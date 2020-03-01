Индивидуальные экскурсии во Флоренции

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Интересные факты и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии с искусствоведом

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Флоренция — это прекрасная и мимолетная мечта! Как и «Весна» Боттичелли, она способна очаровать каждого.

Рассматривая старинные церкви и площади, шедевры живописи и скульптуры, вы раскроете ее многовековую историю и поймете, в чем секрет особенного флорентийского обаяния.
120 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Вдохновляющая Флоренция
Вдохновляющая Флоренция

Что вас ожидает

Флоренция римская и средневековая
Вы узнаете, с какими событиями связано название города, кем и когда он был основан и как выглядел древний форум. Далее мы перейдем к Средневековью: я покажу неприступные дома-башни и дворцы того времени и раскрою легенды, скрывающиеся за их мрачными фасадами. Кроме того, поделюсь историей любви Данте и Беатриче и поясню, кто такие гвельфы и гибеллины.

«Колыбель эпохи Возрождения»
Я расскажу о Ренессансе и о живших в ту пору людях, тоньше других ощущавших дух времени, происходящие перемены и назревающий перелом в мышлении. «Мир — это мастерская человека, где он может и должен свободно себя проявить», — говорили они. Вы увидите главные символы флорентийского Возрождения: собор Санта-Мария-дель- Фьоре с огромным куполом, властно главенствующим над городом, колокольню Джотто и Баптистерий Святого Иоанна, очаровывающий великолепными мозаиками и бронзовыми дверьми.

Организационные детали

  • По желанию, мы можем включить в экскурсию посещение палаццо Медичи Риккарди (10 евро с человека) и усыпальницы Медичи (9 евро с человека + 3 евро бронь)
  • Продолжительность экскурсии можно увеличить: каждые дополнительные 30 минут — 20 евро
Вдохновляющая Флоренция
Вдохновляющая Флоренция
Вдохновляющая Флоренция
Вдохновляющая Флоренция
Вдохновляющая Флоренция
Вдохновляющая Флоренция
Вдохновляющая Флоренция

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина, я лицензированный гид по Флоренции и окрестностям. У меня два высших образования: история музыки и история искусств, поэтому можно сказать, что вся моя жизнь связана с миром искусства. Судьба распорядилась таким образом, что уже 4 года я живу в волшебной Флоренции, источнике моего неиссякаемого вдохновения. С радостью стану вашим проводником по атмосфере и истории этого удивительного города и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться сюда еще не один раз!
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Индивидуальные экскурсии во Флоренции

Три эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулкаТри эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулкаТри эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулка
125 за экскурсию
2.5 часа
98 отзывов
Познакомиться с историей города от древнеримского периода и Средневековья до XIX века
У Флоренции много лиц, она открывается вам постепенно, и каждое здание в центре является ярким свидетельством того или иного исторического момента. Я познакомлю вас с главными событиями и достопримечательностями города, подарившего миру таких талантливых людей, как Данте, Микеланджело, Галилей, Макиавелли и Леонардо да Винчи. Вы узнаете о развитии города в Средние века, о могущественном роде Медичи, а также поймёте, почему именно Флоренция в 1865 году стала столицей Итальянского королевства.
Первый день во ФлоренцииПервый день во ФлоренцииПервый день во Флоренции
скидка10%
€110
99 за экскурсию
2 часа
58 отзывов
Увидеть главные объекты исторического центра за 2 часа и погрузиться в атмосферу города
Добро пожаловать в цветущую Флоренцию! За 2 часа я покажу вам самую интересную часть исторического центра города от Дуомо до дворца Питти, не перегружая датами и именами, рассказывая об интересных особенностях флорентийских достопримечательностей. Приготовьтесь увидеть must-see места Флоренции, а еще получить рекомендации от местного жителя о том, где можно попробовать настоящую тосканскую кухню.
Секреты галереи Уффици для всехСекреты галереи Уффици для всехСекреты галереи Уффици для всех
124 за экскурсию
2.5 часа
67 отзывов
Понятно и интересно о мире шедевров главного музея Флоренции
Великие герцоги Медичи не просто украсили галерею Уффици благородной живописью, статуями и другими ценными работами — они изменили отношение к искусству во всей Европе. Вы поймёте, как это произошло, и соприкоснётесь с шедеврами коллекции музея не как пассивные слушатели, а как исследователи. Специально для этого я припасла «сундучок секретов», который превратит прогулку по Уффици в игру и позволит познакомиться с творениями Филиппо Липпи, Сандро Ботичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Тициана и Караваджо.
Влюбиться во ФлоренциюВлюбиться во ФлоренциюВлюбиться во Флоренцию
140 за экскурсию
2.5 часа
145 отзывов
Понять, почему Флоренция — один из самых прекрасных городов в мире
Я с удовольствием расскажу о средневековой Флоренции, познакомлю вас с шедеврами архитектуры Возрождения и покажу самые интересные, характерные улочки древнего города, а также уникальные площади, церкви, старейший мост через реку Арно… Моя экскурсия поможет вам понять, почему Флоренция по праву считается одним из самых прекрасных городов мира.
Великолепная ФлоренцияВеликолепная ФлоренцияВеликолепная Флоренция
98 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Главные достопримечательности тосканской столицы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Я покажу все знаковые места исторического центра, помогу изнутри ощутить его колорит и живым языком расскажу о городских традициях, культуре, секретах правления, гастрономии и виноделии. Поделюсь «паролями и явками» местного жителя и сделаю все, чтобы вы по-настоящему полюбили Флоренцию!
Настоящая Флоренция «для своих»Настоящая Флоренция «для своих»Настоящая Флоренция «для своих»
скидка10%
€110
99 за экскурсию
2 часа
35 отзывов
Погрузиться в атмосферу города и познакомиться с флорентийским образом жизни
На этой прогулке Флоренция предстанет перед вами как живой город, а не просто «музей с музеями». Вы побываете на городском рынке, узнаете, как и чем живут обычные флорентийцы. Попробуете местный фаст-фуд, познакомитесь с флорентийским стрит-артом и разведаете лучшие джелатерии и кофейни, осматривая по пути ключевые достопримечательности города. А главное — почувствуете себя «своим» на улицах Флоренции!

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