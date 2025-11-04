Путешествие по Альтамуре и Матере подарит вам уникальные впечатления.
В Альтамуре вы прогуляетесь по узким улочкам и увидите кафедральный собор, а также попробуете знаменитый хлеб. В Матере вас ждут вырубленные в скале дома и церкви, напоминающие пещерные поселения. Живописная долина у реки Гравина завершит это незабываемое путешествие. Экскурсия проходит на автомобиле, а для больших групп возможен минивэн
В Альтамуре вы прогуляетесь по узким улочкам и увидите кафедральный собор, а также попробуете знаменитый хлеб. В Матере вас ждут вырубленные в скале дома и церкви, напоминающие пещерные поселения. Живописная долина у реки Гравина завершит это незабываемое путешествие. Экскурсия проходит на автомобиле, а для больших групп возможен минивэн
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобное путешествие на авто
- 🏛 Посещение древних соборов
- 🍞 Дегустация знаменитого хлеба
- 🏞 Живописные виды долины
- 🏘 Уникальные скальные дома
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Кафедральный собор в Альтамуре
- Кафедральный собор в Матере
- Дом-грот
Описание экскурсии
Альтамура. Вы погуляете по Старому городу с узкими улочками и маленькими закрытыми площадями. Оцените кафедральный собор, построенный Фридрихом II. И пройдёте под самой низкой аркой в Европе. А также посетите действующую пекарню, открытую в 1391 году.
Матера. Это древний итальянский город, напоминающий турецкую Каппадокию и пещерные поселения Ближнего Востока. Вы посетите кафедральный собор, вырубленные в скалах церкви и дом-грот. А также полюбуетесь живописной долиной у реки Гравина.
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: кафедральный собор в Матере — €1 за чел., дом-грот — €2 за чел.
- Экскурсия проходит на автомобиле Opel Insignia
- По запросу для группы 5–7 человек я могу провести её на минивэне
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимофей — ваш гид в Бари
Провёл экскурсии для 316 туристов
Я профессиональный историк и доктор богословия, специализирующийся в области христианских древностей в Южной Италии. Являюсь лицензированным гидом, зарегистрированным в Европейском Союзе. Более 10 лет занимаюсь разработкой и проведением авторских экскурсий и интересных маршрутов по региону и не только. В наличии комфортабельный транспорт. С радостью и любовью поделюсь с вами историей, бытом, христианскими ценностями и колоритом Южной Италии!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
4 ноя 2025
Большое спасибо Тимофею за интересную и хорошо организованную экскурсию. Узнали много интересного и познавательного.
V
Vladimir
20 окт 2025
Все было отлично. Тимофей - очень приятный, эрудированный, заботливый гид.
Владимир и Елена
Владимир и Елена
Светлана
19 окт 2025
Очень интересная экскурсия. Необычное место, где одновременно можно увидеть сразу несколько эпох. Это место, где люди жили всегда.
И
Ирина
13 апр 2025
Экскурсия просто супер,красивая,легкая,информационная. Спасибо, Тимофею,приятно провели время,много узнали нового,попробовали местную кухню. Рекомендую 💯
Входит в следующие категории Бари
Похожие экскурсии из Бари
Индивидуальная
до 5 чел.
Николай Угодник и история города: индивидуальная экскурсия по Бари
Исторический центр Бари: базилика Николая Угодника, чудотворная колонна и швабский замок. Узнайте о Николае Угоднике и современной жизни Старого Бари
Начало: Возле театра Маргерита
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
€147 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Бари
Погружение в атмосферу Бари: от христианских реликвий до современных площадей. Узнайте о легендах и традициях этого колоритного города
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
€134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Христианский Бари с магистром истории и доктором богословия: откройте тайны древнего города и его святых мест
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
€160 за всё до 15 чел.