Мини-группа
до 10 чел.
Утренняя или вечерняя прогулка по Флоренции
Погрузитесь в историю Флоренции, исследуя её знаменитые достопримечательности. Узнайте больше о династии Медичи и повседневной жизни флорентийцев
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€49 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по дворцам и улицам Флоренции
Летняя жара не помеха для утренней экскурсии по Флоренции. Прогулка по средневековым улочкам, знакомство с историей и главными достопримечательностями города
Начало: Около церкви Санта Мария Новелла
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Флоренция без будильника
Знакомство с городом, которое начинается утром - когда вы просыпаетесь вместе с Флоренцией
Начало: На Piazza Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
30 апр в 09:15
€55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия26 апреля 2025Александра просто огонь! Экспертиза в истории, искусстве поражает. Лучшая экскурсия за всю поездку по Италии. Рекомендуется!
- ННонна20 апреля 2025👌🏻
- ВВиктория12 апреля 2025Очень интересная экскурсия. Очень понравилось Очень знающий экскурсовод. ответственно подходит к работе, очень интересно рассказывает. Побольше бы таких экскурсоводов
- ВВладислав9 апреля 2025У нас была отличная прогулка по вечерней Флоренции. Узнали много нового о городе и его жителях. Александра прекрасный рассказчик, хороший маршрут. Всем рекомендуем.
- VVladimir25 марта 2025Несмотря на плохую погоду и неважное самочувствие некоторых участников после скоростного поезда всё прошло хорошо.
- ННадежда17 февраля 2025Все очень понравилось. Спасибо. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Утренние»
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Сколько стоит экскурсия по Флоренции в апреле 2025
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