Обзорная экскурсия ⛳ позволит вам познакомится со всей Валенсией, с ее монументами и памятниками.

Обязательно посетим Кафедральный Собор, где, как вы знаете, находится чаша Грааля, Королевскую базилику святой девы Марии, Круглую Площадь, где вы сможете преобрести сувениры 🎁 на память о пребывании в Валенсии. Обязательно посетим шелковую биржу Лонху, занесенную Юнеско в список Мирового наследия Человечества. Посетим самый большой в Европе крытый ринок, где вас ожидает большой сюрприз.

Не забудем оценить Валенсийскую архитектуру в стиле модернизма- железнодорожный северный вокзал, здание городской мерии, почтамп. И в заключение, сделаем остановку на рынке Колумба, где вы сможете попробовать очаровательный напиток из земляного ореха- орчату