10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта индивидуальная экскурсия в Валенсии предлагает уникальное сочетание винной дегустации и прогулки по модному району Eixample.Вас ждут четыре дегустации в разных местах: на рынке Колон, в испанской бодеге, в сырном

ресторане и в семейной таверне. Узнайте особенности испанских вин, научитесь различать сорта винограда и почувствуйте атмосферу одного из самых интересных районов города. Прислушиваясь к вину, вы сможете лучше понять и саму Валенсию

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-9 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прислушаться к вину — прислушаться к городу

Гулять отправимся по Eixample, самому модному району Валенсии. По пути я расскажу об истории и архитектуре этой части города, о её заселении, упадке и возрождении. В конце прогулки вы окажетесь в хипстерском квартале Russafa и поймёте, почему мэрия запретила открывать здесь новые заведения. А винная дегустация вслепую, во время которой вы прислушаетесь к ощущениям и эмоциям, поможет так же взглянуть и на сам город — услышать его и прочувствовать.

Особенная винная дегустация в 4 необычных местах

За три часа прогулки я расскажу, на что обращать внимание, дегустируя вино, сориентирую в сортах и географии испанских вин и подскажу, как выбирать этот напиток в местных супермаркетах. Пробовать вино предстоит по правилам слепой дегустации: передвигаясь от бокала к бокалу с оценочным листом, на котором вы сами будете описывать цвет, запах, вкус и послевкусие. Вас ждут 4 дегустации:

В кафе на рынке Колон — заодно прогуляемся по самому рынку, шедевру валенсийского Ар-нуво.

В типичной испанской бодеге, где мы попробуем мощное красное вино изваленсийского винограда Бобаль.

В сырном ресторане — стильном заведении, где вы также попробуете испанские сыры, а сырный сомелье поможет в них разобраться.

В семейной таверне выходцев из Страны Басков — весёлом и дружелюбном месте, существующем с 1933 года, где вы попробуете баскское Txakoli — легкое газированное белое вино.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается: дегустация сыров — 40 евро за группу из 4 человек, 1 бокал вина — 5 евро (в программе можно продегустировать 3-4 сорта вина)