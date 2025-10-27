Н Николай Спасибо гиду Наталье за новые знания по архитектуре и живописи Флоренции.

Александра Немного смазано вначале ввиду некорректной информации по покупке билетов в Уфицци (мы считали, что можем купить их в моменте в кассе, но пришлось тратить время на покупку билетов на сайте), но в целом прогулка с Дианой нам понравилась

Наталия Насыщенная экскурсия!

Много и плотно.

И погуляли по городу, и по Галерее, и про стритфуд флорентийский узнали, и рекомендации по городу получили.

Довольны!