Понте Веккьо — тайный коридор герцога и резня мясников
Мы пройдём по мосту, который Медичи чуть не снесли из-за вони, а потом превратили его в аллею ювелиров. Расскажу, как герцог Козимо I наблюдал за подданными из секретного коридора, а также почему его сын решил отравить собственного дядю.
Палаццо Питти — дворец, полный призраков
Объясню, почему в коридорах этого дворца до сих пор слышны шаги безумной Бьянки Капелло и как любовь Франческо I к алхимии привела его к загадочной смерти.
Санта-Мария-Новелла — самый странный брак Флоренции
Здесь Екатерина Медичи выходила замуж за будущего французского короля. Расскажу, как этот брак испортила… предсказательница!
Аптека в Санта-Мария-Новелла — духи с секретом
Екатерина Медичи не только ввела при французском дворе моду на духи, но и, говорят, использовала их в качестве оружия. Её парфюмер создал смертоносные яды, спрятанные в ароматах, из-за чего при дворе началась настоящая паранойя. Мы заглянем в аптеку, где, возможно, и делали парфюм.
Организационные детали
Дополнительно по желанию оплачиваются билеты в музей палаццо Питти — €16 за чел. и в Санта-Мария-Новелла — €7,5 за чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид во Флоренции
Я лицензированный гид с опытом более 15 лет. Мои экскурсии — не скучные лекции, а увлекательные прогулки, полные живых историй, неожиданных фактов и лёгкого юмора. Мне важно, чтобы каждый гость читать дальше
почувствовал атмосферу города, а не просто отметился у достопримечательностей. Вместе мы раскроем секреты старинных улочек, узнаем, о чём шепчутся камни соборов, и разгадаем загадки прошлого.
Если вам нравятся душевные экскурсии, где сложное становится простым, а история оживает — будем знакомы!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
–
3
–
2
–
1
–
K
KATERINA
11 окт 2025
Шикарный гид, столько интересного, познавательного. Легкая подача. Очень рекомендую вот прямо от души!!!
D
DZHEYLYAN
30 сен 2025
Какая захватывающая экскурсия! Мне было очень интересно узнать о тайнах семейства Медичи. Очень волнительно ходить по тем местам, которые я когда-то могла только представлять в своем воображении. Лена очень талантливый рассказчик и умеет передать и создать реалистичные образы настроение. Благодарим безмерно за полученное удовольствие!
Tatiana
22 сен 2025
Во Флоренции я уже не первый раз, но с Еленой всё зазвучало по-новому. Планировала посетить Капеллы Медичи самостоятельно, однако экскурсия оказалась настоящим открытием. Благодаря её рассказу история Медичи и других знатных родов ожила, каждая деталь обрела смысл. Капелла поразила контрастом: простая снаружи и великолепная внутри. Очень рекомендую экскурсию с Еленой тем, кто хочет почувствовать дыхание истории Флоренции.
И
Иван
22 сен 2025
Супер интересная экскурсия, Елена максимально подробно преподносит историю великого клана Медичи, от экскурсии остались в восторге, время пролетело по-настоящему незаметно ❤️
Анастасия
17 сен 2025
Очень понравилась экскурсия с Еленой) Мы были впервые во Флоренции и наша экскурсия получилась частично обзорной. Но Елена рассказала нам не только про семью Медичи, но и про город в целом. Было очень читать дальше
увлекательно! А так же Елена порекомендовала нам отличный ресторанчик, где была лучшая еда, что мы ели в Италии (а мы проехали всю центральную ее часть).
Вообщем рекомендую Елену как интересного рассказчика с большим знанием дела и любовью к нему ❤️ Главное не бойтесь задавать вопросы и высказывать пожелания к маршруту)) Выбирайте Елену, не пожалеете 😉
Т
Татьяна
16 авг 2025
Прекрасная экскурсия!
Я часто бываю во Флоренции и обожаю гулять по городу, открывая для себя всё новые страницы его истории. За годы посетила много экскурсий с разными гидами, но предложение Елены читать дальше
сразу привлекло внимание — показалось необычным, и я не ошиблась! Елена — отличный рассказчик. Очень интересно и увлекательно подаёт материал, особенно о династии Медичи: их интригах, взлётах и падениях, влиянии на город и его культуру. Узнала много нового, даже несмотря на то, что раньше уже много читала и слышала о Флоренции. От души благодарю Елену за замечательную экскурсию! Рекомендую всем, кто хочет увидеть Флоренцию с новой стороны.