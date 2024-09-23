10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Винная дегустация вслепую и прогулка по модному району

Насладитесь атмосферой района Eixample, узнайте его историю и побывайте на четырёх винных дегустациях в разных местах Валенсии
Эта индивидуальная экскурсия в Валенсии предлагает уникальное сочетание винной дегустации и прогулки по модному району Eixample.

Вас ждут четыре дегустации в разных местах: на рынке Колон, в испанской бодеге, в сырном
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ресторане и в семейной таверне.

Узнайте особенности испанских вин, научитесь различать сорта винограда и почувствуйте атмосферу одного из самых интересных районов города. Прислушиваясь к вину, вы сможете лучше понять и саму Валенсию

4.5
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Уникальная винная дегустация вслепую
  • 🏙 Прогулка по модному району Eixample
  • 🧀 Дегустация испанских сыров
  • 📜 Узнаете историю и архитектуру Валенсии
  • 🍇 Откроете особенности испанских вин
Винная дегустация вслепую и прогулка по модному району
Винная дегустация вслепую и прогулка по модному району
Винная дегустация вслепую и прогулка по модному району

Что можно увидеть

  • Рынок Колон
  • Квартал Russafa

Описание экскурсии

Прислушаться к вину — прислушаться к городу

Гулять отправимся по Eixample, самому модному району Валенсии. По пути я расскажу об истории и архитектуре этой части города, о её заселении, упадке и возрождении. В конце прогулки вы окажетесь в хипстерском квартале Russafa и поймёте, почему мэрия запретила открывать здесь новые заведения. А винная дегустация вслепую, во время которой вы прислушаетесь к ощущениям и эмоциям, поможет так же взглянуть и на сам город — услышать его и прочувствовать.

Особенная винная дегустация в 4 необычных местах

За три часа прогулки я расскажу, на что обращать внимание, дегустируя вино, сориентирую в сортах и географии испанских вин и подскажу, как выбирать этот напиток в местных супермаркетах. Пробовать вино предстоит по правилам слепой дегустации: передвигаясь от бокала к бокалу с оценочным листом, на котором вы сами будете описывать цвет, запах, вкус и послевкусие. Вас ждут 4 дегустации:

  • В кафе на рынке Колон — заодно прогуляемся по самому рынку, шедевру валенсийского Ар-нуво.
  • В типичной испанской бодеге, где мы попробуем мощное красное вино изваленсийского винограда Бобаль.
  • В сырном ресторане — стильном заведении, где вы также попробуете испанские сыры, а сырный сомелье поможет в них разобраться.
  • В семейной таверне выходцев из Страны Басков — весёлом и дружелюбном месте, существующем с 1933 года, где вы попробуете баскское Txakoli — легкое газированное белое вино.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается: дегустация сыров — 40 евро за группу из 4 человек, 1 бокал вина — 5 евро (в программе можно продегустировать 3-4 сорта вина)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Puerta del Mar
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат
Марат — ваш гид в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 80 туристов
Я кулинарный практик (хозяин и повар в фудтраке) и знаток вина (Сертифицированный сомелье D.O. Valencia). Рассказываю о городе с точки зрения винных маршрутов. Помогаю разобраться в испанских винах, отличать хорошее вино от плохого, рассказываю, где и как в Валенсии правильно выбрать вино.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Это был наш первый день в этом прекрасном городе! Шикарный вечер в компании с Маратом! Потрясающий человек и профессиональный сомелье открыл нам вкус, цвет и запах вечерней Валенсии! Рекомендуем к обязательному посещению!! Это настоящий бриллиант в нашей коллекции впечатлений!! Марат спасибо!! Обязательно вернемся!!!
Это был наш первый день в этом прекрасном городе! Шикарный вечер в компании с Маратом! Потрясающий
Это был наш первый день в этом прекрасном городе! Шикарный вечер в компании с Маратом! Потрясающий
Это был наш первый день в этом прекрасном городе! Шикарный вечер в компании с Маратом! Потрясающий
Это был наш первый день в этом прекрасном городе! Шикарный вечер в компании с Маратом! Потрясающий
Это был наш первый день в этом прекрасном городе! Шикарный вечер в компании с Маратом! Потрясающий
Это был наш первый день в этом прекрасном городе! Шикарный вечер в компании с Маратом! Потрясающий
Это был наш первый день в этом прекрасном городе! Шикарный вечер в компании с Маратом! Потрясающий
Это был наш первый день в этом прекрасном городе! Шикарный вечер в компании с Маратом! Потрясающий+1
Это был наш первый день в этом прекрасном городе! Шикарный вечер в компании с Маратом! Потрясающий
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Александра
Огромное спасибо Марату за экскурсию! Отличный собеседник, очень умный и эрудированный. Сразу видно, влюблён в своё дело. Грамотно продуманы места посещения, особенно понравилось винно-сырное кафе и баскская бодега с восхитительным белым вином. Марат дал большое количество рекомендаций по выбору вина, и, что приятно, не за космические деньги. Всем любителям душевного общения и вина рекомендую эту экскурсию 😊
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П
Отличная экскурсия, а Марат - интересный и знающий рассказчик! С большим удовольствием прогулялись по модному району города, посетили интересные места, отведали разных вин и сыров. Экскурсия добавила много ярких красок к впечатлению о Валенсии и Испании.
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Н
Марат кака гид на своем месте. Мы знаем, как сложно провести винную дегустацию. А с Маратом прошло все продуманно и логично. Обязательно посетите эту экскурсию по новому городу! Николай
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С
Наш экскурсовод Марат замечательно провёл экскурсию. Всё было познавательно, вкусно и без напряжения. Вина и сыры Валенсии - вот что можно посоветовать любому путешественнику!
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И
Очень много позитива от экскурсии и общения с Маратом. Новый взгляд на город с нетуристической стороны. Интересные места для дегустации сыра и вина. Вкусно и весело. Рекомендуем.
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