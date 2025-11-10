Анастасия — ваш гид в Болонье

Я живу в окрестностях Болоньи с 2020 года. Фотографом работаю с 2012 года, продолжаю заниматься съёмками и после переезда в Италию. У меня есть своя команда, где мы работаем с фотографами и видеомейкерами. Занимаемся свадебной, репортажной, портретной сьёмкой. В 2025 году я решила попробовать работать также с русскоговорящими путешественниками и делать красивые фотопрогулки по прекрасной Болонье.