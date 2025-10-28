Индивидуальные экскурсии во Флоренции

Мои заказы

Вдохновляющая Флоренция

Погрузитесь в атмосферу Флоренции, раскройте её тайны и узнайте, как создавались шедевры. Прогулка по историческим местам и легендам города
Флоренция - это прекрасная и мимолетная мечта! Как и «Весна» Боттичелли, она способна очаровать каждого.

Рассматривая старинные церкви и площади, шедевры живописи и скульптуры, вы раскроете её многовековую историю и поймёте,
читать дальшеуменьшить

в чём секрет особенного флорентийского обаяния.

Узнайте, с какими событиями связано название города, кем и когда он был основан и как выглядел древний форум.

Переходя к Средневековью, увидите неприступные дома-башни и дворцы того времени, а также услышите легенды, скрывающиеся за их мрачными фасадами.

История любви Данте и Беатриче, гвельфы и гибеллины, Ренессанс и его символы - всё это ждёт вас на экскурсии

5
43 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 💖 Легенды о любви Данте и Беатриче
  • 🎨 Шедевры эпохи Возрождения
  • 🏰 Средневековые дворцы и башни
Вдохновляющая Флоренция
Вдохновляющая Флоренция
Вдохновляющая Флоренция

Что можно увидеть

  • Санта-Мария-дель-Фьоре
  • Колокольня Джотто
  • Баптистерий Святого Иоанна
  • Палаццо Медичи Риккарди
  • Усыпальница Медичи

Описание экскурсии

Флоренция римская и средневековая

Вы узнаете, с какими событиями связано название города, кем и когда он был основан и как выглядел древний форум. Далее мы перейдем к Средневековью: я покажу неприступные дома-башни и дворцы того времени и раскрою легенды, скрывающиеся за их мрачными фасадами. Кроме того, поделюсь историей любви Данте и Беатриче и поясню, кто такие гвельфы и гибеллины.

«Колыбель эпохи Возрождения»

Я расскажу о Ренессансе и о живших в ту пору людях, тоньше других ощущавших дух времени, происходящие перемены и назревающий перелом в мышлении. «Мир — это мастерская человека, где он может и должен свободно себя проявить», — говорили они. Вы увидите главные символы флорентийского Возрождения: собор Санта-Мария-дель- Фьоре с огромным куполом, властно главенствующим над городом, колокольню Джотто и Баптистерий Святого Иоанна, очаровывающий великолепными мозаиками и бронзовыми дверьми.

Организационные детали

  • По желанию мы можем включить в экскурсию посещение палаццо Медичи Риккарди (10 евро с человека) и усыпальницы Медичи (9 евро с человека + 3 евро бронь)
  • Возможно проведение экскурсии для группы 5-10 человек — 150 евро за группу
  • Продолжительность экскурсии можно увеличить: каждые дополнительные 30 минут — 20 евро

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 17 часов 20 минут
Провела экскурсии для 273 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина, я лицензированный гид по Флоренции и окрестностям. У меня два высших образования: история музыки и история искусств, поэтому можно сказать, что вся моя жизнь связана с
читать дальшеуменьшить

миром искусства. Судьба распорядилась таким образом, что уже 4 года я живу в волшебной Флоренции, источнике моего неиссякаемого вдохновения. С радостью стану вашим проводником по атмосфере и истории этого удивительного города и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться сюда еще не один раз!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
4
2
3
2
1
Надежда
Хочу поблагодарить Екатерину за прекрасную экскурсию по великолепной Флоренции! Мы провели незабываемые 4 часа в компании Екатерины, узнали много интересных исторических и культурных фактов о прекрасном городе. Экскурсия проходила в
читать дальшеуменьшить

дружественной и приятной атмосфере, где можно было расслабиться и получать удовольствие! Екатерина профессионал своего дела, легко отвечала на все наши вопросы, подача информации была интересной и познавательной. Экскурсия подойдет для любого и будет интересна даже детям. Екатерина дала нам замечательные рекомендации в конце, и ресторанчик, где мы отведали вкуснейший стэйк был просто незабываемый!

Хочу поблагодарить Екатерину за прекрасную экскурсию по великолепной Флоренции! Мы провели незабываемые 4 часа в компании
Хочу поблагодарить Екатерину за прекрасную экскурсию по великолепной Флоренции! Мы провели незабываемые 4 часа в компании
Хочу поблагодарить Екатерину за прекрасную экскурсию по великолепной Флоренции! Мы провели незабываемые 4 часа в компании
Хочу поблагодарить Екатерину за прекрасную экскурсию по великолепной Флоренции! Мы провели незабываемые 4 часа в компании
Хочу поблагодарить Екатерину за прекрасную экскурсию по великолепной Флоренции! Мы провели незабываемые 4 часа в компании
Хочу поблагодарить Екатерину за прекрасную экскурсию по великолепной Флоренции! Мы провели незабываемые 4 часа в компании
Хочу поблагодарить Екатерину за прекрасную экскурсию по великолепной Флоренции! Мы провели незабываемые 4 часа в компании
Хочу поблагодарить Екатерину за прекрасную экскурсию по великолепной Флоренции! Мы провели незабываемые 4 часа в компании
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина провела для нас удивительную экскурсию по необыкновенной Флоренции. Получили огромное удовольствие от прогулки, узнали много нового, посетили все знаковые места, Екатерина очень профессионально, но доступно рассказывала нам про историю
читать дальшеуменьшить

города и его шедевры. Совсем не устали, хотя прошли довольно много, маршрут был составлен предельно грамотно, обходя основные толпы туристов. Катя дала нам рекомендации по покупкам и местным ресторанам. Однозначно рекомендуем гида по Флоренции Екатерину! И сами планируем вернуться сюда снова!

Екатерина провела для нас удивительную экскурсию по необыкновенной Флоренции. Получили огромное удовольствие от прогулки, узнали много
Екатерина провела для нас удивительную экскурсию по необыкновенной Флоренции. Получили огромное удовольствие от прогулки, узнали много
Екатерина провела для нас удивительную экскурсию по необыкновенной Флоренции. Получили огромное удовольствие от прогулки, узнали много
Вам был полезен этот отзыв?
Денис
Все о Флоренции красивые виды улицы и интересный рассказ историка раскроют город по другому и оставят вам отличные эмоции и хорошее настроение
Все о Флоренции красивые виды улицы и интересный рассказ историка раскроют город по другому и оставят вам отличные эмоции и хорошее настроение
Все о Флоренции красивые виды улицы и интересный рассказ историка раскроют город по другому и оставят вам отличные эмоции и хорошее настроение
Все о Флоренции красивые виды улицы и интересный рассказ историка раскроют город по другому и оставят вам отличные эмоции и хорошее настроение
Все о Флоренции красивые виды улицы и интересный рассказ историка раскроют город по другому и оставят вам отличные эмоции и хорошее настроение
Все о Флоренции красивые виды улицы и интересный рассказ историка раскроют город по другому и оставят вам отличные эмоции и хорошее настроение
Все о Флоренции красивые виды улицы и интересный рассказ историка раскроют город по другому и оставят вам отличные эмоции и хорошее настроение
Все о Флоренции красивые виды улицы и интересный рассказ историка раскроют город по другому и оставят вам отличные эмоции и хорошее настроение
Все о Флоренции красивые виды улицы и интересный рассказ историка раскроют город по другому и оставят вам отличные эмоции и хорошее настроение+2
Все о Флоренции красивые виды улицы и интересный рассказ историка раскроют город по другому и оставят вам отличные эмоции и хорошее настроение
Все о Флоренции красивые виды улицы и интересный рассказ историка раскроют город по другому и оставят вам отличные эмоции и хорошее настроение
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Спасибо Екатерине за чудесный день, благодаря ей влюбились в Флоренцию!
Спасибо Екатерине за чудесный день, благодаря ей влюбились в Флоренцию!
Спасибо Екатерине за чудесный день, благодаря ей влюбились в Флоренцию!
Спасибо Екатерине за чудесный день, благодаря ей влюбились в Флоренцию!
Спасибо Екатерине за чудесный день, благодаря ей влюбились в Флоренцию!
Спасибо Екатерине за чудесный день, благодаря ей влюбились в Флоренцию!
Спасибо Екатерине за чудесный день, благодаря ей влюбились в Флоренцию!
Спасибо Екатерине за чудесный день, благодаря ей влюбились в Флоренцию!
Спасибо Екатерине за чудесный день, благодаря ей влюбились в Флоренцию!
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Хочется выразить огромную благодарность Екатерине за её невероятную индивидуальную экскурсию по Флоренции.
Мы 4 часа гуляли по городу, с широко раскрытими глазами, ушами и ртом)))
Екатерина, смогла увлечь своим невероятным рассказом про
читать дальшеуменьшить

историю города, мировых гениев даже 13 подростка! Это было невероятно:мы увидели город с неищведанной стороны и посетили не исбитые и неизведанные места, куда сам никогда не попадёшь.
Если хотите полное погружение в мир Флоренции средних веков - вам к Екатерине. Смело могу сказать, она большой профессионал искусстве и истории. Нам было невероятно интересно, спасибо 💞🙏😘

Хочется выразить огромную благодарность Екатерине за её невероятную индивидуальную экскурсию по Флоренции.
Хочется выразить огромную благодарность Екатерине за её невероятную индивидуальную экскурсию по Флоренции.
Хочется выразить огромную благодарность Екатерине за её невероятную индивидуальную экскурсию по Флоренции.
Хочется выразить огромную благодарность Екатерине за её невероятную индивидуальную экскурсию по Флоренции.
Хочется выразить огромную благодарность Екатерине за её невероятную индивидуальную экскурсию по Флоренции.
Хочется выразить огромную благодарность Екатерине за её невероятную индивидуальную экскурсию по Флоренции.
Хочется выразить огромную благодарность Екатерине за её невероятную индивидуальную экскурсию по Флоренции.
Хочется выразить огромную благодарность Екатерине за её невероятную индивидуальную экскурсию по Флоренции.
Вам был полезен этот отзыв?
Владислава
Классный гид-это, когда вы идете группой и перешёптываетесь о том, как человек любит город и с каким вдохновением рассказывает. Вот Екатерина на 1000% такой человек и специалист: невероятно увлеченный Флоренцией,
читать дальшеуменьшить

и вкусно преподносящий факты со всех сторон! Я обожаю Флоренцию и у меня был опыт прогулки с гидом здесь, и после той прогулки я искала нового и нашла Екатерину. И знаете, что еще показательно, когда мы шли с экскурсией, у одного из соборов мы встретили русско-говорящую компанию с другим гидом и через пару минут они попросили у Екатерины ее контакт. Потому что она действительно настолько тонко знает каждую деталь, настолько связывает каждую историю, что картина Флоренции выписывается для тебя так многогранно и ярко, и ты заново влюбляешься в город. Екатерина настояла на том, чтобы мы пошли в капеллу Медичи, и у нас случился такой культурный шок, фото не передают и толики красоты. мы очень благодарны за этот опыт. Мы все были в полнейшем восторге, огромное спасибо!

Классный гид-это, когда вы идете группой и перешёптываетесь о том, как человек любит город и с
Классный гид-это, когда вы идете группой и перешёптываетесь о том, как человек любит город и с
Классный гид-это, когда вы идете группой и перешёптываетесь о том, как человек любит город и с
Классный гид-это, когда вы идете группой и перешёптываетесь о том, как человек любит город и с
Классный гид-это, когда вы идете группой и перешёптываетесь о том, как человек любит город и с
Классный гид-это, когда вы идете группой и перешёптываетесь о том, как человек любит город и с
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Флоренции

Похожие экскурсии на «Вдохновляющая Флоренция»

Интерактивная обзорная экскурсия по Флоренции
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Интерактивная обзорная экскурсия по Флоренции
Выбирайте предметы, связанные с историей достопримечательностей, и задавайте свой маршрут прогулки
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
от €140 за всё до 10 чел.
Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?
Познакомьтесь с Флоренцией за 2-3 часа: история, культура и уникальные достопримечательности ждут вас в этом незабываемом туре
Начало: Площадь и церковь Санта-Мария-Новелла
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 21:00
13 авг в 09:00
€120 за всё до 15 чел.
Три эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулка
Пешая
2.5 часа
227 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Три эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулка
Глубокое знание истории Флоренции и любовь к этому городу, которые передаются и вам!
Начало: На площади Дуомо
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от €170 за всё до 10 чел.
Флоренция: обзорная экскурсия + галерея Уффици
Пешая
2.5 часа
16 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Флоренция: обзорная экскурсия + галерея Уффици
Погрузитесь в волшебный мир Флоренции, где каждый уголок рассказывает уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по галерее Уффици
Начало: На piazza del duomo
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
13 авг в 10:00
€75 за человека
У нас ещё много экскурсий во Флоренции. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Флоренции
от €140 за экскурсию