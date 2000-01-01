Замечательная Флоренция, город 🏙️ эпохи Возрождения, кто не хочет побывать здесь? За три часа пешеходной экскурсии 🧭 мы обойдем практически все достопримечательности 🏛️. Я конечно же расскажу Вам об их строительстве и не только, хотите услышать и легенды? Город Медичи полон интересных историй.

Начнем мы с основания города в эпоху Римской империи, далее пройдем по местам, связанным с жизнью герцогов, конечно же посетим площади Дуомо, Синьории и Санта Кроче, пройдем по Золотому мосту, увидим квартал Данте.

Пройдем к дворцу Строцци и узнаем тайну декораций. Увидим где продавали вино 🍷 и почему на соборе бюст коровы. Почему окно одного из дворцов никогда не закрывается. Где находится камень Данте и где гуляет воскрешая невеста. Увидим единственную круглую башню города. Куда могли обратиться за милостыней разорившиеся богачи и где был сожжен монах правивший Флоренцией. И многое другое.