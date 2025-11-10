Чтобы ощутить настоящую атмосферу Болоньи и увезти с собой яркие воспоминания, отправляйтесь на индивидуальную фотопрогулку. Прогулка включает посещение Пьяцца Маджоре, базилики Сан-Петронио и знаменитых Двух башен. По пути вы сможете заглянуть на местные рынки, где витает аромат вина и сыра.
В результате вы получите около 100 обработанных фотографий, которые сохранят все впечатления о вашем путешествии
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фото
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 🍷 Ароматы местных деликатесов
- 🕌 Уникальная архитектура
- 🌆 Атмосфера старинных улиц
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Пьяцца Маджоре
- Базилика Сан-Петронио
- Две башни
Описание фото-прогулки
- Пьяцца Маджоре и базилика Сан-Петронио
- Две башни (Due Torri) и улицы со множеством арок
- Уютные улочки и кафе
- Рынки, где при желании вы попробуете местные вина и локальные деликатесы
Во время прогулки я немного расскажу о символах Болоньи, о родовых палаццо и вкусах региона.
После фотосессии:
- Через 1–2 недели я отправлю вам около 100 обработанных кадров в цветокоррекции и лёгкой ретуши
- Фото можно будет получить через WeTransfer или Google Drive
Организационные детали
- Я снимаю на Sony Аlpha 7R V
- Если вы на машине, мы можем отправиться за город, устроить пикник, и я пофотографирую вас среди виноградников и холмов (условия согласуем в переписке)
- Угощение в кафе и на рынке (по желанию) не входит в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Болонье
Я живу в окрестностях Болоньи с 2020 года. Фотографом работаю с 2012 года, продолжаю заниматься съёмками и после переезда в Италию. У меня есть своя команда, где мы работаем с фотографами и видеомейкерами. Занимаемся свадебной, репортажной, портретной сьёмкой. В 2025 году я решила попробовать работать также с русскоговорящими путешественниками и делать красивые фотопрогулки по прекрасной Болонье.Задать вопрос
