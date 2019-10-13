2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Пещеры средневековой Рекены

Столица провинции Рекена основана арабами — и вы сразу заметите отголоски арабской культуры среди лабиринтов улочек Старого города. Мы прогуляемся по городу, осмотрим сохранившиеся со времен Средневековья крепость 15 века, остатки городской стены и обзорную башню. Наследием мусульманской эпохи в Рекене стали подземные пещеры, пролегающие под историческим центром города. Раньше эти пещеры служили огромными погребами для запасов вина и продуктов, а сейчас здесь находится музей, который мы сможем посетить по вашему желанию.

Попробовать испанские колбасы

В Рекене мы посетим маленький фермерский магазин, где продают вкуснейшие местные колбаски — один из знаменитых деликатесов Валенсии. Здесь вы сможете продегустировать и купить разные виды колбас, включая самые необычные — сырокопченую колбасу с шампанским, с миндалем, с кедровыми орешками и даже с апельсинами.

Дегустация на валенскийской винодельне

Затем вас ждет путешествие в мир валенсийского вина на небольшой частной винодельне. Вы прогуляетесь среди виноградников, сделаете атмосферные фотографии и попробуете виноград прямо с куста (в сезон). Мы посетим винные цеха и погреба, а также поговорим о производстве местного вина и кавы. Вы научитесь разбираться в вине и читать этикетки на бутылках, узнаете, как выбрать лучшее вино. А после вас ждет дегустация вина, кавы, ликеров и колбасных изделий!