В Сан-Марко с искусствоведом: фрески великих мастеров
Проникнуть в кельи монастыря Сан-Марко и перенестись в Италию 15 века
Приглашаю вас в одно из самых мистических мест во Флоренции — средневековый монастырь Сан-Марко. Это жемчужина ренессансной живописи, символ эпохи раннего Возрождения и восхождения династии Медичи.
Мы познакомимся с работами Беато Анджелико, Беноццо Гоццоли и Доменико Гирландайо — учителя великого Микеланджело. Заглянем в кельи, где молились блаженные монахи и влиятельные правители. Разберём сюжет фресок и поговорим о политических неурядицах того времени.
Мы зайдём в каждую келью и увидим прекрасные фрески блаженного монаха Фра Беато Анджелико, который долго молился перед их созданием и плакал у распятия Христа. Вы увидите, с какой любовью он прописал не только своих героев, но также каждую травиночку, цветы и деревья. Чистота его души передаётся через сияющие краски и пространство, наполненное божественным светом.
Кельи Козимо Медичи Старого, Савонаролы и связь Микеланджело с монастырём
Мы обязательно заглянем с вами в келью, выделенную для Медичи, где Козимо Старый молился в уединении и монастырской тиши. А ещё посетим келью монаха Савонаролы, поговорим о его отношениях с Лоренцо Великолепным, а также о политических перипетиях 15 века. И конечно, я расскажу о связи монастыря с Микеланджело и его учителем, который тоже увековечил себя фреской в трапезной обители.
Организационные детали
Билеты оплачиваются отдельно при входе в монастырь. Стоимость – 8 евро.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Сан-Марко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шорена — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 938 туристов
Меня зовут Шорена, я искусствовед по образованию и лицензированный гид во Флоренции. Это город чудес! Нужно только открыть глаза… Прогуливаясь вместе по Флоренции, мы будем путешествовать во времени, погружаться в читать дальшеуменьшить
атмосферу тёмного средневековья и переноситься во Флоренцию эпохи Возрождения. Блеск и могущество этого города, гуманизм и просветлённые представители династии Медичи, шедевры великих мастеров, детали, в которых скрывается дьявол, запомнятся вам на долго!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Екатерина
Давно хотела попасть в Сан-Марко, но предложений по данной локации не было. Обратилась к Шорене и не прогадала. Очень интересная экскурсия! Шорена - прекрасный рассказчик. Рекомендую всем любителям искусства!
Вам был полезен этот отзыв?
T
Tamara
Монастырь Сан Марко - полный восторг! Ещё раз убедилась что на экскурсии надо ходить с искусствоведом. Огромное спасибо Шорене! В монастыре Сан Марко нам открылся целый мир раннего итальянского возрождения, фрески читать дальшеуменьшить
художника монаха Беато Анджелико, чистота его души, свечение светлых стен, Шорена обратила наше внимание на те детали которые мы сами не смогли бы заметить, на то как прописаны цветочки, тычиночки, ноготочки, каждый волосок на голове… полный восторг! Впечатлений море. Все ещё вспоминаем рассказы про Микеланджело, его учителя который тоже рисовал в монастыре и мецената Лоренцо Великолепного Медичи. Уже мечтаем вернуться опять.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Флоренции
Похожие экскурсии на «В Сан-Марко с искусствоведом: фрески великих мастеров»