Посетить нетуристические места города и раскрыть его с новой стороны
Приглашаю погулять по непарадной Флоренции! Вы увидите, где творят, работают и развлекаются местные жители. Зайдёте на аутентичный рынок, в необычную библиотеку и даже в бывшую тюрьму. А также в старинный заброшенный монастырь с современными граффити. Будем говорить обо всем кроме Медичи и Возрождения.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
За 3 часа мы:
- Осмотрим синагогу и обсудим довольно закрытую еврейскую общину города
- Зайдём на рынок Сан-Амброджио, куда ходят обычные флорентийцы
- Заглянем в бывшую тюрьму и увидим, во что она превратилась
- Посетим необычную библиотеку, откуда открывается один из лучших видов на Флоренцию
- Побываем в заброшенном монастыре Святой Орсолы, украшенном современными художниками
И это ещё не всё!
Организационные детали
- По желанию можно посетить музей синагоги — 6,5 евро с человека
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Piazza Santa Croce
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Anna — ваш гид во Флоренции
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Анна, я журналист, музыкант и немного художник. Живу в Италии более 6 лет. С радостью покажу вам нестандартную Флоренцию.
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