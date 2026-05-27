¡Hola! Добро пожаловать в город, где на деревьях — апельсины, на канализационных люках — летучие мыши, а на фасадах — горгульи-куртизанки. Наш аудиогид проведёт вас по самому сердцу Валенсии. Истории, главные достопримечательности, весёлые легенды, полезные советы — всё в одной прогулке.

Описание аудиогида

Что вас ожидает Вы увидите: Кафедральный собор и другие старинные церкви.

фрагменты городской стены и сторожевые башни Серранос.

здание Шёлковой биржи и Центральный рынок.

арену Валенсии.

Город искусств и наук.

сады Турия. И с рассказами аудиогида: нырнёте в историю древнего города, где 500 лет всем заправляли мавры из Северной Африки.

узнаете , зачем здесь жгут чучела политиков и взрывают петарды под балконом у мэра.

поймёте , почему в Валенсии с уважением относятся к кровавым боям с быками.

найдёте чуть ли не самый узкий дом Европы и зелёный оазис в осушенном русле реки.

побываете там, куда не добрались Индиана Джонс, герои книг Дэна Брауна, нацисты и другие искатели волшебных чаш. Организационные детали Это самостоятельная экскурсия без гида.

Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i