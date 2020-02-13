10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прислушаться к вину — прислушаться к городу

Гулять отправимся по Eixample, самому модному району Валенсии. По пути я расскажу об истории и архитектуре этой части города, о её заселении, упадке и возрождении. В конце прогулки вы окажетесь в хипстерском квартале Russafa и поймёте, почему мэрия запретила открывать здесь новые заведения. А винная дегустация вслепую, во время которой вы прислушаетесь к ощущениям и эмоциям, поможет так же взглянуть и на сам город — услышать его и прочувствовать.

Особенная винная дегустация в 4 необычных местах

За три часа прогулки я расскажу, на что обращать внимание, дегустируя вино, сориентирую в сортах и географии испанских вин и подскажу, как выбирать этот напиток в местных супермаркетах. Пробовать вино предстоит по правилам слепой дегустации: передвигаясь от бокала к бокалу с оценочным листом, на котором вы сами будете описывать цвет, запах, вкус и послевкусие. Вас ждут 4 дегустации: