«Я беру камень и отсекаю всё лишнее»… Как жил, творил и чувствовал прекрасное великий Микеланджело? Об этом я расскажу вам понятным языком в музее Барджелло и монастыре Санта-Кроче, где похоронен мастер. Вы узнаете ключевые моменты биографии творца, проанализируете его работы, познакомитесь с его подходом — и поймёте его влияние на развитие мирового искусства.

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Описание

Что вас ожидает

За 2,5 часа экскурсии вы узнаете гениального человека. Откроете ключевые эпизоды биографии Микеланджело, переломные моменты его жизни и творчества, интриги и мифы, сопровождающие его личность. Мы проанализируем его произведения, в первую очередь скульптуры: поговорим о сюжетах, композиции, технике «нон-финито» и «дуге обхода».

Где будем знакомиться с Микеланджело?

В музее Барджелло. Редкий путешественник попадает за стены этого средневекового замка без гида. Для начала я расскажу об истории и архитектуре этого общественного здания, старейшего во Флоренции. Затем пройдём по залам музея и подробно изучим несколько произведений Микеланджело.

В монастыре Санта-Кроче 14 века, где Микеланджело захоронен вместе с самыми выдающимися деятелями итальянской культуры — исключительно флорентийцами. Вы узнаете, как тело гения попало в эту базилику, рассмотрите фресковую живопись и скульптуры Раннего Возрождения. Насладитесь спокойствием обители, гармонией архитектуры и красотой садов.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты: музей — €11 с человека, монастырь — €8 с человека, детям до 18 лет везде бесплатно. Билеты для гида не нужны.