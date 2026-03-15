В эпоху «Золотого века Испании» Севилья была одним из богатейших городов Европы. Неудивительно, что именно здесь находится королевский алькасар и дворцы всемирно известных герцогов. Вы посетите самые знаковые из них: Дом Пилата, полный легенд, и Дворец Дуэньяс — резиденцию герцогов Альба.

Описание экскурсии

Испанский близнец

В «Доме Пилата» стили мудехар и испанский Ренессанс переплелись с арабской плиткой, резьбой и огромной коллекцией классических античных скульптур. Я расскажу о роде Рибера и его несметном состоянии, а внутри дворца покажу полотна Джордано Луки, плафоны с росписями учителя Веласкеса и изображения корриды кисти Гойи. Прогуливаясь по живописному патио, мы поговорим о Понтии Пилате, легенде, связанной с прахом императора Трояна, и увидим двуликого Януса.

Наследие герцогини

Дворец Дуэньяс — владение герцогов Альбы, самого титулованного и богатого рода Испании. Хозяйка дворца была единственной, кто мог не вставать в присутствии английской королевы, не кланяться Папе Римскому и заезжать в севильский собор верхом на лошади. Вы услышите истории из ее увлекательной жизни и зайдете в библиотеку, где хранится автограф Дали, и часовню, в которой венчался Америго Веспуччи. Прогуливаясь по саду, воспетому поэтом Антонио Мачадо, в тени лимонных деревьев вы увидите выложенные плиткой дорожки и центральный фонтан — часто повторяющиеся символы его поэзии.

Организационные детали