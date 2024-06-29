1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Валенсии: от площади de la Virgen до Шелковой биржи
Погрузитесь в атмосферу Валенсии с нашими увлекательными маршрутами, которые раскроют все тайны города
Начало: На площади Plaza de la Virgen
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Город искусств и наук Валенсии: уникальное путешествие с гидом
Погрузитесь в мир архитектуры Сантьяго Калатравы в Валенсии. Футуристические сооружения и неповторимый стиль ждут вас
Начало: В Городе искусств и наук
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €65 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по зелёным оазисам Валенсии: парк Турия, Королевский сад, сад Монфорте
Захватывающая прогулка по самым живописным паркам Валенсии с профессиональной фотосессией. Откройте для себя красоту и историю города через объектив
Начало: У входа в Королевский сад
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €80 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- PPavel29 июня 2024Отличный гид.
- AAnjela12 июня 2024Было очень очень интересно! Это наверное самое важное, что нужно посмотреть в Валенсии. Спасибо огромное Оксане и Михаилу!
- ССергей30 мая 2024Прекрасная экскурсия.
- OOxana26 мая 2024Спасибо!!!
- SSvetlana18 мая 2024Огромное спасибо Татьяне за интересную подачу информации, за продуманный маршрут-экскурсия прошла как один миг:"остановись мгновение- ты прекрасно!"Советуем и "синий" и "красный" маршруты!
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июле 2024
Сейчас в Валенсии в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 80. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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