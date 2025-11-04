А Александр Альтамура + Матера (из Бари на авто) Большое спасибо Тимофею за интересную и хорошо организованную экскурсию. Узнали много интересного и познавательного.

V Vladimir Альтамура + Матера (из Бари на авто) Все было отлично. Тимофей - очень приятный, эрудированный, заботливый гид.

Владимир и Елена

С Светлана Альтамура + Матера (из Бари на авто) Очень интересная экскурсия. Необычное место, где одновременно можно увидеть сразу несколько эпох. Это место, где люди жили всегда.

О Оксана Сказочный Альберобелло читать дальше Надежда организовала нам трансфер из порта, так как были ограничения по времени стоянки нашего лайнера. Мы успели насладиться атмосферой сказочного городка и вернуться вовремя. Все было отлично организовано!

Могу рекомендовать Надежду всем, кто хочет увидеть Альберобелло своими глазами! Спасибо от всей нашей компании из Лейпцига! Мы получили удовольствие от экскурсии с Надеждой. Побывали в сказочном городке Альберобелло с домиками трулле непохожими ни на какие другие.

И Ирина Альтамура + Матера (из Бари на авто) Экскурсия просто супер,красивая,легкая,информационная. Спасибо, Тимофею,приятно провели время,много узнали нового,попробовали местную кухню. Рекомендую 💯

А Анна Сказочный Альберобелло Шикарная экскурсия и очень классный гид! Всем рекомендую!!!

А Алексей Сказочный Альберобелло Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…

А Антон Сказочный Альберобелло Весьма познавательная и интересная экскурсия. Надежда, спасибо Вам!

M Margarita Сказочный Альберобелло Интересно, содержательно, структурированно, хочется, чтобы все мои друзья тоже посетили эту экскурсию и получили столько же положительных впечатлений, как я!

П Павел Сказочный Альберобелло Надежда очень хороший рассказчик и собеседник. Рассказала не только о достопримечательностях но и о истории города и провинции. На все вопросы отвечала со знанием исторического материала. Провела в те места в которых мы бы точно не побывали. Экскурсией очень довольны.

E Ekaterina Сказочный Альберобелло читать дальше Надежда справилась без проблем. Хорошо продуманный маршрут, очень интересные исторические факты,поданные зачастую юмором, дегустация ( очень в тему)), все даже неудобные вопросы-нашли свои ответы:) Надежда помогла с трансфером -нам понадобилось две машины, и все было организовано на высоком уровне. Наша разношёрстная группа, была единогласно в абсолютном

восторге. Очень рекомендуем! Огромная благодарность Надежде!! Выше всяких похвал ❤️Экскурсия замечательная, полная, не оставляющая никаких дополнительных вопросов. В нашей группе был итальянец, и

Е Елена Сказочный Альберобелло Очень понравилась экскурсия. Альберабелло действительно сказочный! Успели и много узнать из истории поселения и осталось время на фотографирование. Организовано все было очень удобно. Трансфер был очень кстати.

Большое спасибо Надежде!

В Виктор Сказочный Альберобелло Очень интересная экскурсия. Спасибо Надежде за организацию.

М Марина Сказочный Альберобелло Надежда умница.

Все прекрасно!

А Александра Сказочный Альберобелло Спасибо Надежде за интересный рассказ. Отличная экскурсия!

М Морозова Сказочный Альберобелло читать дальше время рассмотреть и сфотографировать. Речь очень грамотная, много интересных фактов. Думаю экскурсия понравиться всем, такого больше нигде нет. Выбирайте гида— Надежду, не пожалеете. Спасибо огромное. Огромное спасибо Надежде!!! Все понравилось, интересный рассказ, прогулка по городку. Надежда очень тактично себя ведёт, не подгоняет, все рассказывает, даёт

Е Екатерина Сказочный Альберобелло Очень интересная экскурсия, всем рекомендую посетить этот сказочный город! Прекрасный вид для ваших незабываемых фото!

О Ольга Сказочный Альберобелло Эх, это было давно. Но мы вспоминаем до сих пор эту приятную экскурсию. Сказочный городок и чудесная Надежда. Рекомендую❤️

Е Елена Сказочный Альберобелло читать дальше компания с замечательными людьми. Всем, кто приезжает в город Бари, очень рекомендую побывать на этой экскурсии. Поверьте, она оставит у вас самые замечательные и незабываемые впечатления. Это действительно сказочный городок Альберобелло! Надежда супер прекрасный гид. Хороший и организованный трансфер. Очень приятное и познавательно проведенное время. Замечательная