Константин К. проводит ещё 5 экскурсий

Ариминум — древнее название Римини. Здесь Цезарь произнес «жребий брошен», перейдя Рубикон, здесь правил в эпоху Возрождения великий Малатеста, оставивший после себя кафедральный собор и замок 🏰, и здесь же родился знаменитый Федерико Феллини. В этом городе пляжный 🏖️ туризм Адриатики уживается с древней историей 📖, а сытная мясная кухня 🥧 окрестных деревень сочетается с изысками рыбных ресторанов.

Во время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с блестящим прошлым первого города, основанного римлянами на севере Италии. Вы увидите древнеримскую мостовую, триумфальную арку императора Августа, мост Тиберия. К этой же эпохе относится и последняя находка археологов: древнеримский дом античного хирурга.

Ярким примером архитектуры эпохи Возрождения является творение флорентийского архитектора Леон Баттиста Альберти. Это — храм Малатеста XV в., загадку эзотерических символов которого пытаются до сих пор разгадать ученые.

Этот город 🏙️ — не только древняя история. Для итальянцев Римини — символ непринужденного летнего отдыха, великолепной кухни и гостеприимства.