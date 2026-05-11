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Валенсия - первое знакомство

Проникнуться богатой историей и яркой современной жизнью города на обзорной экскурсии
Валенсия — старинный, уютный и невероятно красивый город. Я расскажу, как он появился, рос и расцветал.

Покажу исторический центр и современные кварталы, средневековые башни и старинные храмы, очаровательные площади и модернистские особняки. Помогу вам раскрыть душу и сердце этого сказочного испанского города.
5
58 отзывов
Валенсия - первое знакомство
Валенсия - первое знакомство
Валенсия - первое знакомство

Описание экскурсии

Вы прогуляетесь по узким улочкам и широким площадям и обязательно увидите визитные карточки Валенсии: башни Серранос, Центральный рынок и Шелковую биржу. Полюбуетесь на фрески в Базилике Девы Марии, побываете около мэрии и даже, возможно, сможете зайти в неё. Удивитесь красоте Северного вокзала. А также услышите множество интересных историй:

  • Как Валенсия осталась без крепостной стены, но c крепостными воротами
  • Как появилась Испанская инквизиция и какую роль в этом играла Валенсия
  • Как получилось, что символом города стала летучая мышь
  • Как на главную колокольню города попал осёл и как его оттуда сняли
  • Как Валенсия прославилась сначала своим шелком, а потом — апельсинами
  • Как в Валенсию попала Чаша Грааля и настоящая ли она
  • Как в Валенсии появился первый сумасшедший дом в Европе

По желанию, в середине экскурсии мы сделаем короткий перерыв, чтобы немного отдохнуть и попробовать национальный валенсийский напиток.

Если будет открыто, мы заглянем на рынок и в несколько аутентичных магазинов, чтобы ближе познакомиться с местной гастрономией и ремесленными традициями.

Организационные детали

До места начала экскурсии вы добираетесь самостоятельно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около башен Серранос
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваш гид в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 562 туристов
Большая удача — жить в городе, который любишь. Мне повезло: с 2019 года живу в Валенсии. Получила здесь туристическое образование и лицензию гида. На моих экскурсиях мы гуляем без спешки, наслаждаемся
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моментом, смотрим самое красивое, а я рассказываю о городе самое важное и интересное — чётко, ясно и без воды. Погружаемся в историю и узнаём о современной жизни. Обсуждаем всё, что может быть вам интересно: культуру, обычаи, кухню, политику, экономику Испании и Валенсии. Помогаю выбрать лучшие сувениры, найти ресторан по вкусу и даю рекомендации, куда пойти дальше. В общем, влюбляю в Валенсию!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 58 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
4
3
2
1
Яна
Экскурсия нам понравилась. мы узнали много интересных вещей, а какую красоту мы увидели. также прям вот отдельное спасибо за мраморные окна и вкусные места.
Экскурсия нам понравилась. мы узнали много интересных вещей, а какую красоту мы увидели. также прям вот
Экскурсия нам понравилась. мы узнали много интересных вещей, а какую красоту мы увидели. также прям вот
Экскурсия нам понравилась. мы узнали много интересных вещей, а какую красоту мы увидели. также прям вот
Экскурсия нам понравилась. мы узнали много интересных вещей, а какую красоту мы увидели. также прям вот
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Юлия
Прекрасная обзорная экскурсия «Первое знакомство» по Валенсии! Мы были в городе впервые, и благодаря Александре знакомство с Валенсией получилось очень тёплым, интересным и насыщенным. Экскурсия была отлично организована, материал подан
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легко и увлекательно, с любовью к городу. Узнали много нового, увидели ключевые места и получили отличное первое впечатление о Валенсии. Большое спасибо 🙏 за профессионализм и приятную атмосферу — экскурсия нам очень понравилась 🥰

Прекрасная обзорная экскурсия «Первое знакомство» по Валенсии! Мы были в городе впервые, и благодаря Александре знакомство
Прекрасная обзорная экскурсия «Первое знакомство» по Валенсии! Мы были в городе впервые, и благодаря Александре знакомство
Прекрасная обзорная экскурсия «Первое знакомство» по Валенсии! Мы были в городе впервые, и благодаря Александре знакомство
Прекрасная обзорная экскурсия «Первое знакомство» по Валенсии! Мы были в городе впервые, и благодаря Александре знакомство
Прекрасная обзорная экскурсия «Первое знакомство» по Валенсии! Мы были в городе впервые, и благодаря Александре знакомство
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Светлана
Очень познавательная и интересная экскурсия! Сразу видно, что Александра знает свое дело. Слегка изменили маршрут и зашли в церковь на световое шоу, это было очень впечатляюще 😍
Очень познавательная и интересная экскурсия! Сразу видно, что Александра знает свое дело. Слегка изменили маршрут и
Очень познавательная и интересная экскурсия! Сразу видно, что Александра знает свое дело. Слегка изменили маршрут и
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Юлианна
Здравствуйте, хочу поделится замечательной прогулкой по Валенсии с Александрой.
Наш день начался очень рано (мы выехали в Валенсию в 6 утра). Было непросто ехать в темноте по незнакомой дороге и в
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город мы въезжали с солнышком и немного уставшими. Но как только встретили Александру, машина времени нас перенесла в удивительный мир, где люди, любившие свой город, придумывали различные идеи, чтобы процветать. Прекрасная Александра не просто рассказывала(проводила экскурсию), она переносила нас во времени и мы слышали, видели, ощущали тот город и его горожан. Благодарим Александру за экскурсию, рекомендуем прогуляться по улочкам Валенсии и получить помощь в выборе вина и экскурсий на будущее.

Здравствуйте, хочу поделится замечательной прогулкой по Валенсии с Александрой.
Здравствуйте, хочу поделится замечательной прогулкой по Валенсии с Александрой.
Здравствуйте, хочу поделится замечательной прогулкой по Валенсии с Александрой.
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Александра
Все очень понравилось. Александра очень профессиональный экскурсовод. С официальной лицензией. Она много знает, хорошо рассказывает, вежлива, приятна, подстраивает экскурсию под желания, интересы и особенности группы. Нам показали архитектуру, которую любит
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муж, сводили на башню, которая была интересна ребенку, отвели в кафе попробовать Орчату, показали рынок, объяснили как выбирать правильный хамон, рассказали про особенности жизни испанцев - все это было вне экскурсионного плана, по нашему желанию.
Тот случай, когда экскурсия пролетела за одно мгновение, и нам хотелось еще.
PS: во время экскурсии мы еще успели дать интервью местному телевидению)

Все очень понравилось. Александра очень профессиональный экскурсовод. С официальной лицензией. Она много знает, хорошо рассказывает, вежлива,
Все очень понравилось. Александра очень профессиональный экскурсовод. С официальной лицензией. Она много знает, хорошо рассказывает, вежлива,
Все очень понравилось. Александра очень профессиональный экскурсовод. С официальной лицензией. Она много знает, хорошо рассказывает, вежлива,
Все очень понравилось. Александра очень профессиональный экскурсовод. С официальной лицензией. Она много знает, хорошо рассказывает, вежлива,
Все очень понравилось. Александра очень профессиональный экскурсовод. С официальной лицензией. Она много знает, хорошо рассказывает, вежлива,
Все очень понравилось. Александра очень профессиональный экскурсовод. С официальной лицензией. Она много знает, хорошо рассказывает, вежлива,
Все очень понравилось. Александра очень профессиональный экскурсовод. С официальной лицензией. Она много знает, хорошо рассказывает, вежлива,
Все очень понравилось. Александра очень профессиональный экскурсовод. С официальной лицензией. Она много знает, хорошо рассказывает, вежлива,+2
Все очень понравилось. Александра очень профессиональный экскурсовод. С официальной лицензией. Она много знает, хорошо рассказывает, вежлива,
Все очень понравилось. Александра очень профессиональный экскурсовод. С официальной лицензией. Она много знает, хорошо рассказывает, вежлива,
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Ж
Александра, знакомство с Валенсией было очень познавательным, интересным, неожиданным! Даже мои дети-подростки еще долго пересказывали и обсуждали услышанное и увиденное, чему очень тоже благодарна Вашему профессиональному подходу❤️ маршрут продуман, логически
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связан и подкреплен материалом👌🏻 3 часа прошагали, как за 30 минут! Послевкусие от прогулки останется с нами на очень долго😘 Будем в Валенсии, обязательно прогуляемся с Вами и по другим маршрутам😊 И да, спасибо за наводки и рекомендации😉 Успехов Вам!

Александра
Александра
Ответ организатора:
Жамиля, спасибо большое, до новых встреч в Валенсии!
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