Проникнуться богатой историей и яркой современной жизнью города на обзорной экскурсии
Валенсия — старинный, уютный и невероятно красивый город. Я расскажу, как он появился, рос и расцветал.
Покажу исторический центр и современные кварталы, средневековые башни и старинные храмы, очаровательные площади и модернистские особняки. Помогу вам раскрыть душу и сердце этого сказочного испанского города.
Покажу исторический центр и современные кварталы, средневековые башни и старинные храмы, очаровательные площади и модернистские особняки. Помогу вам раскрыть душу и сердце этого сказочного испанского города.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите визитные карточки Валенсии: башни Серранос, парламент, мэрию, Рыночную площадь, роскошный вокзал и площадь Девы Марии. Прогуляетесь по району Энсанче, рассмотрите особняки в стиле ар-нуво и оцените модернистский шедевр — рынок Колон. Я расскажу:
- Какие стены окружали город в разное время и почему их нет сейчас
- Какое отношение к Валенсии имеет семья великих и ужасных Борджиа
- Как получилось, что символом города стала летучая мышь
- Чем валенсийский модерн отличается от других вариантов этого стиля
- Как местная экономика повлияла на появление Центрального рынка и Шёлковой биржи
- Настоящая ли чаша Грааля хранится в Кафедральном соборе
- Как в Валенсии появился первый сумасшедший дом в Европе
По желанию, в середине экскурсии мы сделаем короткий перерыв, чтобы немного отдохнуть и попробовать национальный валенсийский напиток.
Организационные детали
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около башен Серранос
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Валенсии
Провела экскурсии для 125 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александра. Я живу в Валенсии, потому что очень люблю этот город. А еще — испанский язык и историю. С радостью покажу вам знаковые места и тайные уголки Валенсии и расскажу о них самое интересное. До встречи!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Салима
8 окт 2023
Хотим поблагодарить Александру за интересную экскурсионную прогулку по центру Валенсии. мы познакомились с историей города. увидели ключевые достопримечательности. Александра показывает интересные детали и делится своей любовью к городу.
Ю
Юра
7 окт 2023
Александра прекрасный гид! Хорошо разбирается в истории и архитектуре города и было очень приятно поизучать этот прекрасный город. Мы рекомендуем ее как индивидуального гида. Спасибо. Харибол!
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