Приглашаю вас в одно из самых мистических мест во Флоренции — средневековый монастырь Сан-Марко. Это жемчужина ренессансной живописи, символ эпохи раннего Возрождения и восхождения династии Медичи. Мы познакомимся с работами Беато Анджелико, Беноццо Гоццоли и Доменико Гирландайо — учителя великого Микеланджело. Заглянем в кельи, где молились блаженные монахи и влиятельные правители. Разберём сюжет фресок и поговорим о политических неурядицах того времени.

Описание экскурсии

Наследие Фра Беато Анджелико

Мы зайдём в каждую келью и увидим прекрасные фрески блаженного монаха Фра Беато Анджелико, который долго молился перед их созданием и плакал у распятия Христа. Вы увидите, с какой любовью он прописал не только своих героев, но также каждую травиночку, цветы и деревья. Чистота его души передаётся через сияющие краски и пространство, наполненное божественным светом.

Кельи Козимо Медичи Старого, Савонаролы и связь Микеланджело с монастырём

Мы обязательно заглянем с вами в келью, выделенную для Медичи, где Козимо Старый молился в уединении и монастырской тиши. А ещё посетим келью монаха Савонаролы, поговорим о его отношениях с Лоренцо Великолепным, а также о политических перипетиях 15 века. И конечно, я расскажу о связи монастыря с Микеланджело и его учителем, который тоже увековечил себя фреской в трапезной обители.

Организационные детали

Билеты оплачиваются отдельно при входе в монастырь. Стоимость – 8 евро.