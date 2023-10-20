Изучить шедевры в компании гида-искусствоведа и осознать роль мастера в истории искусства
«Я беру камень и отсекаю всё лишнее»… Как жил, творил и чувствовал прекрасное великий Микеланджело? Об этом я расскажу вам понятным языком в музее Барджелло и монастыре Санта-Кроче, где похоронен мастер.
Вы узнаете ключевые моменты биографии творца, проанализируете его работы, познакомитесь с его подходом — и поймёте его влияние на развитие мирового искусства.
Вы узнаете ключевые моменты биографии творца, проанализируете его работы, познакомитесь с его подходом — и поймёте его влияние на развитие мирового искусства.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 2,5 часа экскурсии вы узнаете гениального человека. Откроете ключевые эпизоды биографии Микеланджело, переломные моменты его жизни и творчества, интриги и мифы, сопровождающие его личность. Мы проанализируем его произведения, в первую очередь скульптуры: поговорим о сюжетах, композиции, технике «нон-финито» и «дуге обхода».
Где будем знакомиться с Микеланджело?
- В музее Барджелло. Редкий путешественник попадает за стены этого средневекового замка без гида. Для начала я расскажу об истории и архитектуре этого общественного здания, старейшего во Флоренции. Затем пройдём по залам музея и подробно изучим несколько произведений Микеланджело.
- В монастыре Санта-Кроче 14 века, где Микеланджело захоронен вместе с самыми выдающимися деятелями итальянской культуры — исключительно флорентийцами. Вы узнаете, как тело гения попало в эту базилику, рассмотрите фресковую живопись и скульптуры Раннего Возрождения. Насладитесь спокойствием обители, гармонией архитектуры и красотой садов.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты: музей — €11 с человека, монастырь — €8 с человека, детям до 18 лет везде бесплатно. Билеты для гида не нужны.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около дома Микеланджело «Casa Buonarotti»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шорена — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 497 туристов
Меня зовут Шорена, я искусствовед по образованию и лицензированный гид во Флоренции. Гуляя по этому замечательному городу, мы сможем с вами путешествовать во времени, мы окунёмся в атмосферу тёмного средневековья, а перейдя через улицу, окажемся во Флоренции эпохи Возрождения. Я с удовольствием раскрою вам тайны итальянского искусства и познакомлю вас с особенностями итальянской жизни, национальной кухни и виноделия.
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