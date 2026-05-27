¡Hola! Добро пожаловать в город, где на деревьях — апельсины, на канализационных люках — летучие мыши, а на фасадах — горгульи-куртизанки. Наш аудиогид проведёт вас по самому сердцу Валенсии. Истории, главные достопримечательности, весёлые легенды, полезные советы — всё в одной прогулке.
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Кафедральный собор и другие старинные церкви.
- фрагменты городской стены и сторожевые башни Серранос.
- здание Шёлковой биржи и Центральный рынок.
- арену Валенсии.
- Город искусств и наук.
- сады Турия.
И с рассказами аудиогида:
- нырнёте в историю древнего города, где 500 лет всем заправляли мавры из Северной Африки.
- узнаете, зачем здесь жгут чучела политиков и взрывают петарды под балконом у мэра.
- поймёте, почему в Валенсии с уважением относятся к кровавым боям с быками.
- найдёте чуть ли не самый узкий дом Европы и зелёный оазис в осушенном русле реки.
- побываете там, куда не добрались Индиана Джонс, герои книг Дэна Брауна, нацисты и другие искатели волшебных чаш.
Организационные детали
Это самостоятельная экскурсия без гида.
Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i
OS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем! Аудиогид доступен в любой день и любое время — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Северном вокзале
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 4459 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру.
