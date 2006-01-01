Константин К. проводит ещё 5 экскурсий

Константин К.
Константин К. – Гид из Болоньи
Жребий брошен
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €139 за человека

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Жребий брошен
Жребий брошен
Ариминум — древнее название Римини. Здесь Цезарь произнес «жребий брошен», перейдя Рубикон, здесь правил в эпоху Возрождения великий Малатеста, оставивший после себя кафедральный собор и замок 🏰, и здесь же родился знаменитый Федерико Феллини. В этом городе пляжный 🏖️ туризм Адриатики уживается с древней историей 📖, а сытная мясная кухня 🥧 окрестных деревень сочетается с изысками рыбных ресторанов.
Во время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с блестящим прошлым первого города, основанного римлянами на севере Италии. Вы увидите древнеримскую мостовую, триумфальную арку императора Августа, мост Тиберия. К этой же эпохе относится и последняя находка археологов: древнеримский дом античного хирурга.
Ярким примером архитектуры эпохи Возрождения является творение флорентийского архитектора Леон Баттиста Альберти. Это — храм Малатеста XV в., загадку эзотерических символов которого пытаются до сих пор разгадать ученые.
Этот город 🏙️ — не только древняя история. Для итальянцев Римини — символ непринужденного летнего отдыха, великолепной кухни и гостеприимства.
Начало и место завершения
🚩 Bologna
Жребий брошен
Жребий брошен
Жребий брошен
Жребий брошен

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Константин К.
Константин К.
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