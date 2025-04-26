А Анастасия Утренняя или вечерняя прогулка по Флоренции Александра просто огонь! Экспертиза в истории, искусстве поражает. Лучшая экскурсия за всю поездку по Италии. Рекомендуется!

Н Нонна Утро во Флоренции 👌🏻

В Виктория Утренняя или вечерняя прогулка по Флоренции Очень интересная экскурсия. Очень понравилось Очень знающий экскурсовод. ответственно подходит к работе, очень интересно рассказывает. Побольше бы таких экскурсоводов

В Владислав Утренняя или вечерняя прогулка по Флоренции У нас была отличная прогулка по вечерней Флоренции. Узнали много нового о городе и его жителях. Александра прекрасный рассказчик, хороший маршрут. Всем рекомендуем.

V Vladimir Утро во Флоренции Несмотря на плохую погоду и неважное самочувствие некоторых участников после скоростного поезда всё прошло хорошо.