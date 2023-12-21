Оценить живопись Беато Анжелико и узнать, как жили и живут монахи-доминиканцы
Монастырь Сан-Марко — уникальное место, в одной части которого находится музей, а в другой живут монахи.
Вы побываете во внутреннем дворике в стиле Возрождения и гостевой, где собрана большая коллекция работ Беато Анжелико.
Увидите первую библиотеку Флоренции и узнаете, что на «Тайной вечере» делает кошка и кто она — первая в истории живописи художница.
Вы побываете во внутреннем дворике в стиле Возрождения и гостевой, где собрана большая коллекция работ Беато Анжелико.
Увидите первую библиотеку Флоренции и узнаете, что на «Тайной вечере» делает кошка и кто она — первая в истории живописи художница.
Ближайшие даты:
21
дек
дек
22
дек
дек
23
дек
дек
24
дек
дек
25
дек
дек
26
дек
дек
27
дек
дек
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите келью с остатками одежды монаха Савонаролы и доской с костра, на котором он был сожжён. Полюбуетесь портретами Козимо Медичи, Антонина Пьероцци и других известных людей и работами Беато Анжелико. В бывшей библиотеке рассмотрите древние манускрипты и образцы красок, которыми пользовались в 15 веке.
Я расскажу:
- Почему Беато Анжелико называли Блаженным ангелом и в чём особенности его стиля живописи
- Что означают кошка, деревья и птицы на фреске «Тайная вечеря»
- Кем была первая в истории живописи художница
- Почему кельи разные по размерам и кому они предназначались
- На что тратил средства меценат Козимо Старший Медичи
- Как на самом деле жил монах-проповедник Джироламо Савонарола
Организационные детали
Дополнительные расходы: билет в музей — €8/чел., дети до 18 лет — бесплатно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от монастыря Сан-Марко
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид во Флоренции
Меня зовут Ирина, я лицензированный гид по Тоскане. Родилась в Томске, но уже больше 20 лет живу во Флоренции. Очень люблю путешествовать и посещать новые интересные места. А ещё мне нравится рассказывать другим о том, что я знаю. Я автор пяти книг: «Медичи — покровители Флоренции», «Дорогами Тосканы», «При дворе Медичи», «В поисках любви» и «Борджа — демоны эпохи Возрождения». Жду вас в Италии!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции
Похожие туры из Флоренции
Индивидуальная
5 часов
Необычная Тоскана: из Флоренции - в Сан-Джиминьяно
Познакомиться с миниатюрным городком, занимающим большое место в истории
на площади Porta Romana
Завтра
22 дек
23 дек
26 дек
от €320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Другая Флоренция, нетуристическая
Послушать старинные истории тосканской столицы на прогулке по её аутентичным и неизведанным улочкам
в центре Флоренции
Завтра
22 дек
23 дек
24 дек
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Узнать историю знаменитого вина Кьянти в окружении тосканских холмов и виноградников
в городе Чертальдо (Кьянти)
Завтра
2 янв
3 янв
4 янв
от €150 за всё до 4 чел.