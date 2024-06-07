🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 99 отзывов Великолепная Флоренция: Путешествие по историческому сердцу города Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, исследуя её знаковые места с личным гидом. Откройте новые грани итальянской культуры и гастрономии Начало: Дуомо Санта Мария дель Фьоре € 114 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 39 отзывов Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас Начало: На площади Санта-Мария-Новелла € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 51 отзыв Buongiorno, Флоренция: путешествие по эпохам и вкусам Откройте для себя Флоренцию: от величественного Дуомо до секретов местной кухни в уникальной индивидуальной экскурсии Начало: На площади Санта Мария Новелла € 120 за всё до 30 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 101 отзыв Галерея Уффици в Флоренции: эксклюзивная экскурсия с историком искусства Знакомство с шедеврами итальянской живописи в одном из самых знаменитых музеев мира - галерее Уффици, в сопровождении историка искусства € 200 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 92 отзыва Экскурсия Галерея Уффици: от готики до барокко - погружение в искусство Откройте для себя мир искусства с экскурсией в Галерею Уффици, где каждая картина рассказывает уникальную историю Начало: На площади Синьория € 150 за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 143 отзыва Обзорная экскурсия по Флоренции: от Средневековья до Ренессанса Погрузитесь в историю Флоренции, открывая её тайны вместе с экспертом в области искусства и архитектуры Начало: На площади Дуомо € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 194 отзыва Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия: история и архитектура Откройте для себя духовное и архитектурное наследие Флоренции в уникальной трёхчасовой прогулке 200 € 180 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 112 отзывов Секреты галереи Уффици: путешествие в мир искусства Флоренции Индивидуальная экскурсия «Секреты галереи Уффици для всех» погружает в мир искусства и истории семьи Медичи. Исследуйте шедевры и тайны Флоренции Начало: На площади Синьория € 160 за всё до 8 чел.

10% скидка Индивидуальная 2 часа 52 отзыва Уффици: путешествие через эпохи искусства - 2 часа, 11 залов, море впечатлений Погрузитесь в мир великих мастеров Ренессанса с эксклюзивной экскурсией по галерее Уффици. Изучите шедевры, узнайте их истории и тайны Начало: Piazzale degli Uffizi 170 € 153 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 105 отзывов Первый день во Флоренции: ключевые достопримечательности Погрузитесь в атмосферу Флоренции, узнайте истории за знаменитыми местами и получите советы от местного жителя Начало: Недалеко от знаменитого торгового моста Понте Векк... € 129 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 123 отзыва Головокружительная Флоренция: Индивидуальное путешествие в сердце истории Познайте душу Флоренции в уникальной экскурсии: от величественных дворцов до тайн великих династий и улочек, где звучит история Начало: На площади Santa Maria Novella 170 € 153 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 21 отзыв Флоренция как на открытке: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Флоренции: исторические здания, скрытые улочки и лучшие смотровые площадки. Уникальная возможность увидеть город с новой стороны Начало: На площади Дуомо € 180 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 184 отзыва Индивидуальная экскурсия «Влюбиться во Флоренцию»: путешествие в историю Откройте дверь в средневековую Флоренцию и встретьтесь лицом к лицу с величием Возрождения в уникальной экскурсии Начало: В районе площади Сан Джованни € 150 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 123 отзыва Величие и великолепие галереи Уффици: путешествие через века Погрузитесь в мир великих мастеров в главном музее Флоренции. Откройте для себя шедевры Джотто, Боттичелли и Микеланджело Начало: На площади Уффици € 120 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 54 отзыва Уффици: глубокое погружение в итальянский Ренессанс в Флоренции Приглашаем на уникальную экскурсию по галерее Уффици, где вас ждут шедевры эпохи Ренессанса и истории великих художников Начало: На Площади Уффици € 165 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа 35 отзывов Галерея Уффици в Флоренции: путешествие через искусство и историю Погрузитесь в эпоху Возрождения с экскурсией в Галерею Уффици. Откройте мир великих художников и меценатов Медичи Начало: У копии скульптуры ДАВИД € 120 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 48 отзывов Величие Флоренции: искусство, история и тайны в одной экскурсии Приглашаем в путешествие по Флоренции, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а вкусы Тосканы останутся в памяти навсегда Начало: Рядом с вокзалом Firenze Santa Maria Novella € 150 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 30 отзывов Колыбель Возрождения: обзорная экскурсия с искусствоведом в Флоренции Путешествие в сердце Ренессанса: уникальная возможность увидеть Флоренцию глазами искусствоведа Начало: На площада Piazza della Repubblica € 160 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 66 отзывов Обзорная прогулка по Флоренции: от Дуомо до Понте Веккьо Погрузитесь в атмосферу средневековой Флоренции, пройдя по следам Данте и Микеланджело. Эта экскурсия станет ключом к пониманию истинной сущности города Начало: Piazza della Repubblica 250 € 225 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 227 отзывов Групповая экскурсия по Флоренции: от Санта Мария Новелла до Палаццо Питти Погрузитесь в атмосферу Возрождения с экскурсией по Флоренции. Вас ждут два маршрута на выбор, каждый из которых раскроет город с новой стороны Начало: На площади Santa Maria Novella Расписание: ежедневно в 15:15 € 30 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 142 отзыва Групповая прогулка по Флоренции: от Медичи до Уффици Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, где каждый уголок хранит истории великих художников, заговоров и тайн Начало: На piazza Santa Maria Novella Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00, во вторник, четверг и субботу в 17:00 € 40 за человека

Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа Великое наследие Возрождения и тайны одной из самых влиятельных и богатых династий в истории Италии Начало: На площади Мадонны Альдобрандини € 114 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 6 отзывов Фотопрогулка по Флоренции: уникальный опыт и незабываемые впечатления Погрузитесь в атмосферу Ренессанса с индивидуальной фотосессией в Флоренции. Ваши идеальные моменты станут вечными Начало: У собора Дуомо от € 190 за всё до 10 чел.

Мини-группа 2 часа 12 отзывов Главные сокровища Уффици: уникальная групповая экскурсия во Флоренции Откройте для себя величие галереи Уффици в компании опытного гида. Шедевры мирового искусства ждут вас Начало: У входа в галерею Уффици Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 € 45 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Флоренция: история и люди - погружение в эпоху Возрождения Пройдитесь по историческим улицам Флоренции, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир великих личностей прошлого Начало: На площади Санта-Мария-Новелла € 175 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 3 отзыва Флоренция: историческая экскурсия и галерея Уффици - погружение в эпоху Возрождения Погрузитесь в волшебный мир Флоренции, где каждый уголок рассказывает уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по галерее Уффици Начало: На piazza Santa Maria Novella Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 € 70 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов О Флоренции с любовью: индивидуальная экскурсия Флоренция - город с богатой историей и культурой. Узнайте больше о его легендах и знаменитых жителях, прогуливаясь по старинным улицам и площадям Начало: В центре Флоренции € 99 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции Погрузитесь в историю Палаццо Веккьо, узнайте о его роли в прошлом Италии и оцените великолепие залов, созданных мастерами Ренессанса Начало: На площади Синьории € 100 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Флоренция - кладовая человеческого гения Все лучшие места и секреты тосканской столицы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом Начало: возле церкви Санта Мария Новелла € 140 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Санта-Мария-дель-Фьоре - «симфония в мраморе» Познакомиться с сокровищами главного флорентийского собора и насладиться панорамой города с высоты Начало: На площади Дуомо € 134 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 6 отзывов Ключ к сердцу Флоренции Услышать о легендах и людях города на прогулке с профессиональным гидом € 90 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 16 отзывов Флоренция - любовь с первого взгляда Почувствовать душу города, увидеть его с высоты и насладиться блистательной архитектурой Начало: На площади Santa Maria Novella € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв Вдохновляющая Флоренция Интересные факты и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии с искусствоведом € 130 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Знакомство с Флоренцией Прогуляться по главным местам города и почувствовать себя настоящим флорентийцем Начало: На площади San Lorenzo € 250 за всё до 8 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 15 отзывов Экскурсия по Галерее Академии: Встреча с шедеврами Возрождения Приглашаем вас на уникальное путешествие по Галерее Академии, где каждый зал расскажет свою историю о великих мастерах и их творениях Начало: На площади Дуомо € 107 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов В гостях у Палаццо Веккьо Проследить историю Флоренции от Средневековья до наших дней на примере одного уникального здания € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Прогулка с искусствоведом «Колыбель Ренессанса» Узнать главное об итальянском Возрождении и увидеть шедевры флорентийского зодчества Начало: Площадь Сан Лоренцо € 240 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 2 отзыва Фотосессия мечты во Флоренции Оставить в волшебных кадрах воспоминания об удивительном городе € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 25 отзывов Флоренция как на ладони Посетить главные и скрытые от глаз туристов уголки города и увидеть его с высоты птичьего полета Начало: площадь Санта Мария Новелла € 130 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Быт, нравы и страсти средневековой Флоренции Узнать захватывающую историю города и его жителей в XIII-XIV веках € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 30 минут Фотосессия во Флоренции: в летящем платье на фоне романтичного города Почувствовать себя самой прекрасной и запечатлеть это навсегда Начало: У собора Санта-Мария-дель-Фьоре € 170 за человека

Индивидуальная 2 часа Сплав на рафте по реке Арно Увидеть исторический центр Флоренции - с воды Начало: На пляже реки Арно € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа По Флоренции пешком: прогулка + фотосессия Побывать на красивейшей площади города, увидеть древнюю церковь и получить профессиональные снимки Начало: На пьяццале Микеланджело € 300 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов Из Флоренции - в Пизу и Лукку Увидеть знаменитую Пизанскую башню и окунуться в уютную атмосферу Лукки за один день € 450 за всё до 8 чел.