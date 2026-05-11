Валенсия — старинный, уютный и невероятно красивый город. Я расскажу, как он появился, рос и расцветал.
Покажу исторический центр и современные кварталы, средневековые башни и старинные храмы, очаровательные площади и модернистские особняки. Помогу вам раскрыть душу и сердце этого сказочного испанского города.
Покажу исторический центр и современные кварталы, средневековые башни и старинные храмы, очаровательные площади и модернистские особняки. Помогу вам раскрыть душу и сердце этого сказочного испанского города.
Описание экскурсии
Вы прогуляетесь по узким улочкам и широким площадям и обязательно увидите визитные карточки Валенсии: башни Серранос, Центральный рынок и Шелковую биржу. Полюбуетесь на фрески в Базилике Девы Марии, побываете около мэрии и даже, возможно, сможете зайти в неё. Удивитесь красоте Северного вокзала. А также услышите множество интересных историй:
- Как Валенсия осталась без крепостной стены, но c крепостными воротами
- Как появилась Испанская инквизиция и какую роль в этом играла Валенсия
- Как получилось, что символом города стала летучая мышь
- Как на главную колокольню города попал осёл и как его оттуда сняли
- Как Валенсия прославилась сначала своим шелком, а потом — апельсинами
- Как в Валенсию попала Чаша Грааля и настоящая ли она
- Как в Валенсии появился первый сумасшедший дом в Европе
По желанию, в середине экскурсии мы сделаем короткий перерыв, чтобы немного отдохнуть и попробовать национальный валенсийский напиток.
Если будет открыто, мы заглянем на рынок и в несколько аутентичных магазинов, чтобы ближе познакомиться с местной гастрономией и ремесленными традициями.
Организационные детали
До места начала экскурсии вы добираетесь самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около башен Серранос
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 562 туристов
Большая удача — жить в городе, который любишь. Мне повезло: с 2019 года живу в Валенсии. Получила здесь туристическое образование и лицензию гида. На моих экскурсиях мы гуляем без спешки, наслаждаемся
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 58 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия нам понравилась. мы узнали много интересных вещей, а какую красоту мы увидели. также прям вот отдельное спасибо за мраморные окна и вкусные места.
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Прекрасная обзорная экскурсия «Первое знакомство» по Валенсии! Мы были в городе впервые, и благодаря Александре знакомство с Валенсией получилось очень тёплым, интересным и насыщенным. Экскурсия была отлично организована, материал подан
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Очень познавательная и интересная экскурсия! Сразу видно, что Александра знает свое дело. Слегка изменили маршрут и зашли в церковь на световое шоу, это было очень впечатляюще 😍
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Здравствуйте, хочу поделится замечательной прогулкой по Валенсии с Александрой.
Наш день начался очень рано (мы выехали в Валенсию в 6 утра). Было непросто ехать в темноте по незнакомой дороге и в
Наш день начался очень рано (мы выехали в Валенсию в 6 утра). Было непросто ехать в темноте по незнакомой дороге и в
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Все очень понравилось. Александра очень профессиональный экскурсовод. С официальной лицензией. Она много знает, хорошо рассказывает, вежлива, приятна, подстраивает экскурсию под желания, интересы и особенности группы. Нам показали архитектуру, которую любит
+2
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Ж
Александра, знакомство с Валенсией было очень познавательным, интересным, неожиданным! Даже мои дети-подростки еще долго пересказывали и обсуждали услышанное и увиденное, чему очень тоже благодарна Вашему профессиональному подходу❤️ маршрут продуман, логически
Александра
Ответ организатора:
Жамиля, спасибо большое, до новых встреч в Валенсии!
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