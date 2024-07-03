Экскурсии выходного дня в Болонье

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Болонье на русском языке, цены от €145, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
20 отзывов
От Этрусков до наших дней: уникальное путешествие по Болонье
Погрузитесь в историю и культуру Болоньи, открывая её секреты от Этрусков до современности в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Piazza Maggiore
Сегодня в 09:00
7 июля в 09:30
147 за всё до 5 чел.
Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Болонья на вкус и цвет: уникальный шопинг и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от роскошных бутиков до средневековых улочек и вкуснейшей кухни
Начало: У памятника Гальвани
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 20 чел.
О Болонье с любовью
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
О Болонье с любовью: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
170145 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    3 июля 2024
    О Болонье с любовью
    Анна очень приятная девушка, интересно и доступно рассказала о Болонье, три часа пролетели незаметно! Мы увидели все главные достопримечательности, о
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    которых читали ранее, и еще было несколько приятных мест, на которые мы бы сами не обратили бы внимание! Мы влюбились в Болонью, обязательно вернемся в этот город! Спасибо Анне!

  • М
    Мария
    1 июля 2024
    От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
    Провели с Ольгой прекрасное время! Было очень интересно и совсем не скучно. Советую!
  • Р
    Роман
    17 мая 2024
    О Болонье с любовью
    Спасибо Анне за экскурсию! Было очень интересно, Болонья неожиданно приятно удивила! Анна очень классная, легкая девушка, с которой было приятно и познавательно провести наш день 👍🏻
  • И
    Ирина
    15 мая 2024
    О Болонье с любовью
    Анечка провела замечательную экскурсию по Болонье. Занимательно рассказывала, много интересных фактов, экскурсия прошла на Ура! Спасибо большое! ☺️ Ирина
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
    Спасибо большое за содержательную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Мы с удовольствием воспользовались всеми полученными советами.
  • А
    Александр
    11 мая 2024
    От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
    Мы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуем. А Ольге советуем поднять цену за такую интересную экскурсию. 🇬🇷
    Мы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуем
  • Д
    Дарья
    28 июня 2020
    Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
    Экскурсия очень понравилась! Я брала индивидуальную экскурсию, была одна. В Болонье была первый раз и всего на пару дней, хотелось
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    за пару часов получить максимально полное представление о городе. Татьяна всё интересно рассказывала, отвечала на любые вопросы, везде меня фотографировала и даже угостила вкусным кофе в местной кофейне =) Подсказала, где можно хорошо пошопиться. После экскурсии я уже отлично ориентировалась сама по центру города. В общем, всем советую!

  • E
    Elena
    10 июля 2019
    Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
    Большое спасибо Татьяне за экскурсию по Болонье - отличный ознакомительный маршрут, много интересных фактов, практической информации. Сразу сложилось "понимание" города
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    - как появился, как развивался, что представляет из себя сегодня. Катастрофически мало время для такого интересного места. Вместе с этим направление задано и есть от чего отталкнуться в следующий приезд!! Татьяна, успехов во всем! Если что, на связи! Елена и Владислав, 21.06.2019

  • E
    Elena
    28 мая 2019
    Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
    Хочу выразить благодарность нашему экскурсоводу и очень душевному человеку - Татьяне за прекрасно проведенный вечер в Болонье. По мнению всей
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    нашей компании знакомство с Татьяной - одно из самых ярких впечатлений от Италии. Еще раз убедились, что путешествие незабываемым делают не достопримечательности, а знакомство с интересными людьми. Погода нас мягко говоря не радовала)), шел дождь… но Татьяна смогла так организовать экскурсию по улочкам Болоньи, что осталось неизгладимое впечатление от атмосферы вечера, от энергетики Татьяны, от формы подачи информации! Тонко, интеллигентно, с любовью к городу и его истории! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Болонье в июле 2024
Сейчас в Болонье в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 145 до 250 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Болонье (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 51 ⭐ отзыв, цены от €145. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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