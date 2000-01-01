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Флоренция и ее тайны

5
4 отзыва
Екатерина М.
Екатерина М. – Гид из Флоренции
Флоренция — это микс времен.

Здесь можно моментально окунуться в прошлое и в тоже время ощутить динамику современного города.

Здесь жили и творили Данте, Петрарка, Боккаччо.

За 2000-летнюю историю 📖 город 🏙️ накопил множество мифов и легенд.

За каждым историческим зданием стоит своя историю.

За 3 часа я вам расскажу, как строился город, где находится камень Данте и куда могли обратиться за милостыней разорившиеся богачи.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €32 за человека

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Флоренция и ее тайны
Флоренция и ее тайны

Что вы увидите

  • Площадь Дуомо
  • Дворец Медичи
  • Дворец Синьории
  • Площадь Санта Кроче
  • Квартал Данте
  • Площадь Святой Анунциаты
Замечательная Флоренция, город 🏙️ эпохи Возрождения, кто не хочет побывать здесь? За три часа пешеходной экскурсии 🧭 мы обойдем практически все достопримечательности 🏛️. Я конечно же расскажу Вам об их строительстве и не только, хотите услышать и легенды? Город Медичи полон интересных историй.
Начнем мы с основания города в эпоху Римской империи, далее пройдем по местам, связанным с жизнью герцогов, конечно же посетим площади Дуомо, Синьории и Санта Кроче, пройдем по Золотому мосту, увидим квартал Данте.
Пройдем к дворцу Строцци и узнаем тайну декораций. Увидим где продавали вино 🍷 и почему на соборе бюст коровы. Почему окно одного из дворцов никогда не закрывается. Где находится камень Данте и где гуляет воскрешая невеста. Увидим единственную круглую башню города. Куда могли обратиться за милостыней разорившиеся богачи и где был сожжен монах правивший Флоренцией. И многое другое.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Площадь Республики
Место завершения
🏁 Флоренция
Флоренция и ее тайны
Флоренция и ее тайны
Флоренция и ее тайны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Екатерина М.
Екатерина М.
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4 отзыва оставили туристы

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