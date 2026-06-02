2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем ценителей исключительного вина на незабываемое гастрономическое путешествие в сердце Валенсии, в провинцию Рекена.Этот уникальный регион, где история и виноделие переплетаются, предлагает путешественникам не только познакомиться с арабским наследием средневековых

улочек, но и исследовать подземные пещеры, служившие винными погребами. Вас ждет посещение частной винодельни, где вы узнаете все о производстве вина и кавы, научитесь выбирать и читать этикетки на бутылках. И, конечно, главной частью экскурсии станет дегустация изысканных вин, кавы, ликеров и традиционных колбасных изделий. Подарите себе возможность насладиться вкусами и ароматами валенсийских вин, окунуться в атмосферу средневековья и приобщиться к искусству виноделия. Дополнительные расходы включают входные билеты в музей-пещеры и на винодельню с дегустацией, обещая полное погружение в культуру региона

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для гастрономической экскурсии на винодельни Рекены - с мая по октябрь. В это время виноградники особенно живописны, а дегустации проходят в наиболее комфортных условиях.

Сейчас август — это идеальное время.