Микеланджело в замке Барджелло и базилике Санта-Кроче

Изучить шедевры в компании гида-искусствоведа и осознать роль мастера в истории искусства

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«Я беру камень и отсекаю всё лишнее»… Как жил, творил и чувствовал прекрасное великий Микеланджело? Об этом я расскажу вам понятным языком в музее Барджелло и монастыре Санта-Кроче, где похоронен мастер.

Вы узнаете ключевые моменты биографии творца, проанализируете его работы, познакомитесь с его подходом — и поймёте его влияние на развитие мирового искусства.
Микеланджело в замке Барджелло и базилике Санта-Кроче
Микеланджело в замке Барджелло и базилике Санта-Кроче
Микеланджело в замке Барджелло и базилике Санта-Кроче
Микеланджело в замке Барджелло и базилике Санта-Кроче
Микеланджело в замке Барджелло и базилике Санта-Кроче
Микеланджело в замке Барджелло и базилике Санта-Кроче
Микеланджело в замке Барджелло и базилике Санта-Кроче
Микеланджело в замке Барджелло и базилике Санта-Кроче
Микеланджело в замке Барджелло и базилике Санта-Кроче
Микеланджело в замке Барджелло и базилике Санта-Кроче
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

За 2,5 часа экскурсии вы узнаете гениального человека. Откроете ключевые эпизоды биографии Микеланджело, переломные моменты его жизни и творчества, интриги и мифы, сопровождающие его личность. Мы проанализируем его произведения, в первую очередь скульптуры: поговорим о сюжетах, композиции, технике «нон-финито» и «дуге обхода».

Где будем знакомиться с Микеланджело?

  • В музее Барджелло. Редкий путешественник попадает за стены этого средневекового замка без гида. Для начала я расскажу об истории и архитектуре этого общественного здания, старейшего во Флоренции. Затем пройдём по залам музея и подробно изучим несколько произведений Микеланджело.
  • В монастыре Санта-Кроче 14 века, где Микеланджело захоронен вместе с самыми выдающимися деятелями итальянской культуры — исключительно флорентийцами. Вы узнаете, как тело гения попало в эту базилику, рассмотрите фресковую живопись и скульптуры Раннего Возрождения. Насладитесь спокойствием обители, гармонией архитектуры и красотой садов.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты: музей — €11 с человека, монастырь — €8 с человека, детям до 18 лет везде бесплатно. Билеты для гида не нужны.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около дома Микеланджело «Casa Buonarotti»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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