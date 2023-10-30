Пройти по местам королевы и понять, почему её называют чёрной
Екатерина Медичи — легендарная французская королева.
Кем она была? Великой отравительницей, законодательницей моды, любительницей духов… А ещё? Я приглашаю прогуляться по локациям, связанным с этой таинственной женщиной. Я расскажу о детстве королевы и её детях. Открою, как она получила мрачное прозвище. И подскажу, можно ли сегодня найти парфюм по рецепту Медичи.
Кем она была? Великой отравительницей, законодательницей моды, любительницей духов… А ещё? Я приглашаю прогуляться по локациям, связанным с этой таинственной женщиной. Я расскажу о детстве королевы и её детях. Открою, как она получила мрачное прозвище. И подскажу, можно ли сегодня найти парфюм по рецепту Медичи.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
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1
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы пройдёте по всему кварталу Медичи, увидите дворец, в котором родилась Екатерина, семейную церковь и усыпальницу, где захоронены её родственники. Прогуляетесь по площади Синьории и старому мосту. Зайдёте в самую древнюю аптеку в Италии, которую часто посещала королева, и пару банкирских дворцов.
Я расскажу:
- Как осиротела Екатерина Медичи
- Кто сватал ей отпрыска французского короля
- Как она пережила трёх царствующих сыновей
- Почему её назвали чёрной королевой и как с этим связаны платье и яд
- Кто помогал ей во Франции создавать парфюмерию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Санта-Мария-Новелла
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Меня зовут Шорена, я искусствовед по образованию и лицензированный гид во Флоренции. Гуляя по этому замечательному городу, мы сможем с вами путешествовать во времени, окунёмся в атмосферу тёмного средневековья, а перейдя через улицу, окажемся во Флоренции эпохи Возрождения. Я с удовольствием раскрою вам тайны итальянского искусства и познакомлю вас с особенностями итальянской жизни, национальной кухни и виноделия.
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