Рекена находится в 50 км от Валенсии. Но тем не менее это уже совсем другой климат, совсем другая природа. Здесь более холоднее чем в Валенсии и по-этому местная кухня 🥧 более сытная. Здесь производят прекрасные колбасные изделия- эмбутидо, что вы обязательно продегустируете, хамон, мед и оливковое масло, также очень хорошие местные сыры из козьего и овечьего молока. Под мясные блюда отлично пьется местное красное сухое вино 🍷 осмотрим виноградники, ознакомимся с сортами винограда растущего в Рекене, посмотрим процес переработки винограда. Нам покажут как работает винодельня, расскажут о всех тонкостях традиционных методов производства вина и шампанского. Закончится экскурсия ⛳ дегустацией вин и шампанского, а также сыров и колбасных изделий.