10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Гулять отправимся по Eixample, самому модному району Валенсии. По пути я расскажу об истории и архитектуре этой части города, о её заселении, упадке и возрождении. В конце прогулки вы окажетесь в хипстерском квартале Russafa и поймёте, почему мэрия запретила открывать здесь новые заведения. А винная дегустация вслепую, во время которой вы прислушаетесь к ощущениям и эмоциям, поможет так же взглянуть и на сам город — услышать его и прочувствовать.
Особенная винная дегустация в 4 необычных местах
За три часа прогулки я расскажу, на что обращать внимание, дегустируя вино, сориентирую в сортах и географии испанских вин и подскажу, как выбирать этот напиток в местных супермаркетах. Пробовать вино предстоит по правилам слепой дегустации: передвигаясь от бокала к бокалу с оценочным листом, на котором вы сами будете описывать цвет, запах, вкус и послевкусие. Вас ждут 4 дегустации:
В кафе на рынке Колон — заодно прогуляемся по самому рынку, шедевру валенсийского Ар-нуво.
В типичной испанской бодеге, где мы попробуем мощное красное вино изваленсийского винограда Бобаль.
В сырном ресторане — стильном заведении, где вы также попробуете испанские сыры, а сырный сомелье поможет в них разобраться.
В семейной таверне выходцев из Страны Басков — весёлом и дружелюбном месте, существующем с 1933 года, где вы попробуете баскское Txakoli — легкое газированное белое вино.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается: дегустация сыров — 40 евро за группу из 4 человек, 1 бокал вина — 5 евро (в программе можно продегустировать 3-4 сорта вина)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Puerta del Mar
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат — ваш гид в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 80 туристов
Я кулинарный практик (хозяин и повар в фудтраке) и знаток вина (Сертифицированный сомелье D.O. Valencia). Рассказываю о городе с точки зрения винных маршрутов. Помогаю разобраться в испанских винах, отличать хорошее вино от плохого, рассказываю, где и как в Валенсии правильно выбрать вино.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Александр
Это был наш первый день в этом прекрасном городе! Шикарный вечер в компании с Маратом! Потрясающий человек и профессиональный сомелье открыл нам вкус, цвет и запах вечерней Валенсии! Рекомендуем к обязательному посещению!! Это настоящий бриллиант в нашей коллекции впечатлений!! Марат спасибо!! Обязательно вернемся!!!
+1
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Александра
Огромное спасибо Марату за экскурсию! Отличный собеседник, очень умный и эрудированный. Сразу видно, влюблён в своё дело. Грамотно продуманы места посещения, особенно понравилось винно-сырное кафе и баскская бодега с восхитительным белым вином. Марат дал большое количество рекомендаций по выбору вина, и, что приятно, не за космические деньги. Всем любителям душевного общения и вина рекомендую эту экскурсию 😊
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П
Павел
Отличная экскурсия, а Марат - интересный и знающий рассказчик! С большим удовольствием прогулялись по модному району города, посетили интересные места, отведали разных вин и сыров. Экскурсия добавила много ярких красок к впечатлению о Валенсии и Испании.
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Н
Николай
Марат кака гид на своем месте. Мы знаем, как сложно провести винную дегустацию. А с Маратом прошло все продуманно и логично. Обязательно посетите эту экскурсию по новому городу! Николай
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С
Сергей
Наш экскурсовод Марат замечательно провёл экскурсию. Всё было познавательно, вкусно и без напряжения. Вина и сыры Валенсии - вот что можно посоветовать любому путешественнику!
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И
Иван
Очень много позитива от экскурсии и общения с Маратом. Новый взгляд на город с нетуристической стороны. Интересные места для дегустации сыра и вина. Вкусно и весело. Рекомендуем.
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