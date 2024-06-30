1 чел.
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скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны Таррагоны: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Путешествие по Таррагоне: главная улица, средневековые монастыри и римские стены. Погружение в историю и культуру города
Начало: На площади Империал Таррако (Plaça de la Imperial ...
Сегодня в 10:30
Завтра в 17:30
200€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Таррагоне: римские памятники и средневековые тайны
Откройте для себя Таррагону: амфитеатр, средневековые привидения и вкусные местечки. Подарок: электронная книга рецептов каталонской кухни
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Монастырь Поблет: королевская усыпальница и душа Каталонии
Ощутить дух древности, узнать историю цистерцианцев и посетить последнее пристанище королей Арагона
Завтра в 17:00
7 июля в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 июня 2024Очень профессиональная и приятная девушка, хорошо разбирающаяся в материале и умело преподносящая его. Рекомендую!
- ТТатьяна25 июня 2024Большое спасибо за экскурсию! Мы были с детьми 9 и 11 лет. Нам все понравилось, рекомендую! 👍
- VVladimir28 мая 2024Vse proshlo kak nelzja otlichno. Informativnij I poznavatelnij tour. 5 ballov!!!
- ССергей13 мая 2024Спасибо за предоставленное удовольствие побродить по улочкам Таррагоны и услышать интересную информацию от Марии. Особое спасибо за помощь в выборе ресторанчика для замечательного обеды после новых впечатлений:))
Ответы на вопросы от путешественников по Таррагоне в категории «На выходные»
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