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В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи

Заглянуть в «Дом Пилата» и дворец Дуэньяс и погрузиться в атмосферу прошлых столетий
В эпоху «Золотого века Испании» Севилья была одним из богатейших городов Европы. Неудивительно, что именно здесь находится королевский алькасар и дворцы всемирно известных герцогов.

Вы посетите самые знаковые из них: Дом Пилата, полный легенд, и Дворец Дуэньяс — резиденцию герцогов Альба.
5
3 отзыва
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи

Описание экскурсии

Испанский близнец

В «Доме Пилата» стили мудехар и испанский Ренессанс переплелись с арабской плиткой, резьбой и огромной коллекцией классических античных скульптур. Я расскажу о роде Рибера и его несметном состоянии, а внутри дворца покажу полотна Джордано Луки, плафоны с росписями учителя Веласкеса и изображения корриды кисти Гойи. Прогуливаясь по живописному патио, мы поговорим о Понтии Пилате, легенде, связанной с прахом императора Трояна, и увидим двуликого Януса.

Наследие герцогини

Дворец Дуэньяс — владение герцогов Альбы, самого титулованного и богатого рода Испании. Хозяйка дворца была единственной, кто мог не вставать в присутствии английской королевы, не кланяться Папе Римскому и заезжать в севильский собор верхом на лошади. Вы услышите истории из ее увлекательной жизни и зайдете в библиотеку, где хранится автограф Дали, и часовню, в которой венчался Америго Веспуччи. Прогуливаясь по саду, воспетому поэтом Антонио Мачадо, в тени лимонных деревьев вы увидите выложенные плиткой дорожки и центральный фонтан — часто повторяющиеся символы его поэзии.

Организационные детали

  • Билеты в Дом Пилата — 10 евро/чел, во дворец Дуэньяс — 12 евро/чел.
  • В Доме Пилата мы посещаем только нижний этаж
  • Экскурсию для вас проведу я или моя коллега
  • Любые опоздания, паузы в кафе и сувенирных лавках учитываются в счет времени экскурсии
  • Экскурсию можно продлить за 30 евро/час. Пожалуйста, напишите об этом заранее.
  • Для групп свыше 4 чел., необходима аудиосистема — 1,50 евро/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа во дворец «Дом Пилата»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира
Эльмира — ваша команда гидов в Севилье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 2108 туристов
Живу в Испании седьмой год. Закончила отделение туризма в институте Cánovas del Castillo. Являюсь официальным гидом по Андалусии. Моя лицензия позволяет проводить экскурсии во всех достопримечательностях и музеях региона: Альгамбра,
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музей Пикассо, кафедральные соборы, арабские крепости, дворцы, Алькасар… Мои экскурсии тщательно разработаны на основе разных информационных источников и моего личного опыта. Испанские традиции, быт, культура — это то, с чем я сталкиваюсь ежедневно в повседневной жизни, а не читаю из Википедии. Обещаю, что на экскурсии будет не утомительно, интересно, легко и весело.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Роскошная прогулка с глубокой и ненавязчивыми и очень познавательным рассказом об исторнриистраны города. я повезу семью из другой страны на эту экскурсию!!
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Ю
Нашим экскурсоводом был Сергей. Экскурсия очень понравилась. Благодарим за всю информацию, которую нам рассказали.
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Юлия
Нам очень понравилось экскурсия с Эльмирой по Дворца! с юмором, много интересных детали. Рекомендую!
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