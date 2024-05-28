Пьяцца Маджоре и Пьяцца дель Неттуно – экскурсии в Болонье

Найдено 8 экскурсий в категории «Пьяцца Маджоре и Пьяцца дель Неттуно» в Болонье на русском языке, цены от €108, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
От Этрусков до наших дней: уникальное путешествие по Болонье
Погрузитесь в историю и культуру Болоньи, открывая её секреты от Этрусков до современности в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Piazza Maggiore
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
147 за всё до 5 чел.
Болонья ученая, красная, толстая - для детей и их родителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Болонья ученая, красная, толстая: путешествие для всей семьи
Приглашаем на увлекательное путешествие по Болонье, где история сочетается с весельем, а ученость - с кулинарными открытиями
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
160 за всё до 6 чел.
Болонья - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Болонья - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, прогуливаясь по её знаковым местам: Пьяцца Маджоре, фонтан Нептуна, Болонский университет и многое другое
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
120 за всё до 4 чел.
Живая старина многоликой Болоньи
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Живая старина многоликой Болоньи - путешествие в сердце Италии
Вас ждет незабываемое путешествие по Болонье, где история сочетается с современностью, а традиции живут в каждом уголке
Начало: На площади Маджоре
11 июня в 15:00
12 июня в 10:00
120108 за всё до 6 чел.
О Болонье с любовью
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
О Болонье с любовью: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
170145 за всё до 5 чел.
Болонья - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
46 отзывов
Болонья - любовь с первого взгляда: путеводитель по городу с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от башен и портиков до секретов старейшего университета и мастерских Микеланджело
Начало: Piazza Maggiore
1 сен в 10:00
7 сен в 10:00
118 за всё до 4 чел.
Болонья магическая и эзотерическая
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Болонья магическая и эзотерическая: алхимия, масоны и культ Исиды
Погрузитесь в мир магии и мистики средневековой Болоньи. Узнайте о масонах, алхимиках и древних культах, гуляя по историческим улицам и площадям
Начало: Фонтан «Нептун»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по загадочной Болонье
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по загадочной Болонье
Оцените красоту Болоньи и запечатлейте незабываемые моменты с профессиональным фотографом. Лучшие декорации для семейных, романтических и сольных снимков
Начало: У фонтана Нептуна
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
190 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nika
    28 мая 2024
    Живая старина многоликой Болоньи
    Это была Евгения - молодая, образованная, начитанная, с исключительным чувством и знаниями из архитектуры, истории и археологии! Мы прошлись неспеша
    читать дальше

    по маршруту, который она сама разработала и добавила много интересного, что отличает от классических маршрутов. Город изумил и получил дополнительную положительную окраску от ее рассказов. Мы еше обязательно вернемся в этот город, мимо которого у меня в течение многих лет пролегал путь и я не заезжала в него, считая, что скорее всего, город так себе. А город оказался сокровищем, которое мы открыли вместе с Евгенией! Спасибо! Желаем больше довольных туристов в вашей непростой работе

  • Р
    Роман
    17 мая 2024
    О Болонье с любовью
    Спасибо Анне за экскурсию! Было очень интересно, Болонья неожиданно приятно удивила! Анна очень классная, легкая девушка, с которой было приятно и познавательно провести наш день 👍🏻
  • И
    Ирина
    15 мая 2024
    О Болонье с любовью
    Анечка провела замечательную экскурсию по Болонье. Занимательно рассказывала, много интересных фактов, экскурсия прошла на Ура! Спасибо большое! ☺️ Ирина
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
    Спасибо большое за содержательную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Мы с удовольствием воспользовались всеми полученными советами.
  • А
    Александр
    11 мая 2024
    От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
    Мы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуем. А Ольге советуем поднять цену за такую интересную экскурсию. 🇬🇷
    Мы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуем
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    О Болонье с любовью
    Чудесная экскурсия. Были семей, с ребёнком 10 лет. Понравилось всем! Анна прекрасно образована, интересный рассказчик, приятна в общении. Очень внимательная
    читать дальше

    и отзывчивая. Видно, что увлечена профессией и делает все с любовью. Были в Болонье проездом на 6 часов. Экскурсия с гидом - идеальный вариант для первого организованного знакомства с городом. Анна рассказала много интересных фактов об истории города и сегодняшней его жизни. Искренне рекомендую.

  • М
    Михаил
    30 апреля 2024
    От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
    Ольга-лицензированный гид, окончила болонский университет. Специалист, который много лет прожил в этом городе и изнутри знает его жизнь. Встреча и
    читать дальше

    программа оставила самые приятные впечатления. Экскурсия прошла в приятном темпе, получили достаточно информации для первого знакомства с историей города. Получили ответы на частные вопросы, Ольга рекомендовала местные гастрономичкские специалитеты. Огромное спасибо!

    Ольга-лицензированный гид, окончила болонский университет. Специалист, который много лет прожил в этом городе и изнутри знает
  • А
    Анна
    16 апреля 2024
    Живая старина многоликой Болоньи
    Нашим гидом была Евгения. Образованная, внимательная, пунктуальная, приветливая. Что особенно понравилось, это приветствие, Евгения, представилась и рассказала пару слов о
    читать дальше

    себе, это очень правильное начало, за мой опыт экскурсий, к сожалению, это единичные случаи, когда гид говорит кто он, откуда, какое образование и т. д. Спасибо! Маршрут и экскурсия были прекрасны, за 3 часа Евгения рассказала много фактов и интересных историй про город. Мы получили много дельных советов и конечно же список заведений, где можно вкусно покушать. Экскурсия понравилась. Рекомендую!

  • В
    Виктория
    9 апреля 2024
    Болонья - первое знакомство
    Очень интересная экскурсия! Благодаря Валерии узнали много интересного про город, про страну. Отвечала на все наши вопросы 🙏🏻 Однозначно к рекомендации! Очень теплые воспоминания, послевкусие от первого знакомства с Болоньей
  • S
    Svetlana
    2 апреля 2024
    Болонья ученая, красная, толстая - для детей и их родителей
    Мы с моей 16-летней дочерью посетили Болонью, и наша экскурсия с Ольгой была просто замечательной! Ольга не только профессиональный гид,
    читать дальше

    но и очень добрая и заботливая личность. Она сделала наше путешествие по Болонье незабываемым. Ее знание истории и культуры города впечатлило нас, а ее теплая и дружелюбная манера общения сделала наш день еще более приятным. Мы очень благодарны Ольге за ее профессионализм и сердечное отношение. Рекомендуем ее всем, кто хочет получить незабываемый опыт знакомства с Болоньей!

Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Пьяцца Маджоре и Пьяцца дель Неттуно»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Болонье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
  2. Болонья ученая, красная, толстая - для детей и их родителей
  3. Болонья - первое знакомство
  4. Живая старина многоликой Болоньи
  5. О Болонье с любовью
Какие места ещё посмотреть в Болонье
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Болонье в июне 2024
Сейчас в Болонье в категории "Пьяцца Маджоре и Пьяцца дель Неттуно" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 108 до 200 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 187 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Болонье (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Пьяцца Маджоре и Пьяцца дель Неттуно», 187 ⭐ отзывов, цены от €108. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам