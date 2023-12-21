Монастырь Сан-Марко — уникальное место, в одной части которого находится музей, а в другой живут монахи. Вы побываете во внутреннем дворике в стиле Возрождения и гостевой, где собрана большая коллекция работ Беато Анжелико. Увидите первую библиотеку Флоренции и узнаете, что на «Тайной вечере» делает кошка и кто она — первая в истории живописи художница.

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Описание

Что вас ожидает

Вы увидите келью с остатками одежды монаха Савонаролы и доской с костра, на котором он был сожжён. Полюбуетесь портретами Козимо Медичи, Антонина Пьероцци и других известных людей и работами Беато Анжелико. В бывшей библиотеке рассмотрите древние манускрипты и образцы красок, которыми пользовались в 15 веке.

Я расскажу:

Почему Беато Анжелико называли Блаженным ангелом и в чём особенности его стиля живописи

Что означают кошка, деревья и птицы на фреске «Тайная вечеря»

Кем была первая в истории живописи художница

Почему кельи разные по размерам и кому они предназначались

На что тратил средства меценат Козимо Старший Медичи

Как на самом деле жил монах-проповедник Джироламо Савонарола

Организационные детали

Дополнительные расходы: билет в музей — €8/чел., дети до 18 лет — бесплатно.