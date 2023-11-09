Представьте себя путешественником во времени, исследующим жизнь Екатерины Медичи, французской королевы с итальянскими корнями.
Эта экскурсия откроет вам двери в мир великой династии Медичи, покажет места, связанные с жизнью и тайнами
Эта экскурсия откроет вам двери в мир великой династии Медичи, покажет места, связанные с жизнью и тайнами
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная историческая экскурсия
- 🏰 Посещение дворцов и церквей
- 🧴 Визит в древнюю аптеку
- 👑 Интересные факты о королеве
- 💐 Ароматы и парфюмерия
Что можно увидеть
- Дворец Медичи
- Семейная церковь Медичи
- Усыпальница Медичи
- Древняя аптека
- Банкирские дворцы
Описание экскурсии
Вы пройдёте по всему кварталу Медичи, увидите дворец, в котором родилась Екатерина, семейную церковь и усыпальницу, где захоронены её родственники. Прогуляетесь улочкам Флоренции. Зайдёте в самую древнюю аптеку в Италии, которую часто посещала королева, и пару банкирских дворцов.
Я расскажу:
- Как осиротела Екатерина Медичи
- Кто сватал ей отпрыска французского короля
- Как она пережила трёх царствующих сыновей
- Почему её назвали чёрной королевой и как с этим связаны платье и яд
- Кто заложил основу создания первой французской парфюмерии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Санта-Мария-Новелла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шорена — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 938 туристов
Меня зовут Шорена, я искусствовед по образованию и лицензированный гид во Флоренции. Это город чудес! Нужно только открыть глаза… Прогуливаясь вместе по Флоренции, мы будем путешествовать во времени, погружаться в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Были семьёй в Италии в этом году и к счастью попали на экскурсию во Флоренции к Шорене. Всю семью, а это два взрослых и 2 прдростка просто заворожил рассказ об
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Н
Экскурсия с Шореной об Екатерине Медичи и семье Медичи была очень познавательной. Отличная организация и регламент. Шорена - прекрасный рассказчик, 2 часа с ней пролетели незаметно, но после экскурсии мы еще долго оставались под впечатлением от истории про эту удивительную семью и Екатерину в частности. Очень рекомендую Шорену, как замечательного гида и проводника по страницам истории Флоренции.
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