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Путешествие по знаковым местам + Галерея Уффици

4.9
8 отзывов
Мария К.
Мария К. – Гид из Флоренции
Флоренция – один из красивейших городов Италии и центр мирового художественного искусства.

Знаменитая на весь мир архитектурой эпохи Возрождения, собраниями европейской живописи и скульптуры и превосходной средиземноморской кухней, Флоренция влюбляет в себя с первого взгляда.

Я приглашаю вас в путешествие по знаковым местам, во время которого вы познакомитесь с историей 📖 Флоренции.

А после мы посетим галерею Уффици.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €250 за экскурсию

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Путешествие по знаковым местам + Галерея Уффици
Путешествие по знаковым местам + Галерея Уффици

Что вы увидите

  • Площадь Дуомо
  • Собор Санта Мария дель Фьоре
  • Крестильня, дом и церковь Данте
  • Церковь Орсанмикеле
  • Площадь Синьории
  • Лоджия Орканьи
  • Уффици (с посещением)
  • Понте Веккьо
  • Лоджия с «Кабанчиком»
Комплексная экскурсия ⛳ (обзорная+Уффици) позволит Вам за один день проникнуться атмосферой Флоренции: узнать об истории 📖 города, в прошлом центра ренессансной культуры под покровительством одной из самых могущественных династий — семьи Медичи, посмотреть на архитектурное творчество и скульптурные ваяния известных мастеров — Донателло, Микеланджело, Вазари, Аманнати, получить интересную информацию о типичных продуктах и блюдах Флоренции, которые точно не оставят Вас равнодушными!
На втором этапе экскурсии 🧭 мы отправимся в один из самых популярных музеев Европы — художественную галерею Уффици, где Вашему вниманию предстанут полотна Ботичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана, Рафаэля, Караваджо, Рубенса, Филиппо Липпи, Джотто, с помощью которых мы увидим развитие живописи и узнаем, что происходило с известными художниками в ту эпоху, когда они жили и творили.
По Вашему желанию, время экскурсии может варьироваться от 4 до 6 часов.
Билеты в галерею Уффици помогу забронировать для Вас я, это поможет избежать длительного ожидания в очереди.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • входной билет:
  • с 01/11 по 28/02 - 16 евро/взрослый, 4 евро для детей до 18 лет
  • с 01/03 по 31/10 - 24 евро/взрослый, 4 евро для детей до 18 лет
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 piazza della signoria
Путешествие по знаковым местам + Галерея Уффици
Путешествие по знаковым местам + Галерея Уффици

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Мария К.
Мария К.
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8 отзывов оставили туристы

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