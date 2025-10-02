Приглашаю погулять по непарадной Флоренции! Вы увидите, где творят, работают и развлекаются местные жители. Зайдёте на аутентичный рынок, в необычную библиотеку и даже в бывшую тюрьму. А также в старинный заброшенный монастырь с современными граффити. Будем говорить обо всём, кроме Медичи и Возрождении.
Описание экскурсии
За 2,5 часа мы:
- Осмотрим синагогу и обсудим довольно закрытую еврейскую общину города
- Зайдём на рынок Сан-Амброджио, куда ходят обычные флорентийцы
- Заглянем в бывшую тюрьму и увидим, во что она превратилась
- Посетим необычную библиотеку, откуда открывается один из лучших видов на Флоренцию
- Побываем в заброшенном монастыре Святой Орсолы, украшенном современными художниками
И это ещё не всё!
Организационные детали
- По желанию можно посетить музей синагоги — €6,5 с чел.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Анна, я журналист, музыкант и немного художник. Живу в Италии более 6 лет. С радостью покажу вам нестандартную Флоренцию.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Интересно, нестандартно, свежо.
Показала места, где не проходят стандартные экскурсии. Рекомендую Анну
Показала места, где не проходят стандартные экскурсии. Рекомендую Анну
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