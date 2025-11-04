Индивидуальная
до 4 чел.
Альтамура + Матера на авто
Узнайте секреты Альтамуры и Матеры: закрытые площади, древние соборы и пекарни ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: У вашего отеля
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€399 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Николай Угодник и история города: индивидуальная экскурсия по Бари
Исторический центр Бари: базилика Николая Угодника, чудотворная колонна и швабский замок. Узнайте о Николае Угоднике и современной жизни Старого Бари
Начало: Возле театра Маргерита
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€147 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Христианский Бари с магистром истории и доктором богословия: откройте тайны древнего города и его святых мест
15 дек в 08:30
16 дек в 08:30
€134 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочный Альберобелло: домики-трулло, панорамы и дегустация
Погрузитесь в атмосферу сказочного Альберобелло! Увидите уникальные домики-трулло, полюбуетесь панорамой города и попробуете местные деликатесы
13 дек в 08:30
14 дек в 08:30
€147 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр4 ноября 2025Большое спасибо Тимофею за интересную и хорошо организованную экскурсию. Узнали много интересного и познавательного.
- VVladimir20 октября 2025Все было отлично. Тимофей - очень приятный, эрудированный, заботливый гид.
Владимир и Елена
- ССветлана19 октября 2025Очень интересная экскурсия. Необычное место, где одновременно можно увидеть сразу несколько эпох. Это место, где люди жили всегда.
- ООксана30 мая 2025Мы получили удовольствие от экскурсии с Надеждой. Побывали в сказочном городке Альберобелло с домиками трулле непохожими ни на какие другие.
- ИИрина13 апреля 2025Экскурсия просто супер,красивая,легкая,информационная. Спасибо, Тимофею,приятно провели время,много узнали нового,попробовали местную кухню. Рекомендую 💯
- ААнна20 июня 2024Шикарная экскурсия и очень классный гид! Всем рекомендую!!!
- ААлексей9 февраля 2024Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…
- ААнтон30 августа 2019Весьма познавательная и интересная экскурсия. Надежда, спасибо Вам!
- MMargarita11 августа 2019Интересно, содержательно, структурированно, хочется, чтобы все мои друзья тоже посетили эту экскурсию и получили столько же положительных впечатлений, как я!
- ППавел9 августа 2019Надежда очень хороший рассказчик и собеседник. Рассказала не только о достопримечательностях но и о истории города и провинции. На все вопросы отвечала со знанием исторического материала. Провела в те места в которых мы бы точно не побывали. Экскурсией очень довольны.
- EEkaterina21 июля 2019Огромная благодарность Надежде!! Выше всяких похвал ❤️Экскурсия замечательная, полная, не оставляющая никаких дополнительных вопросов. В нашей группе был итальянец, и
- ЕЕлена23 июня 2019Очень понравилась экскурсия. Альберабелло действительно сказочный! Успели и много узнать из истории поселения и осталось время на фотографирование. Организовано все было очень удобно. Трансфер был очень кстати.
Большое спасибо Надежде!
- ВВиктор22 июня 2019Очень интересная экскурсия. Спасибо Надежде за организацию.
- ММарина8 июня 2019Надежда умница.
Все прекрасно!
- ААлександра29 мая 2019Спасибо Надежде за интересный рассказ. Отличная экскурсия!
- ММорозова18 октября 2018Огромное спасибо Надежде!!! Все понравилось, интересный рассказ, прогулка по городку. Надежда очень тактично себя ведёт, не подгоняет, все рассказывает, даёт
- ЕЕкатерина15 сентября 2018Очень интересная экскурсия, всем рекомендую посетить этот сказочный город! Прекрасный вид для ваших незабываемых фото!
- ООльга10 сентября 2018Эх, это было давно. Но мы вспоминаем до сих пор эту приятную экскурсию. Сказочный городок и чудесная Надежда. Рекомендую❤️
- ЕЕлена31 июля 2018Это действительно сказочный городок Альберобелло! Надежда супер прекрасный гид. Хороший и организованный трансфер. Очень приятное и познавательно проведенное время. Замечательная
- ИИрена10 июля 2018У нас была действительно сказочная поездка в Альберобелло!Прекрасный Гид Надежда!Хорошо организованный трансфер… благодарны водителю,останавливался на смотровых площадках,фотографировали местные пейзажи. Полностью удовлетварены!Всем спасибо! Обращайтесь,дорогие путешественники к Надежде и получите исчерпывающие ответы на все вопросы. 😊/Ирена и Майя из Риги/
Ответы на вопросы от путешественников по Бари в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бари
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Бари
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Бари в декабре 2025
Сейчас в Бари в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 134 до 399. Туристы уже оставили гидам 148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Бари (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 148 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль