Валенсия - старинный, солнечный и очень интересный город. Почти каждый его уголок сопровождают миф, легенда или тайна. Вы узнаете о загадочных случаях, которые здесь происходили. Полюбуетесь Кафедральным собором, на строительство
5 причин купить эту экскурсию
- 🌞 Уникальные мифы и легенды
- 🏛️ Величественные архитектурные памятники
- 🛍️ Яркий Центральный рынок
- 🎉 Праздник Фальяс
- 🍅 Вкусные валенсийские помидоры и орчата
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Кафедральный собор
- Базилика Девы Марии Защитницы Отверженных
- Шёлковая биржа
- Центральный рынок
- Площадь Мэрии
- Дворец Маркиза Двух рек
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Кафедральный собор
- Базилику Девы Марии Защитницы Отверженных
- Шёлковую биржу
- Центральный рынок
- Площадь Мэрии
- Дворец Маркиза Двух рек
Вы узнаете:
- Кто является святой покровительницей Валенсии
- Где располагался Римский форум и кто такие госпитальеры
- Почему главный портал Шёлковой биржи называют «порталом грехов»
- Чем славятся валенсийские помидоры и что такое орчата
- Как празднуют шумный и весёлый праздник Фальяс
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются дополнительно (посещение по желанию): Кафедральный собор — 4€, Шёлковая биржа — 2€.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле башен Торрес де Серранос
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Валенсии
Привет! Я Валентина, профессиональный гид в Валенсии. Живу здесь с 2005 года. Несколько лет сопровождала гостей в качестве переводчика на деловых встречах. Сейчас провожу индивидуальные экскурсии: с радостью показываю любимый город и делюсь его историями.Задать вопрос
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