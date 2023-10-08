Валенсия - первое знакомство

Проникнуться богатой историей и яркой современной жизнью города на обзорной экскурсии

5
2 отзыва
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Валенсия — старинный, уютный и невероятно красивый город. Я расскажу, как он появился, рос и расцветал.

Покажу исторический центр и современные кварталы, средневековые башни и старинные храмы, очаровательные площади и модернистские особняки. Помогу вам раскрыть душу и сердце этого сказочного испанского города.
Валенсия - первое знакомство
Валенсия - первое знакомство
Валенсия - первое знакомство
Валенсия - первое знакомство
Валенсия - первое знакомство
Валенсия - первое знакомство
Валенсия - первое знакомство
Валенсия - первое знакомство
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите визитные карточки Валенсии: башни Серранос, парламент, мэрию, Рыночную площадь, роскошный вокзал и площадь Девы Марии. Прогуляетесь по району Энсанче, рассмотрите особняки в стиле ар-нуво и оцените модернистский шедевр — рынок Колон. Я расскажу:

  • Какие стены окружали город в разное время и почему их нет сейчас
  • Какое отношение к Валенсии имеет семья великих и ужасных Борджиа
  • Как получилось, что символом города стала летучая мышь
  • Чем валенсийский модерн отличается от других вариантов этого стиля
  • Как местная экономика повлияла на появление Центрального рынка и Шёлковой биржи
  • Настоящая ли чаша Грааля хранится в Кафедральном соборе
  • Как в Валенсии появился первый сумасшедший дом в Европе

По желанию, в середине экскурсии мы сделаем короткий перерыв, чтобы немного отдохнуть и попробовать национальный валенсийский напиток.

Организационные детали

Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около башен Серранос
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
С
8 окт 2023
Хотим поблагодарить Александру за интересную экскурсионную прогулку по центру Валенсии. мы познакомились с историей города. увидели ключевые достопримечательности. Александра показывает интересные детали и делится своей любовью к городу.
Ю
7 окт 2023
Александра прекрасный гид! Хорошо разбирается в истории и архитектуре города и было очень приятно поизучать этот прекрасный город. Мы рекомендуем ее как индивидуального гида. Спасибо. Харибол!

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