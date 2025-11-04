Путешествие по Альтамуре и Матере подарит вам уникальные впечатления. В Альтамуре вы прогуляетесь по узким улочкам и увидите кафедральный собор, а также попробуете знаменитый хлеб. В Матере вас ждут вырубленные в скале дома и церкви, напоминающие пещерные поселения. Живописная долина у реки Гравина завершит это незабываемое путешествие. Экскурсия проходит на автомобиле, а для больших групп возможен минивэн

Описание экскурсии

Альтамура. Вы погуляете по Старому городу с узкими улочками и маленькими закрытыми площадями. Оцените кафедральный собор, построенный Фридрихом II. И пройдёте под самой низкой аркой в Европе. А также посетите действующую пекарню, открытую в 1391 году.

Матера. Это древний итальянский город, напоминающий турецкую Каппадокию и пещерные поселения Ближнего Востока. Вы посетите кафедральный собор, вырубленные в скалах церкви и дом-грот. А также полюбуетесь живописной долиной у реки Гравина.

Организационные детали