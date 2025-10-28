Индивидуальные экскурсии во Флоренции

Вы узнаете, с какими событиями связано название города, кем и когда он был основан и как выглядел древний форум. Далее мы перейдем к Средневековью: я покажу неприступные дома-башни и дворцы того времени и раскрою легенды, скрывающиеся за их мрачными фасадами. Кроме того, поделюсь историей любви Данте и Беатриче и поясню, кто такие гвельфы и гибеллины.
«Колыбель эпохи Возрождения»
Я расскажу о Ренессансе и о живших в ту пору людях, тоньше других ощущавших дух времени, происходящие перемены и назревающий перелом в мышлении. «Мир — это мастерская человека, где он может и должен свободно себя проявить», — говорили они. Вы увидите главные символы флорентийского Возрождения: собор Санта-Мария-дель- Фьоре с огромным куполом, властно главенствующим над городом, колокольню Джотто и Баптистерий Святого Иоанна, очаровывающий великолепными мозаиками и бронзовыми дверьми.
Организационные детали
По желанию мы можем включить в экскурсию посещение палаццо Медичи Риккарди (10 евро с человека) и усыпальницы Медичи (9 евро с человека + 3 евро бронь)
Возможно проведение экскурсии для группы 5-10 человек — 150 евро за группу
Продолжительность экскурсии можно увеличить: каждые дополнительные 30 минут — 20 евро
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 17 часов 20 минут
Провела экскурсии для 273 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина, я лицензированный гид по Флоренции и окрестностям. У меня два высших образования: история музыки и история искусств, поэтому можно сказать, что вся моя жизнь связана с читать дальшеуменьшить
миром искусства. Судьба распорядилась таким образом, что уже 4 года я живу в волшебной Флоренции, источнике моего неиссякаемого вдохновения. С радостью стану вашим проводником по атмосфере и истории этого удивительного города и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться сюда еще не один раз!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
2
3
–
2
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1
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Надежда
Хочу поблагодарить Екатерину за прекрасную экскурсию по великолепной Флоренции! Мы провели незабываемые 4 часа в компании Екатерины, узнали много интересных исторических и культурных фактов о прекрасном городе. Экскурсия проходила в читать дальшеуменьшить
дружественной и приятной атмосфере, где можно было расслабиться и получать удовольствие! Екатерина профессионал своего дела, легко отвечала на все наши вопросы, подача информации была интересной и познавательной. Экскурсия подойдет для любого и будет интересна даже детям. Екатерина дала нам замечательные рекомендации в конце, и ресторанчик, где мы отведали вкуснейший стэйк был просто незабываемый!
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Е
Елена
Екатерина провела для нас удивительную экскурсию по необыкновенной Флоренции. Получили огромное удовольствие от прогулки, узнали много нового, посетили все знаковые места, Екатерина очень профессионально, но доступно рассказывала нам про историю читать дальшеуменьшить
города и его шедевры. Совсем не устали, хотя прошли довольно много, маршрут был составлен предельно грамотно, обходя основные толпы туристов. Катя дала нам рекомендации по покупкам и местным ресторанам. Однозначно рекомендуем гида по Флоренции Екатерину! И сами планируем вернуться сюда снова!
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Денис
Все о Флоренции красивые виды улицы и интересный рассказ историка раскроют город по другому и оставят вам отличные эмоции и хорошее настроение
+2
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Н
Наталия
Спасибо Екатерине за чудесный день, благодаря ей влюбились в Флоренцию!
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Елена
Хочется выразить огромную благодарность Екатерине за её невероятную индивидуальную экскурсию по Флоренции. Мы 4 часа гуляли по городу, с широко раскрытими глазами, ушами и ртом))) Екатерина, смогла увлечь своим невероятным рассказом про читать дальшеуменьшить
историю города, мировых гениев даже 13 подростка! Это было невероятно:мы увидели город с неищведанной стороны и посетили не исбитые и неизведанные места, куда сам никогда не попадёшь. Если хотите полное погружение в мир Флоренции средних веков - вам к Екатерине. Смело могу сказать, она большой профессионал искусстве и истории. Нам было невероятно интересно, спасибо 💞🙏😘
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Владислава
Классный гид-это, когда вы идете группой и перешёптываетесь о том, как человек любит город и с каким вдохновением рассказывает. Вот Екатерина на 1000% такой человек и специалист: невероятно увлеченный Флоренцией, читать дальшеуменьшить
и вкусно преподносящий факты со всех сторон! Я обожаю Флоренцию и у меня был опыт прогулки с гидом здесь, и после той прогулки я искала нового и нашла Екатерину. И знаете, что еще показательно, когда мы шли с экскурсией, у одного из соборов мы встретили русско-говорящую компанию с другим гидом и через пару минут они попросили у Екатерины ее контакт. Потому что она действительно настолько тонко знает каждую деталь, настолько связывает каждую историю, что картина Флоренции выписывается для тебя так многогранно и ярко, и ты заново влюбляешься в город. Екатерина настояла на том, чтобы мы пошли в капеллу Медичи, и у нас случился такой культурный шок, фото не передают и толики красоты. мы очень благодарны за этот опыт. Мы все были в полнейшем восторге, огромное спасибо!