Тайны Флоренции: интриги и скандалы Медичи

Флоренция времён Медичи: яды, покушения и драмы. Пройдите по знаковым местам и узнайте тайны Франческо I и его брата Фердинандо
Флоренция времён Медичи - это не только известные художники, но и интриги, яды и чёрная магия.

Туристы смогут пройти по знаковым местам, таким как Понте Веккьо и Палаццо Питти, и узнать
о тайных коридорах и призраках.

В Санта-Мария-Новелла расскажут о странном браке Екатерины Медичи, а в аптеке - о её смертоносных духах. Эти истории откроют неожиданные стороны жизни Медичи и их влияние на историю

5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Узнать о тайнах Медичи
  • 🏰 Посетить знаковые места
  • 🧙‍♂️ Погрузиться в атмосферу интриг
  • 👑 Услышать необычные истории
  • 💎 Пройти по коридорам герцогов
Тайны Флоренции: интриги и скандалы Медичи© Елена
Тайны Флоренции: интриги и скандалы Медичи© Елена
Тайны Флоренции: интриги и скандалы Медичи© Елена
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Понте Веккьо
  • Палаццо Питти
  • Санта-Мария-Новелла
  • Аптека в Санта-Мария-Новелла

Описание экскурсии

Понте Веккьо — тайный коридор герцога и резня мясников

Мы пройдём по мосту, который Медичи чуть не снесли из-за вони, а потом превратили его в аллею ювелиров. Расскажу, как герцог Козимо I наблюдал за подданными из секретного коридора, а также почему его сын решил отравить собственного дядю.

Палаццо Питти — дворец, полный призраков

Объясню, почему в коридорах этого дворца до сих пор слышны шаги безумной Бьянки Капелло и как любовь Франческо I к алхимии привела его к загадочной смерти.

Санта-Мария-Новелла — самый странный брак Флоренции

Здесь Екатерина Медичи выходила замуж за будущего французского короля. Расскажу, как этот брак испортила… предсказательница!

Аптека в Санта-Мария-Новелла — духи с секретом

Екатерина Медичи не только ввела при французском дворе моду на духи, но и, говорят, использовала их в качестве оружия. Её парфюмер создал смертоносные яды, спрятанные в ароматах, из-за чего при дворе началась настоящая паранойя. Мы заглянем в аптеку, где, возможно, и делали парфюм.

Организационные детали

Дополнительно по желанию оплачиваются билеты в музей палаццо Питти — €16 за чел. и в Санта-Мария-Новелла — €7,5 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид во Флоренции
Я лицензированный гид с опытом более 15 лет. Мои экскурсии — не скучные лекции, а увлекательные прогулки, полные живых историй, неожиданных фактов и лёгкого юмора. Мне важно, чтобы каждый гость
почувствовал атмосферу города, а не просто отметился у достопримечательностей. Вместе мы раскроем секреты старинных улочек, узнаем, о чём шепчутся камни соборов, и разгадаем загадки прошлого. Если вам нравятся душевные экскурсии, где сложное становится простым, а история оживает — будем знакомы!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
K
KATERINA
11 окт 2025
Шикарный гид, столько интересного, познавательного. Легкая подача. Очень рекомендую вот прямо от души!!!
D
DZHEYLYAN
30 сен 2025
Какая захватывающая экскурсия! Мне было очень интересно узнать о тайнах семейства Медичи. Очень волнительно ходить по тем местам, которые я когда-то могла только представлять в своем воображении.
Лена очень талантливый рассказчик и умеет передать и создать реалистичные образы настроение. Благодарим безмерно за полученное удовольствие!
Какая захватывающая экскурсия! Мне было очень интересно узнать о тайнах семейства Медичи. Очень волнительно ходить по тем местам, которые я когда-то могла только представлять в своем воображении.
Лена очень талантливый рассказчик и умеет передать и создать реалистичные образы настроение. Благодарим безмерно за полученное удовольствие!
Tatiana
Tatiana
22 сен 2025
Во Флоренции я уже не первый раз, но с Еленой всё зазвучало по-новому. Планировала посетить Капеллы Медичи самостоятельно, однако экскурсия оказалась настоящим открытием. Благодаря её рассказу история Медичи и других знатных родов ожила, каждая деталь обрела смысл. Капелла поразила контрастом: простая снаружи и великолепная внутри. Очень рекомендую экскурсию с Еленой тем, кто хочет почувствовать дыхание истории Флоренции.
Во Флоренции я уже не первый раз, но с Еленой всё зазвучало по-новому. Планировала посетить Капеллы Медичи самостоятельно, однако экскурсия оказалась настоящим открытием. Благодаря её рассказу история Медичи и других знатных родов ожила, каждая деталь обрела смысл. Капелла поразила контрастом: простая снаружи и великолепная внутри. Очень рекомендую экскурсию с Еленой тем, кто хочет почувствовать дыхание истории Флоренции.
И
Иван
22 сен 2025
Супер интересная экскурсия, Елена максимально подробно преподносит историю великого клана Медичи, от экскурсии остались в восторге, время пролетело по-настоящему незаметно ❤️
Анастасия
Анастасия
17 сен 2025
Очень понравилась экскурсия с Еленой)
Мы были впервые во Флоренции и наша экскурсия получилась частично обзорной.
Но Елена рассказала нам не только про семью Медичи, но и про город в целом.
Было очень
увлекательно!
А так же Елена порекомендовала нам отличный ресторанчик, где была лучшая еда, что мы ели в Италии (а мы проехали всю центральную ее часть).

Вообщем рекомендую Елену как интересного рассказчика с большим знанием дела и любовью к нему ❤️
Главное не бойтесь задавать вопросы и высказывать пожелания к маршруту))
Выбирайте Елену, не пожалеете 😉

Очень понравилась экскурсия с Еленой)Очень понравилась экскурсия с Еленой)Очень понравилась экскурсия с Еленой)Очень понравилась экскурсия с Еленой)
Т
Татьяна
16 авг 2025
Прекрасная экскурсия!

Я часто бываю во Флоренции и обожаю гулять по городу, открывая для себя всё новые страницы его истории. За годы посетила много экскурсий с разными гидами, но предложение Елены
сразу привлекло внимание — показалось необычным, и я не ошиблась!
Елена — отличный рассказчик. Очень интересно и увлекательно подаёт материал, особенно о династии Медичи: их интригах, взлётах и падениях, влиянии на город и его культуру. Узнала много нового, даже несмотря на то, что раньше уже много читала и слышала о Флоренции.
От души благодарю Елену за замечательную экскурсию! Рекомендую всем, кто хочет увидеть Флоренцию с новой стороны.

Входит в следующие категории Флоренции

