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Обзорная экскурсия по Валенсии

Оксана Г.
Оксана Г. – Гид из Валенсии
Обзорная экскурсия по Валенсии
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €150 за человека

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Обзорная экскурсия по Валенсии
Обзорная экскурсия по Валенсии

Что вы увидите

  • Кафедральный собор
  • Круглую Площадь
  • Башню Святого Михаила
  • Шелковую биржу
  • Сентральный рынок
  • Здание кориды
  • Центральный вокзал
  • здание городской мерии.
Обзорная экскурсия ⛳ позволит вам познакомится со всей Валенсией, с ее монументами и памятниками.
Обязательно посетим Кафедральный Собор, где, как вы знаете, находится чаша Грааля, Королевскую базилику святой девы Марии, Круглую Площадь, где вы сможете преобрести сувениры 🎁 на память о пребывании в Валенсии. Обязательно посетим шелковую биржу Лонху, занесенную Юнеско в список Мирового наследия Человечества. Посетим самый большой в Европе крытый ринок, где вас ожидает большой сюрприз.
Не забудем оценить Валенсийскую архитектуру в стиле модернизма- железнодорожный северный вокзал, здание городской мерии, почтамп. И в заключение, сделаем остановку на рынке Колумба, где вы сможете попробовать очаровательный напиток из земляного ореха- орчату
Что входит
  • Включено 3 часовая экскурсия.
Что не входит
  • Входные билеты в Кафедральный собор и Шелковую Лонху
Начало и место завершения
🚩 Башня Серрано
Обзорная экскурсия по Валенсии
Обзорная экскурсия по Валенсии
Обзорная экскурсия по Валенсии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Оксана Г.
Оксана Г.
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Оксана Г. проводит ещё 1 экскурсию

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