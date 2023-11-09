читать дальше уменьшить Екатерине Медичи и её тайнах, о Флоренции, о становлении банковского дела и о самой древней аптеке, где мы слушали аромат самого первого парфюма!!! Всем рекомендуем эту экскурсию и гида Шорену в качестве рассказчика!!! Большое ей спасибо!!! О Флоренции остались самые приятные воспоминания…

Были семьёй в Италии в этом году и к счастью попали на экскурсию во Флоренции к Шорене. Всю семью, а это два взрослых и 2 прдростка просто заворожил рассказ об