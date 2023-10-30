Флоренция Екатерины Медичи

Пройти по местам королевы и понять, почему её называют чёрной

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Ответы на вопросы
Екатерина Медичи — легендарная французская королева.

Кем она была? Великой отравительницей, законодательницей моды, любительницей духов… А ещё? Я приглашаю прогуляться по локациям, связанным с этой таинственной женщиной. Я расскажу о детстве королевы и её детях. Открою, как она получила мрачное прозвище. И подскажу, можно ли сегодня найти парфюм по рецепту Медичи.
Флоренция Екатерины Медичи
Флоренция Екатерины Медичи
Флоренция Екатерины Медичи
Флоренция Екатерины Медичи
Флоренция Екатерины Медичи
Флоренция Екатерины Медичи
Флоренция Екатерины Медичи
Флоренция Екатерины Медичи
Флоренция Екатерины Медичи
Флоренция Екатерины Медичи
Флоренция Екатерины Медичи
Флоренция Екатерины Медичи
Флоренция Екатерины Медичи
Флоренция Екатерины Медичи
Флоренция Екатерины Медичи
Флоренция Екатерины Медичи
Флоренция Екатерины Медичи
Флоренция Екатерины Медичи
Флоренция Екатерины Медичи
Флоренция Екатерины Медичи
Флоренция Екатерины Медичи
Флоренция Екатерины Медичи
Флоренция Екатерины Медичи
Флоренция Екатерины Медичи
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы пройдёте по всему кварталу Медичи, увидите дворец, в котором родилась Екатерина, семейную церковь и усыпальницу, где захоронены её родственники. Прогуляетесь по площади Синьории и старому мосту. Зайдёте в самую древнюю аптеку в Италии, которую часто посещала королева, и пару банкирских дворцов.

Я расскажу:

  • Как осиротела Екатерина Медичи
  • Кто сватал ей отпрыска французского короля
  • Как она пережила трёх царствующих сыновей
  • Почему её назвали чёрной королевой и как с этим связаны платье и яд
  • Кто помогал ей во Франции создавать парфюмерию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Санта-Мария-Новелла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Медичи
Площадь Синьории
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