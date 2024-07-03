1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
От Этрусков до наших дней: уникальное путешествие по Болонье
Погрузитесь в историю и культуру Болоньи, открывая её секреты от Этрусков до современности в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Piazza Maggiore
Сегодня в 09:00
7 июля в 09:30
€147 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Болонья на вкус и цвет: уникальный шопинг и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от роскошных бутиков до средневековых улочек и вкуснейшей кухни
Начало: У памятника Гальвани
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 20 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
О Болонье с любовью: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
170€145 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана3 июля 2024Анна очень приятная девушка, интересно и доступно рассказала о Болонье, три часа пролетели незаметно! Мы увидели все главные достопримечательности, о
- ММария1 июля 2024Провели с Ольгой прекрасное время! Было очень интересно и совсем не скучно. Советую!
- РРоман17 мая 2024Спасибо Анне за экскурсию! Было очень интересно, Болонья неожиданно приятно удивила! Анна очень классная, легкая девушка, с которой было приятно и познавательно провести наш день 👍🏻
- ИИрина15 мая 2024Анечка провела замечательную экскурсию по Болонье. Занимательно рассказывала, много интересных фактов, экскурсия прошла на Ура! Спасибо большое! ☺️ Ирина
- ООльга11 мая 2024Спасибо большое за содержательную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Мы с удовольствием воспользовались всеми полученными советами.
- ААлександр11 мая 2024Мы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуем. А Ольге советуем поднять цену за такую интересную экскурсию. 🇬🇷
- ДДарья28 июня 2020Экскурсия очень понравилась! Я брала индивидуальную экскурсию, была одна. В Болонье была первый раз и всего на пару дней, хотелось
- EElena10 июля 2019Большое спасибо Татьяне за экскурсию по Болонье - отличный ознакомительный маршрут, много интересных фактов, практической информации. Сразу сложилось "понимание" города
- EElena28 мая 2019Хочу выразить благодарность нашему экскурсоводу и очень душевному человеку - Татьяне за прекрасно проведенный вечер в Болонье. По мнению всей
Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «На выходные»
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