Константин К. проводит ещё 5 экскурсий

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По следам графа Калиостро

Константин К.
Константин К. – Гид из Болоньи
По следам графа Калиостро
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €130 за человека

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По следам графа Калиостро
По следам графа Калиостро
В 30 км от курортного Римини, на отвесной скале расположилась неприступная крепость Сан-Лео — выдающийся проект военной инженерии XV в. Крепость возвышается на горе «Монс Феретри», месте, где был расположен античный языческий храм. Оттуда открывается захватывающий вид на долину реки Мареккья, которая вдохновила своим уникальным пейзажем гениев живописи эпохи Возрождения.
Экскурсия охватывает также крохотную центральную площадь городка Сан-Лео, куда выходят апсиды двух древнейших церквей этого региона: Кафедральный собор и собор Вознесения Девы Марии, VII и III вв.
Среди персонажей, которые связали свою судьбу с Сан-Лео — знаметиный Данте Алигьери, который был тут проездом со Святым Франциском. Отдельно речь пойдет о графе Калиостро, ведь именно в крепости Сан-Лео он закончил свои дни, если, конечно, не верить легенде, по которой он инсценировал свою смерть.
Чтобы добраться до Сан-Лео лучше воспользоваться машиной напрокат, либо услугой частного трансфера. Также можно организовать посещение винного хозяйства и дегустацию местных вин.
Начало
🚩 Bologna
Место завершения
🏁 .
По следам графа Калиостро
По следам графа Калиостро
По следам графа Калиостро
По следам графа Калиостро

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Константин К.
Константин К.
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