Утренние – экскурсии во Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «Утренние» во Флоренции на русском языке, цены от €49. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Утренняя или вечерняя прогулка по Флоренции
Пешая
2.5 часа
9 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Утренняя или вечерняя прогулка по Флоренции
Погрузитесь в историю Флоренции, исследуя её знаменитые достопримечательности. Узнайте больше о династии Медичи и повседневной жизни флорентийцев
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€49 за человека
Утро во Флоренции
Пешая
2 часа
133 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по дворцам и улицам Флоренции
Летняя жара не помеха для утренней экскурсии по Флоренции. Прогулка по средневековым улочкам, знакомство с историей и главными достопримечательностями города
Начало: Около церкви Санта Мария Новелла
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 7 чел.
Флоренция без будильника
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Флоренция без будильника
Знакомство с городом, которое начинается утром - когда вы просыпаетесь вместе с Флоренцией
Начало: На Piazza Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
30 апр в 09:15
€55 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Утренние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Утренняя или вечерняя прогулка по Флоренции
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  3. Флоренция без будильника
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Галерея Уффици
  4. Санта-Мария-дель-Фьоре
  5. Палаццо Веккьо
  6. Площадь Микеланджело
  7. Палаццо Питти
  8. Базилика Сан-Лоренцо
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Баптистерий
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в апреле 2025
Сейчас во Флоренции в категории "Утренние" можно забронировать 3 экскурсии от 49 до 130. Туристы уже оставили гидам 142 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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