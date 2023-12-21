Экскурсия по монастырю Сан-Марко с гидом-писателем
Индивидуальная экскурсия во Флоренции

Оценить живопись Беато Анжелико и узнать, как жили и живут монахи-доминиканцы

Монастырь Сан-Марко — уникальное место, в одной части которого находится музей, а в другой живут монахи.

Вы побываете во внутреннем дворике в стиле Возрождения и гостевой, где собрана большая коллекция работ Беато Анжелико.

Увидите первую библиотеку Флоренции и узнаете, что на «Тайной вечере» делает кошка и кто она — первая в истории живописи художница.
Экскурсия по монастырю Сан-Марко с гидом-писателем
Экскурсия по монастырю Сан-Марко с гидом-писателем
Экскурсия по монастырю Сан-Марко с гидом-писателем
Экскурсия по монастырю Сан-Марко с гидом-писателем
Экскурсия по монастырю Сан-Марко с гидом-писателем
Экскурсия по монастырю Сан-Марко с гидом-писателем
Экскурсия по монастырю Сан-Марко с гидом-писателем
Экскурсия по монастырю Сан-Марко с гидом-писателем
Экскурсия по монастырю Сан-Марко с гидом-писателем
Экскурсия по монастырю Сан-Марко с гидом-писателем
Экскурсия по монастырю Сан-Марко с гидом-писателем
Экскурсия по монастырю Сан-Марко с гидом-писателем
Экскурсия по монастырю Сан-Марко с гидом-писателем
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Вы увидите келью с остатками одежды монаха Савонаролы и доской с костра, на котором он был сожжён. Полюбуетесь портретами Козимо Медичи, Антонина Пьероцци и других известных людей и работами Беато Анжелико. В бывшей библиотеке рассмотрите древние манускрипты и образцы красок, которыми пользовались в 15 веке.

Я расскажу:

  • Почему Беато Анжелико называли Блаженным ангелом и в чём особенности его стиля живописи
  • Что означают кошка, деревья и птицы на фреске «Тайная вечеря»
  • Кем была первая в истории живописи художница
  • Почему кельи разные по размерам и кому они предназначались
  • На что тратил средства меценат Козимо Старший Медичи
  • Как на самом деле жил монах-проповедник Джироламо Савонарола

Организационные детали

Дополнительные расходы: билет в музей — €8/чел., дети до 18 лет — бесплатно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от монастыря Сан-Марко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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