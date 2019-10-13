2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить винодельческую провинцию Валенсии, продегустировать местные вина и колбасы

Елена
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Елена – ваш гид
Всех ценителей испанского вина я приглашаю в гастрономическое путешествие по винодельческой провинции Рекена.

Этот уголок Валенсии славится качеством вина и кавы, а также вкуснейшими колбасными изделиями.

Хотите прогуляться по улочкам средневекового города, спуститься в пещеры, которые раньше служили винными погребами, попробовать колбасу с шампанским или апельсинами, продегустировать лучшие вина Валенсии? Тогда отправляемся в путь!
235 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5.5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча В холле вашего отеля в городе Валенсии или у входа в ваши апартаменты!
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены

Что вас ожидает

Пещеры средневековой Рекены
Столица провинции Рекена основана арабами — и вы сразу заметите отголоски арабской культуры среди лабиринтов улочек Старого города. Мы прогуляемся по городу, осмотрим сохранившиеся со времен Средневековья крепость 15 века, остатки городской стены и обзорную башню. Наследием мусульманской эпохи в Рекене стали подземные пещеры, пролегающие под историческим центром города. Раньше эти пещеры служили огромными погребами для запасов вина и продуктов, а сейчас здесь находится музей, который мы сможем посетить по вашему желанию.

Попробовать испанские колбасы
В Рекене мы посетим маленький фермерский магазин, где продают вкуснейшие местные колбаски — один из знаменитых деликатесов Валенсии. Здесь вы сможете продегустировать и купить разные виды колбас, включая самые необычные — сырокопченую колбасу с шампанским, с миндалем, с кедровыми орешками и даже с апельсинами.

Дегустация на валенскийской винодельне
Затем вас ждет путешествие в мир валенсийского вина на небольшой частной винодельне. Вы прогуляетесь среди виноградников, сделаете атмосферные фотографии и попробуете виноград прямо с куста (в сезон). Мы посетим винные цеха и погреба, а также поговорим о производстве местного вина и кавы. Вы научитесь разбираться в вине и читать этикетки на бутылках, узнаете, как выбрать лучшее вино. А после вас ждет дегустация вина, кавы, ликеров и колбасных изделий!

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей-пещеры (посещение по желанию) — 4 евро/чел. и входные билеты на винодельню (с дегустацией) — 10 евро /чел.

Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура В холле вашего отеля в городе Валенсии или у входа в ваши апартаменты!.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Hola! Разрешите представиться: меня зовут Елена, мне 35 лет, и я — профессиональный лицензированный гид Валенсийского региона. «Профессиональный и лицензированный» означает, что я успешно сдала экзамены в Министерстве Туризма и получила лицензию гида. В России училась на переводчика и закончила Университет Дружбы народов. В Валенсию я приехала после окончания университета, чтобы продолжить изучение испанского языка, а потом влюбилась в местную культуру, город и одного валенсийца - и осталась здесь навсегда! Я долго изучала историю Валенсии и Испании, особенности архитектуры, здешние обычаи и традиции. Все автомобильные экскурсии я провожу на комфортном 7-местном автомобиле. Моя задача — сделать вашу поездку идеальной и полной только волшебных впечатлений, поэтому я с радостью отвечу на любые вопросы по экскурсиям и организации вашего отдыха в Валенсии!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 октября 2019
Экскурсия в Рекену очень понравилась, экскурсовод Елена отлично
владеет информацией, мы остались очень довольны.
22 апреля 2019
Елена - очень тактичный, внимательный и, в целом, замечательный гид! Очень много информации, которая интересна для жизни в этом замечательном городе. Думаю, что еще не раз встретимся с Еленой! Спасибо ей огромное!

Елена проводит ещё 2 экскурсии

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