Комплексная экскурсия ⛳ (обзорная+Уффици) позволит Вам за один день проникнуться атмосферой Флоренции: узнать об истории 📖 города, в прошлом центра ренессансной культуры под покровительством одной из самых могущественных династий — семьи Медичи, посмотреть на архитектурное творчество и скульптурные ваяния известных мастеров — Донателло, Микеланджело, Вазари, Аманнати, получить интересную информацию о типичных продуктах и блюдах Флоренции, которые точно не оставят Вас равнодушными!

На втором этапе экскурсии 🧭 мы отправимся в один из самых популярных музеев Европы — художественную галерею Уффици, где Вашему вниманию предстанут полотна Ботичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана, Рафаэля, Караваджо, Рубенса, Филиппо Липпи, Джотто, с помощью которых мы увидим развитие живописи и узнаем, что происходило с известными художниками в ту эпоху, когда они жили и творили.

По Вашему желанию, время экскурсии может варьироваться от 4 до 6 часов.

Билеты в галерею Уффици помогу забронировать для Вас я, это поможет избежать длительного ожидания в очереди.