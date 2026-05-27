По центру Валенсии - с аудиогидом

Про чучела политиков, Индиану Джонса и быков
¡Hola! Добро пожаловать в город, где на деревьях — апельсины, на канализационных люках — летучие мыши, а на фасадах — горгульи-куртизанки. Наш аудиогид проведёт вас по самому сердцу Валенсии. Истории, главные достопримечательности, весёлые легенды, полезные советы — всё в одной прогулке.
Описание аудиогида

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Кафедральный собор и другие старинные церкви.
  • фрагменты городской стены и сторожевые башни Серранос.
  • здание Шёлковой биржи и Центральный рынок.
  • арену Валенсии.
  • Город искусств и наук.
  • сады Турия.

И с рассказами аудиогида:

  • нырнёте в историю древнего города, где 500 лет всем заправляли мавры из Северной Африки.
  • узнаете, зачем здесь жгут чучела политиков и взрывают петарды под балконом у мэра.
  • поймёте, почему в Валенсии с уважением относятся к кровавым боям с быками.
  • найдёте чуть ли не самый узкий дом Европы и зелёный оазис в осушенном русле реки.
  • побываете там, куда не добрались Индиана Джонс, герои книг Дэна Брауна, нацисты и другие искатели волшебных чаш.

Организационные детали

Это самостоятельная экскурсия без гида.
Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i
OS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
  • Аудиогид доступен в любой день и любое время — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение

    • Выберите удобную дату из расписания

    Стоимость аудиогида

    Тип билетаСтоимость
    Участник€12
    Необходима полная оплата. Вы можете
    до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На Северном вокзале
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 4 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Антон
    Антон — Организатор в Валенсии
    Организатор данного мероприятия
    На сайте с 2023 года
    Провёл экскурсии для 4459 туристов
    Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
    читать дальше

    в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

