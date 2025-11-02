В Вячеслав Шалом из Толедо Иван, спасибо за прекрасную экскурсию! Очень чувствуется, что вы не только хорошо знаете, но и любите Толедо. Ольга, Константин и Варя

О Ольга Эль Греко - великий художник из Толедо Замечательная экскурсия, очень рекомендую, полное погружение в жизнь и творчество Эль Греко, а также знакомство с Толедо.

Все очень понравилось: и маршрут, и рассказ, все было очень хорошо организовано, на все вопросы были ответы.

Уехали из Толедо в полном восторге.

Т Татьяна Шалом из Толедо Отличная экскурсия с Иваном. Посмотрели старый город, погуляли, отличная экскурсия.

Н Новгородова Эль Греко - великий художник из Толедо Спасибо за чудесную экскурсию! Иван- человек, влюблённый в Толедо, поэтому мы получили от Ивана очень много интересной информации, прошли насыщенный маршрут, и мы тоже влюбились в Толедо. Хочется верить, что мы ещё туда вернёмся)

С Светлана Шалом из Толедо Иван отличный!!!

Н Николай Эль Греко - великий художник из Толедо Спасибо! Иван очень приятный эрудированный профессиональный гид. Было интересно и взрослым и ребёнку.

A Anastasia Эль Греко - великий художник из Толедо Провели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чем говорит, большой опыт проведения экскурсии ни только в части Эль Греко, но и по основным достопримечательностям, остановило только ограничение по времени

Ю Юлия Шалом из Толедо Экскурсия очень понравилась! Познавательно. Иван хороший рассказчик