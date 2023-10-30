Шорена — ваш гид во Флоренции

Провела экскурсии для 499 туристов

Меня зовут Шорена, я искусствовед по образованию и лицензированный гид во Флоренции. Гуляя по этому замечательному городу, мы сможем с вами путешествовать во времени, окунёмся в атмосферу тёмного средневековья, а перейдя через улицу, окажемся во Флоренции эпохи Возрождения. Я с удовольствием раскрою вам тайны итальянского искусства и познакомлю вас с особенностями итальянской жизни, национальной кухни и виноделия.

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