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Экскурсии на винодельни Рекены

Оксана Г.
Оксана Г. – Гид из Валенсии
Экскурсии на винодельни Рекены
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Экскурсии на винодельни Рекены
Экскурсии на винодельни Рекены

Что вы увидите

  • Познакомитесь с городом Рекена. Посетим музей шелка.
Рекена находится в 50 км от Валенсии. Но тем не менее это уже совсем другой климат, совсем другая природа. Здесь более холоднее чем в Валенсии и по-этому местная кухня 🥧 более сытная. Здесь производят прекрасные колбасные изделия- эмбутидо, что вы обязательно продегустируете, хамон, мед и оливковое масло, также очень хорошие местные сыры из козьего и овечьего молока. Под мясные блюда отлично пьется местное красное сухое вино 🍷 осмотрим виноградники, ознакомимся с сортами винограда растущего в Рекене, посмотрим процес переработки винограда. Нам покажут как работает винодельня, расскажут о всех тонкостях традиционных методов производства вина и шампанского. Закончится экскурсия ⛳ дегустацией вин и шампанского, а также сыров и колбасных изделий.
Что входит
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед
Начало и место завершения
🚩 По желанию клиентов
Экскурсии на винодельни Рекены
Экскурсии на винодельни Рекены

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Оксана Г.
Оксана Г.
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