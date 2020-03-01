Индивидуальные экскурсии во Флоренции

Что вас ожидает

Флоренция римская и средневековая

Вы узнаете, с какими событиями связано название города, кем и когда он был основан и как выглядел древний форум. Далее мы перейдем к Средневековью: я покажу неприступные дома-башни и дворцы того времени и раскрою легенды, скрывающиеся за их мрачными фасадами. Кроме того, поделюсь историей любви Данте и Беатриче и поясню, кто такие гвельфы и гибеллины.

«Колыбель эпохи Возрождения»

Я расскажу о Ренессансе и о живших в ту пору людях, тоньше других ощущавших дух времени, происходящие перемены и назревающий перелом в мышлении. «Мир — это мастерская человека, где он может и должен свободно себя проявить», — говорили они. Вы увидите главные символы флорентийского Возрождения: собор Санта-Мария-дель- Фьоре с огромным куполом, властно главенствующим над городом, колокольню Джотто и Баптистерий Святого Иоанна, очаровывающий великолепными мозаиками и бронзовыми дверьми.