Пропустите очередь и погрузитесь в мир искусства Флоренции на экскурсии по галерее Академии.
Вас ждёт легендарный «Давид» Микеланджело, увлекательные рассказы гида и богатейшая коллекция итальянских шедевров. Всё — легко, удобно и с заранее забронированным билетом.
Описание билетаПриглашаем вас на экскурсию по одной из главных художественных жемчужин Флоренции — галерее Академии. С вами будет профессиональный гид и заранее забронированный билет с фиксированным временем входа, что позволит избежать очередей и потерь времени. Галерея Академии известна во всём мире прежде всего благодаря скульптуре «Давид» Микеланджело — настоящему символу Флоренции и эпохи Возрождения. Вы не только увидите этот шедевр вживую, но и узнаете, как он создавался, в чём его уникальность и какое место занимает в истории искусства. Во время экскурсии:
- вы пройдёте по залам, где выставлены скульптуры и живопись разных периодов;
- познакомитесь с работами великих итальянских мастеров;
- услышите увлекательные истории, биографии художников и малоизвестные факты о произведениях. Гид поможет взглянуть на искусство не как на застывшие экспонаты, а как на живую и яркую часть истории. И всё это — без суеты, с комфортом и в отличной компании. Важная информация: Информация о встрече: Пожалуйста, подойдите к нашему представителю у двери №39. Он выдаст вам билеты, радиоприёмник и наушники, а также представит вам нашего пятизвёздочного гида. Просим прибыть на место встречи за 15 минут до начала экскурсии. Если вы забронировали билеты для детей младше 18 лет, обязательно возьмите с собой удостоверение личности ребёнка или его фотографию на телефоне — это потребуется для подтверждения возраста сотрудникам музея. Пожалуйста, не звоните в домофон и не заходите в здание — наш представитель будет ждать вас перед дверью №39.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что включено
- Гид с сопровождением на месте
- Входной билет с возможностью прохода без очереди
- Экскурсия продолжительностью 1 час
- Наушники для прослушивания гида
- Сотрудник для встречи на месте сбора
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Via Ricasoli, 39, 50122 Firenze FI, Italy
Когда и как рано покупать?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Информация о встрече:
- Пожалуйста, подойдите к нашему представителю у двери №39. Он выдаст вам билеты, радиоприёмник и наушники, а также представит вам нашего пятизвёздочного гида
- Просим прибыть на место встречи за 15 минут до начала экскурсии
- Если вы забронировали билеты для детей младше 18 лет, обязательно возьмите с собой удостоверение личности ребёнка или его фотографию на телефоне - это потребуется для подтверждения возраста сотрудникам музея
- Пожалуйста, не звоните в домофон и не заходите в здание - наш представитель будет ждать вас перед дверью №39
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
