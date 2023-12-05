Неизведанная Флоренция

Индивидуальная экскурсия во Флоренции

Посетить нетуристические места города и раскрыть его с новой стороны

Приглашаю погулять по непарадной Флоренции! Вы увидите, где творят, работают и развлекаются местные жители. Зайдёте на аутентичный рынок, в необычную библиотеку и даже в бывшую тюрьму. А также в старинный заброшенный монастырь с современными граффити. Будем говорить обо всем кроме Медичи и Возрождения.
Неизведанная Флоренция
Неизведанная Флоренция
Неизведанная Флоренция
Неизведанная Флоренция
Неизведанная Флоренция
Неизведанная Флоренция
Неизведанная Флоренция
Ближайшие даты:
5
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6
дек
7
дек
8
дек
11
дек
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даты

Описание

Что вас ожидает

За 3 часа мы:

  • Осмотрим синагогу и обсудим довольно закрытую еврейскую общину города
  • Зайдём на рынок Сан-Амброджио, куда ходят обычные флорентийцы
  • Заглянем в бывшую тюрьму и увидим, во что она превратилась
  • Посетим необычную библиотеку, откуда открывается один из лучших видов на Флоренцию
  • Побываем в заброшенном монастыре Святой Орсолы, украшенном современными художниками

И это ещё не всё!

Организационные детали

  • По желанию можно посетить музей синагоги — 6,5 евро с человека
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Piazza Santa Croce
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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