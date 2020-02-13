10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Почувствовать себя экспертом и прислушаться к Валенсии

Marat
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Marat – ваш гид
Приглашаю вас насладиться атмосферой модного района Eixample, узнать его историю и побывать на четырёх винных дегустациях на рынке, в ресторане, баре и семейной таверне.

Вы откроете особенности испанских вин, угадаете сорт винограда, не глядя на этикетку, и научитесь отличать молодое вино от выдержанного по цвету, а дорогое от бюджетного — по вкусу.

Такая комбинация вкусовых и созерцательных впечатлений поможет лучше узнать солнечную Валенсию.
От 95 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 8 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 9 человек
Встреча — Puerta del Mar
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У этой экскурсии10 отзывов
4.8
Винная дегустация вслепую и прогулка по модному району
Винная дегустация вслепую и прогулка по модному району

Что вас ожидает

Прислушаться к вину — прислушаться к городу
Гулять отправимся по Eixample, самому модному району Валенсии. По пути я расскажу об истории и архитектуре этой части города, о её заселении, упадке и возрождении. В конце прогулки вы окажетесь в хипстерском квартале Russafa и поймёте, почему мэрия запретила открывать здесь новые заведения. А винная дегустация вслепую, во время которой вы прислушаетесь к ощущениям и эмоциям, поможет так же взглянуть и на сам город — услышать его и прочувствовать.

Особенная винная дегустация в 4 необычных местах
За три часа прогулки я расскажу, на что обращать внимание, дегустируя вино, сориентирую в сортах и географии испанских вин и подскажу, как выбирать этот напиток в местных супермаркетах. Пробовать вино предстоит по правилам слепой дегустации: передвигаясь от бокала к бокалу с оценочным листом, на котором вы сами будете описывать цвет, запах, вкус и послевкусие. Вас ждут 4 дегустации:

  • В кафе на рынке Колон — заодно прогуляемся по самому рынку, шедевру валенсийского Ар-нуво.
  • В типичной испанской бодеге, где мы попробуем мощное красное вино изваленсийского винограда Бобаль.
  • В сырном ресторане — стильном заведении, где вы также попробуете испанские сыры, а сырный сомелье поможет в них разобраться.
  • В семейной таверне выходцев из Страны Басков — весёлом и дружелюбном месте, существующем с 1933 года, где вы попробуете баскское Txakoli — легкое газированное белое вино.

Организационные детали

  • В стоимость прогулки включены 4 бокала вина и сырная дегустация
  • Встречаемся на площади Puerta del Mar
Винная дегустация вслепую и прогулка по модному району
Винная дегустация вслепую и прогулка по модному району
Винная дегустация вслепую и прогулка по модному району
Винная дегустация вслепую и прогулка по модному району
Винная дегустация вслепую и прогулка по модному району
Винная дегустация вслепую и прогулка по модному району

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Puerta del Mar.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Marat
Marat
Я кулинарный практик (хозяин и повар в фудтраке) и знаток вина (Сертифицированный сомелье D.O. Valencia). Рассказываю о городе с точки зрения винных маршрутов. Помогаю разобраться в испанских винах, отличать хорошее вино от плохого, рассказываю, где и как в Валенсии правильно выбрать вино.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 февраля 2020
Большое спасибо Марату за приятный вечер, удалось попробовать различные вина и посетить интересные места.
18 ноября 2019
Отличная экскурсия, а Марат - интересный и знающий рассказчик! С большим удовольствием прогулялись по модному району города, посетили интересные места, отведали разных вин и сыров. Экскурсия добавила много ярких красок к впечатлению о Валенсии и Испании.
21 сентября 2019
Наш экскурсовод Марат замечательно провёл экскурсию. Всё было познавательно, вкусно и без напряжения. Вина и сыры Валенсии - вот что можно посоветовать любому путешественнику!
8 июня 2019
Марат кака гид на своем месте. Мы знаем, как сложно провести винную дегустацию. А с Маратом прошло все продуманно и логично. Обязательно посетите эту экскурсию по новому городу! Николай
19 марта 2019
Хорошие впечатления. Спасибо, Марат. Был рад познакомиться, прогуляться и выпить вина.
16 марта 2019
Дегустация прошла на ура! Самая лучшая экскурсия!
1 марта 2019
Огромное спасибо Марату за экскурсию! Отличный собеседник, очень умный и эрудированный. Сразу видно, влюблён в своё дело. Грамотно продуманы места посещения, особенно понравилось винно-сырное кафе и баскская бодега с восхитительным белым вином. Марат дал большое количество рекомендаций по выбору вина, и, что приятно, не за космические деньги. Всем любителям душевного общения и вина рекомендую эту экскурсию 😊
10 февраля 2019
Очень много позитива от экскурсии и общения с Маратом. Новый взгляд на город с нетуристической стороны. Интересные места для дегустации сыра и вина. Вкусно и весело. Рекомендуем.
Alex
5 января 2019
Марат оказался отличным гидом, всем рекомендую эту экскурсию. Можно узнать много познавательного о городе, валенсийском вине и гастрономии.
21 августа 2018
Специально выбирали эту экскурсию, чтобы увидеть не истерическую часть города.
Новые для нас районы города. Красивейший рынок, приятные кафе, отличное место для сырной дегустации.
Вино, сыр, рассказы о жизни в Валенсии. Отличная альтернатива стандартной экскурсии по городу.

Marat проводит ещё 1 экскурсию

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