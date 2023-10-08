Валенсия — старинный, уютный и невероятно красивый город. Я расскажу, как он появился, рос и расцветал. Покажу исторический центр и современные кварталы, средневековые башни и старинные храмы, очаровательные площади и модернистские особняки. Помогу вам раскрыть душу и сердце этого сказочного испанского города.

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Описание

Что вас ожидает

Вы увидите визитные карточки Валенсии: башни Серранос, парламент, мэрию, Рыночную площадь, роскошный вокзал и площадь Девы Марии. Прогуляетесь по району Энсанче, рассмотрите особняки в стиле ар-нуво и оцените модернистский шедевр — рынок Колон. Я расскажу:

Какие стены окружали город в разное время и почему их нет сейчас

Какое отношение к Валенсии имеет семья великих и ужасных Борджиа

Как получилось, что символом города стала летучая мышь

Чем валенсийский модерн отличается от других вариантов этого стиля

Как местная экономика повлияла на появление Центрального рынка и Шёлковой биржи

Настоящая ли чаша Грааля хранится в Кафедральном соборе

Как в Валенсии появился первый сумасшедший дом в Европе

По желанию, в середине экскурсии мы сделаем короткий перерыв, чтобы немного отдохнуть и попробовать национальный валенсийский напиток.

Организационные детали

Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.