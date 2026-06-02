2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для гастрономической экскурсии на винодельни Рекены - с мая по октябрь. В это время виноградники особенно живописны, а дегустации проходят в наиболее комфортных условиях.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Крепость 15 века
Городская стена
Обзорная башня
Подземные пещеры
Описание экскурсии
Средневековая Рекена
Столица провинции Рекена основана арабами — и вы сразу заметите отголоски арабской культуры среди лабиринтов улочек Старого города. Мы прогуляемся по городу, осмотрим сохранившиеся со времен Средневековья собор, остатки городской стены и обзорную башню.
Дегустация на валенсийской винодельне
Затем вас ждет путешествие в мир валенсийского вина на небольшой частной винодельне. Вы прогуляетесь среди виноградников, сделаете атмосферные фотографии и попробуете виноград прямо с куста (в сезон). Мы посетим винные цеха и погреба, а также поговорим о производстве местного вина и кавы. Вы научитесь разбираться в вине и читать этикетки на бутылках, узнаете, как выбрать лучшее вино. А после вас ждет дегустация вина, а также разных видов сыров и колбасных изделий!
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты на винодельню (с дегустацией) — €20/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 772 туристов
Hola! Разрешите представиться: меня зовут Елена, мне 35 лет, и я — профессиональный лицензированный гид Валенсийского региона. «Профессиональный и лицензированный» означает, что я успешно сдала экзамены в Министерстве Туризма и читать дальшеуменьшить
получила лицензию гида. В России училась на переводчика и закончила Университет Дружбы народов. В Валенсию я приехала после окончания университета, чтобы продолжить изучение испанского языка, а потом влюбилась в местную культуру, город и одного валенсийца — и осталась здесь навсегда! Я долго изучала историю Валенсии и Испании, особенности архитектуры, здешние обычаи и традиции. Все автомобильные экскурсии я провожу на комфортном 7-местном автомобиле. Моя задача — сделать вашу поездку идеальной и полной только волшебных впечатлений, поэтому я с радостью отвечу на любые вопросы по экскурсиям и организации вашего отдыха в Валенсии!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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–
Anosov
Спасибо большое Елене за экскурсию и дегустацию, очень доволен уровнем коммуникации, на самой винодельне Елена нам много показала и рассказала, отвечала на все возникающие вопросы по ходу. Заехали на обратном пути в Рекену, город очаровательный.
Елена
Ответ организатора:
Здравствуйте, Борис!
Большое спасибо за прекрасный отзыв! ☺️☺️☺️ Мне было очень приятно читать его и очень приятно познакомиться с вами и с вашими друзьями! 🥰🥰 Желаю удачи и до новых встреч в Валенсии!
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А
Андрей
Замечательная поездка. Все организовано и по плану. Очень красивое месторасположение виноградников, приветливые сотрудники и продуманная процедура дегустации. Экскурсия по городку также хороша. Елена рассказала много всего и была открыта к различным вопросам и темам для обсуждения.
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Е
Елена
Огромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересно.
+2
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K
Kristina
Нам очень понравилась экскурсия по виноградникам! Елена замечательно все рассказала. Мы увидели Испанию совсем с другой стороны. Понравился рассказ Феликса и экскурсия по винодельне. Пейзажи невероятные! Рекомендую экскурсию для знакомства с Испанией!
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Е
Елена
Спасибо Елене за экскурсию! Было очень интересно, познавательно и вкусно!
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Земфира
Отличная экскурсия на полдня. Сначала погуляли по Рекене, рекомендую зайти в музей, а потом поехали на прогулку и дегустацию в винодельню. Гид Елена была очень приятной, отзывчивой, отвечала на все вопросы и поделилась своими рекомендациями, что еще можно поделать в регионе
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