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Флоренция Екатерины Медичи

Погрузитесь в мир Екатерины Медичи, где каждый уголок Флоренции расскажет свою историю о великой королеве
Представьте себя путешественником во времени, исследующим жизнь Екатерины Медичи, французской королевы с итальянскими корнями.

Эта экскурсия откроет вам двери в мир великой династии Медичи, покажет места, связанные с жизнью и тайнами
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Екатерины. Вы узнаете о её детстве, семье, о том, как она стала частью французской истории.

Мы пройдем по улочкам Флоренции, где каждый камень хранит воспоминания о прошлом, заглянем в древнюю аптеку, которую посещала королева, и узнаем секреты создания парфюмерии, которой пользовалась Екатерина.

Эта экскурсия не просто путешествие по историческим местам, это погружение в эпоху Ренессанса, где каждый шаг открывает новую страницу истории

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная историческая экскурсия
  • 🏰 Посещение дворцов и церквей
  • 🧴 Визит в древнюю аптеку
  • 👑 Интересные факты о королеве
  • 💐 Ароматы и парфюмерия
Флоренция Екатерины Медичи
Флоренция Екатерины Медичи
Флоренция Екатерины Медичи

Что можно увидеть

  • Дворец Медичи
  • Семейная церковь Медичи
  • Усыпальница Медичи
  • Древняя аптека
  • Банкирские дворцы

Описание экскурсии

Вы пройдёте по всему кварталу Медичи, увидите дворец, в котором родилась Екатерина, семейную церковь и усыпальницу, где захоронены её родственники. Прогуляетесь улочкам Флоренции. Зайдёте в самую древнюю аптеку в Италии, которую часто посещала королева, и пару банкирских дворцов.

Я расскажу:

  • Как осиротела Екатерина Медичи
  • Кто сватал ей отпрыска французского короля
  • Как она пережила трёх царствующих сыновей
  • Почему её назвали чёрной королевой и как с этим связаны платье и яд
  • Кто заложил основу создания первой французской парфюмерии

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Санта-Мария-Новелла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шорена
Шорена — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 938 туристов
Меня зовут Шорена, я искусствовед по образованию и лицензированный гид во Флоренции. Это город чудес! Нужно только открыть глаза… Прогуливаясь вместе по Флоренции, мы будем путешествовать во времени, погружаться в
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атмосферу тёмного средневековья и переноситься во Флоренцию эпохи Возрождения. Блеск и могущество этого города, гуманизм и просветлённые представители династии Медичи, шедевры великих мастеров, детали, в которых скрывается дьявол, запомнятся вам на долго!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Евгения
Были семьёй в Италии в этом году и к счастью попали на экскурсию во Флоренции к Шорене. Всю семью, а это два взрослых и 2 прдростка просто заворожил рассказ об
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Екатерине Медичи и её тайнах, о Флоренции, о становлении банковского дела и о самой древней аптеке, где мы слушали аромат самого первого парфюма!!! Всем рекомендуем эту экскурсию и гида Шорену в качестве рассказчика!!! Большое ей спасибо!!! О Флоренции остались самые приятные воспоминания…

Были семьёй в Италии в этом году и к счастью попали на экскурсию во Флоренции к
Были семьёй в Италии в этом году и к счастью попали на экскурсию во Флоренции к
Были семьёй в Италии в этом году и к счастью попали на экскурсию во Флоренции к
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Н
Экскурсия с Шореной об Екатерине Медичи и семье Медичи была очень познавательной. Отличная организация и регламент. Шорена - прекрасный рассказчик, 2 часа с ней пролетели незаметно, но после экскурсии мы еще долго оставались под впечатлением от истории про эту удивительную семью и Екатерину в частности. Очень рекомендую Шорену, как замечательного гида и проводника по страницам истории Флоренции.
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