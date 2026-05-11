Валенсия — старинный, уютный и невероятно красивый город. Я расскажу, как он появился, рос и расцветал. Покажу исторический центр и современные кварталы, средневековые башни и старинные храмы, очаровательные площади и модернистские особняки. Помогу вам раскрыть душу и сердце этого сказочного испанского города.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Вы прогуляетесь по узким улочкам и широким площадям и обязательно увидите визитные карточки Валенсии: башни Серранос, Центральный рынок и Шелковую биржу. Полюбуетесь на фрески в Базилике Девы Марии, побываете около мэрии и даже, возможно, сможете зайти в неё. Удивитесь красоте Северного вокзала. А также услышите множество интересных историй:

Как Валенсия осталась без крепостной стены, но c крепостными воротами

Как появилась Испанская инквизиция и какую роль в этом играла Валенсия

Как получилось, что символом города стала летучая мышь

Как на главную колокольню города попал осёл и как его оттуда сняли

Как Валенсия прославилась сначала своим шелком, а потом — апельсинами

Как в Валенсию попала Чаша Грааля и настоящая ли она

Как в Валенсии появился первый сумасшедший дом в Европе

По желанию, в середине экскурсии мы сделаем короткий перерыв, чтобы немного отдохнуть и попробовать национальный валенсийский напиток.

Если будет открыто, мы заглянем на рынок и в несколько аутентичных магазинов, чтобы ближе познакомиться с местной гастрономией и ремесленными традициями.

Организационные детали

До места начала экскурсии вы добираетесь самостоятельно.