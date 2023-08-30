Перенестись в Италию 15 века и проникнуться средневековой духовностью
Мы заглянем в кельи, где молились блаженные монахи и влиятельные правители, рассмотрим уникальные фрески и поговорим о политических неурядицах того времени.
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Описание
Что вас ожидает
Наследие Фра Беато Анджелико
Мы зайдём в каждую келью и увидим прекрасные фрески блаженного монаха Фра Беато Анджелико, который долго молился перед их созданием и плакал у распятия Христа. Вы увидите, с какой любовью он прописал не только своих героев, но также каждую травиночку, цветы и деревья. Чистота его души передаётся через сияющие краски и пространство, наполненное божественным светом.
Кельи Козимо Медичи Старого, Савонаролы и связь Микеланджело с монастырём
Мы обязательно заглянем с вами в келью, выделенную для Медичи, где Козимо Старый молился в уединении и монастырской тиши. А ещё посетим келью монаха Савонаролы, поговорим о его отношениях с Лоренцо Великолепным, а также о политических перипетиях 15 века. И конечно, я расскажу о связи монастыря с Микеланджело и его учителем, который тоже увековечил себя фреской в трапезной обители.
Организационные детали
Билеты оплачиваются отдельно при входе в монастырь. Стоимость – 8 евро.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Сан-Марко
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.