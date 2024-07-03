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- как появился, как развивался, что представляет из себя сегодня. Катастрофически мало время для такого интересного места. Вместе с этим направление задано и есть от чего отталкнуться в следующий приезд!! Татьяна, успехов во всем! Если что, на связи! Елена и Владислав, 21.06.2019