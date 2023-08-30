В Сан-Марко с искусствоведом: мистика и фрески в кельях монахов

Перенестись в Италию 15 века и проникнуться средневековой духовностью

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Приглашаю вас в одно из самых мистических мест во Флоренции — средневековый монастырь Сан-Марко. Это жемчужина ренессансной живописи, символ эпохи раннего Возрождения и восхождения династии Медичи.

Мы заглянем в кельи, где молились блаженные монахи и влиятельные правители, рассмотрим уникальные фрески и поговорим о политических неурядицах того времени.
В Сан-Марко с искусствоведом: мистика и фрески в кельях монахов
В Сан-Марко с искусствоведом: мистика и фрески в кельях монахов
В Сан-Марко с искусствоведом: мистика и фрески в кельях монахов
В Сан-Марко с искусствоведом: мистика и фрески в кельях монахов
В Сан-Марко с искусствоведом: мистика и фрески в кельях монахов
В Сан-Марко с искусствоведом: мистика и фрески в кельях монахов
В Сан-Марко с искусствоведом: мистика и фрески в кельях монахов
В Сан-Марко с искусствоведом: мистика и фрески в кельях монахов
В Сан-Марко с искусствоведом: мистика и фрески в кельях монахов
В Сан-Марко с искусствоведом: мистика и фрески в кельях монахов
В Сан-Марко с искусствоведом: мистика и фрески в кельях монахов
В Сан-Марко с искусствоведом: мистика и фрески в кельях монахов
В Сан-Марко с искусствоведом: мистика и фрески в кельях монахов
В Сан-Марко с искусствоведом: мистика и фрески в кельях монахов
В Сан-Марко с искусствоведом: мистика и фрески в кельях монахов
В Сан-Марко с искусствоведом: мистика и фрески в кельях монахов
В Сан-Марко с искусствоведом: мистика и фрески в кельях монахов
В Сан-Марко с искусствоведом: мистика и фрески в кельях монахов
В Сан-Марко с искусствоведом: мистика и фрески в кельях монахов
В Сан-Марко с искусствоведом: мистика и фрески в кельях монахов
В Сан-Марко с искусствоведом: мистика и фрески в кельях монахов
В Сан-Марко с искусствоведом: мистика и фрески в кельях монахов
В Сан-Марко с искусствоведом: мистика и фрески в кельях монахов
В Сан-Марко с искусствоведом: мистика и фрески в кельях монахов
Ближайшие даты:
30
авг
31
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Описание

Что вас ожидает

Наследие Фра Беато Анджелико

Мы зайдём в каждую келью и увидим прекрасные фрески блаженного монаха Фра Беато Анджелико, который долго молился перед их созданием и плакал у распятия Христа. Вы увидите, с какой любовью он прописал не только своих героев, но также каждую травиночку, цветы и деревья. Чистота его души передаётся через сияющие краски и пространство, наполненное божественным светом.

Кельи Козимо Медичи Старого, Савонаролы и связь Микеланджело с монастырём

Мы обязательно заглянем с вами в келью, выделенную для Медичи, где Козимо Старый молился в уединении и монастырской тиши. А ещё посетим келью монаха Савонаролы, поговорим о его отношениях с Лоренцо Великолепным, а также о политических перипетиях 15 века. И конечно, я расскажу о связи монастыря с Микеланджело и его учителем, который тоже увековечил себя фреской в трапезной обители.

Организационные детали

Билеты оплачиваются отдельно при входе в монастырь. Стоимость – 8 евро.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Сан-Марко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
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Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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