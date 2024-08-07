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читать дальше которого ушло 5 столетий. Увидите первую христианскую церковь города, заглянете на яркий Центральный рынок и многое другое.



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Валенсия - старинный, солнечный и очень интересный город. Почти каждый его уголок сопровождают миф, легенда или тайна. Вы узнаете о загадочных случаях, которые здесь происходили. Полюбуетесь Кафедральным собором, на строительство