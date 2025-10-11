Флоренция времён Медичи - это не только известные художники, но и интриги, яды и чёрная магия.Туристы смогут пройти по знаковым местам, таким как Понте Веккьо и Палаццо Питти, и узнать

о тайных коридорах и призраках. В Санта-Мария-Новелла расскажут о странном браке Екатерины Медичи, а в аптеке - о её смертоносных духах. Эти истории откроют неожиданные стороны жизни Медичи и их влияние на историю

Описание экскурсии

Понте Веккьо — тайный коридор герцога и резня мясников

Мы пройдём по мосту, который Медичи чуть не снесли из-за вони, а потом превратили его в аллею ювелиров. Расскажу, как герцог Козимо I наблюдал за подданными из секретного коридора, а также почему его сын решил отравить собственного дядю.

Палаццо Питти — дворец, полный призраков

Объясню, почему в коридорах этого дворца до сих пор слышны шаги безумной Бьянки Капелло и как любовь Франческо I к алхимии привела его к загадочной смерти.

Санта-Мария-Новелла — самый странный брак Флоренции

Здесь Екатерина Медичи выходила замуж за будущего французского короля. Расскажу, как этот брак испортила… предсказательница!

Аптека в Санта-Мария-Новелла — духи с секретом

Екатерина Медичи не только ввела при французском дворе моду на духи, но и, говорят, использовала их в качестве оружия. Её парфюмер создал смертоносные яды, спрятанные в ароматах, из-за чего при дворе началась настоящая паранойя. Мы заглянем в аптеку, где, возможно, и делали парфюм.

Организационные детали

Дополнительно по желанию оплачиваются билеты в музей палаццо Питти — €16 за чел. и в Санта-Мария-Новелла — €7,5 за чел.