Нескучные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Бари на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Альтамура + Матера (из Бари на авто)
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Альтамура + Матера на авто
Узнайте секреты Альтамуры и Матеры: закрытые площади, древние соборы и пекарни ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: У вашего отеля
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€399 за всё до 4 чел.
Николай Угодник и история города
Пешая
2 часа
85 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Николай Угодник и история города: индивидуальная экскурсия по Бари
Исторический центр Бари: базилика Николая Угодника, чудотворная колонна и швабский замок. Узнайте о Николае Угоднике и современной жизни Старого Бари
Начало: Возле театра Маргерита
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€147 за всё до 5 чел.
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Пешая
1.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Христианский Бари с магистром истории и доктором богословия: откройте тайны древнего города и его святых мест
15 дек в 08:30
16 дек в 08:30
€134 за всё до 15 чел.
Сказочный Альберобелло
Пешая
1.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочный Альберобелло: домики-трулло, панорамы и дегустация
Погрузитесь в атмосферу сказочного Альберобелло! Увидите уникальные домики-трулло, полюбуетесь панорамой города и попробуете местные деликатесы
13 дек в 08:30
14 дек в 08:30
€147 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    4 ноября 2025
    Альтамура + Матера (из Бари на авто)
    Большое спасибо Тимофею за интересную и хорошо организованную экскурсию. Узнали много интересного и познавательного.
    Большое спасибо Тимофею за интересную и хорошо организованную экскурсию. Узнали много интересного и познавательного.
  • V
    Vladimir
    20 октября 2025
    Альтамура + Матера (из Бари на авто)
    Все было отлично. Тимофей - очень приятный, эрудированный, заботливый гид.
    Владимир и Елена
  • С
    Светлана
    19 октября 2025
    Альтамура + Матера (из Бари на авто)
    Очень интересная экскурсия. Необычное место, где одновременно можно увидеть сразу несколько эпох. Это место, где люди жили всегда.
    Очень интересная экскурсия. Необычное место, где одновременно можно увидеть сразу несколько эпох. Это место, где люди жили всегда.
  • О
    Оксана
    30 мая 2025
    Сказочный Альберобелло
    Мы получили удовольствие от экскурсии с Надеждой. Побывали в сказочном городке Альберобелло с домиками трулле непохожими ни на какие другие.
    Надежда организовала нам трансфер из порта, так как были ограничения по времени стоянки нашего лайнера. Мы успели насладиться атмосферой сказочного городка и вернуться вовремя. Все было отлично организовано!
    Могу рекомендовать Надежду всем, кто хочет увидеть Альберобелло своими глазами! Спасибо от всей нашей компании из Лейпцига!

  • И
    Ирина
    13 апреля 2025
    Альтамура + Матера (из Бари на авто)
    Экскурсия просто супер,красивая,легкая,информационная. Спасибо, Тимофею,приятно провели время,много узнали нового,попробовали местную кухню. Рекомендую 💯
    Экскурсия просто супер,красивая,легкая,информационная. Спасибо, Тимофею,приятно провели время,много узнали нового,попробовали местную кухню. Рекомендую 💯
  • А
    Анна
    20 июня 2024
    Сказочный Альберобелло
    Шикарная экскурсия и очень классный гид! Всем рекомендую!!!
  • А
    Алексей
    9 февраля 2024
    Сказочный Альберобелло
    Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…
    Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…
  • А
    Антон
    30 августа 2019
    Сказочный Альберобелло
    Весьма познавательная и интересная экскурсия. Надежда, спасибо Вам!
  • M
    Margarita
    11 августа 2019
    Сказочный Альберобелло
    Интересно, содержательно, структурированно, хочется, чтобы все мои друзья тоже посетили эту экскурсию и получили столько же положительных впечатлений, как я!
  • П
    Павел
    9 августа 2019
    Сказочный Альберобелло
    Надежда очень хороший рассказчик и собеседник. Рассказала не только о достопримечательностях но и о истории города и провинции. На все вопросы отвечала со знанием исторического материала. Провела в те места в которых мы бы точно не побывали. Экскурсией очень довольны.
  • E
    Ekaterina
    21 июля 2019
    Сказочный Альберобелло
    Огромная благодарность Надежде!! Выше всяких похвал ❤️Экскурсия замечательная, полная, не оставляющая никаких дополнительных вопросов. В нашей группе был итальянец, и
    Надежда справилась без проблем. Хорошо продуманный маршрут, очень интересные исторические факты,поданные зачастую юмором, дегустация ( очень в тему)), все даже неудобные вопросы-нашли свои ответы:) Надежда помогла с трансфером -нам понадобилось две машины, и все было организовано на высоком уровне. Наша разношёрстная группа, была единогласно в абсолютном
    восторге. Очень рекомендуем!

  • Е
    Елена
    23 июня 2019
    Сказочный Альберобелло
    Очень понравилась экскурсия. Альберабелло действительно сказочный! Успели и много узнать из истории поселения и осталось время на фотографирование. Организовано все было очень удобно. Трансфер был очень кстати.
    Большое спасибо Надежде!
  • В
    Виктор
    22 июня 2019
    Сказочный Альберобелло
    Очень интересная экскурсия. Спасибо Надежде за организацию.
  • М
    Марина
    8 июня 2019
    Сказочный Альберобелло
    Надежда умница.
    Все прекрасно!
  • А
    Александра
    29 мая 2019
    Сказочный Альберобелло
    Спасибо Надежде за интересный рассказ. Отличная экскурсия!
  • М
    Морозова
    18 октября 2018
    Сказочный Альберобелло
    Огромное спасибо Надежде!!! Все понравилось, интересный рассказ, прогулка по городку. Надежда очень тактично себя ведёт, не подгоняет, все рассказывает, даёт
    время рассмотреть и сфотографировать. Речь очень грамотная, много интересных фактов. Думаю экскурсия понравиться всем, такого больше нигде нет. Выбирайте гида— Надежду, не пожалеете. Спасибо огромное.

  • Е
    Екатерина
    15 сентября 2018
    Сказочный Альберобелло
    Очень интересная экскурсия, всем рекомендую посетить этот сказочный город! Прекрасный вид для ваших незабываемых фото!
  • О
    Ольга
    10 сентября 2018
    Сказочный Альберобелло
    Эх, это было давно. Но мы вспоминаем до сих пор эту приятную экскурсию. Сказочный городок и чудесная Надежда. Рекомендую❤️
  • Е
    Елена
    31 июля 2018
    Сказочный Альберобелло
    Это действительно сказочный городок Альберобелло! Надежда супер прекрасный гид. Хороший и организованный трансфер. Очень приятное и познавательно проведенное время. Замечательная
    компания с замечательными людьми. Всем, кто приезжает в город Бари, очень рекомендую побывать на этой экскурсии. Поверьте, она оставит у вас самые замечательные и незабываемые впечатления.

  • И
    Ирена
    10 июля 2018
    Сказочный Альберобелло
    У нас была действительно сказочная поездка в Альберобелло!Прекрасный Гид Надежда!Хорошо организованный трансфер… благодарны водителю,останавливался на смотровых площадках,фотографировали местные пейзажи. Полностью удовлетварены!Всем спасибо! Обращайтесь,дорогие путешественники к Надежде и получите исчерпывающие ответы на все вопросы. 😊/Ирена и Майя из Риги/

