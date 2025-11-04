Мои заказы

Альтамура + Матера (из Бари на авто)

Узнайте секреты Альтамуры и Матеры: закрытые площади, древние соборы и пекарни ждут вас в этом увлекательном путешествии
Путешествие по Альтамуре и Матере подарит вам уникальные впечатления.

В Альтамуре вы прогуляетесь по узким улочкам и увидите кафедральный собор, а также попробуете знаменитый хлеб. В Матере вас ждут вырубленные в скале дома и церкви, напоминающие пещерные поселения. Живописная долина у реки Гравина завершит это незабываемое путешествие. Экскурсия проходит на автомобиле, а для больших групп возможен минивэн
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобное путешествие на авто
  • 🏛 Посещение древних соборов
  • 🍞 Дегустация знаменитого хлеба
  • 🏞 Живописные виды долины
  • 🏘 Уникальные скальные дома
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя13
ноя17
ноя18
ноя20
ноя21
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор в Альтамуре
  • Кафедральный собор в Матере
  • Дом-грот

Описание экскурсии

Альтамура. Вы погуляете по Старому городу с узкими улочками и маленькими закрытыми площадями. Оцените кафедральный собор, построенный Фридрихом II. И пройдёте под самой низкой аркой в Европе. А также посетите действующую пекарню, открытую в 1391 году.

Матера. Это древний итальянский город, напоминающий турецкую Каппадокию и пещерные поселения Ближнего Востока. Вы посетите кафедральный собор, вырубленные в скалах церкви и дом-грот. А также полюбуетесь живописной долиной у реки Гравина.

Организационные детали

  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: кафедральный собор в Матере — €1 за чел., дом-грот — €2 за чел.
  • Экскурсия проходит на автомобиле Opel Insignia
  • По запросу для группы 5–7 человек я могу провести её на минивэне

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Тимофей
Тимофей — ваш гид в Бари
Провёл экскурсии для 316 туристов
Я профессиональный историк и доктор богословия, специализирующийся в области христианских древностей в Южной Италии. Являюсь лицензированным гидом, зарегистрированным в Европейском Союзе. Более 10 лет занимаюсь разработкой и проведением авторских экскурсий и интересных маршрутов по региону и не только. В наличии комфортабельный транспорт. С радостью и любовью поделюсь с вами историей, бытом, христианскими ценностями и колоритом Южной Италии!
Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
4 ноя 2025
Большое спасибо Тимофею за интересную и хорошо организованную экскурсию. Узнали много интересного и познавательного.
Большое спасибо Тимофею за интересную и хорошо организованную экскурсию. Узнали много интересного и познавательного.
V
Vladimir
20 окт 2025
Все было отлично. Тимофей - очень приятный, эрудированный, заботливый гид.
Владимир и Елена
Светлана
Светлана
19 окт 2025
Очень интересная экскурсия. Необычное место, где одновременно можно увидеть сразу несколько эпох. Это место, где люди жили всегда.
Очень интересная экскурсия. Необычное место, где одновременно можно увидеть сразу несколько эпох. Это место, где люди жили всегда.
И
Ирина
13 апр 2025
Экскурсия просто супер,красивая,легкая,информационная. Спасибо, Тимофею,приятно провели время,много узнали нового,попробовали местную кухню. Рекомендую 💯
Экскурсия просто супер,красивая,легкая,информационная. Спасибо, Тимофею,приятно провели время,много узнали нового,попробовали местную кухню. Рекомендую 💯

Входит в следующие категории Бари

