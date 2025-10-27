Вас ждет увлекательное путешествие по историческому центру Флоренции. Вы увидите собор Дуомо с его величественным куполом, колокольню Джотто и баптистерий святого Иоанна. На площади Синьории ощутите дух политической и культурной жизни города. В галерее Уффици вас ждут работы Боттичелли, Леонардо да Винчи и других мастеров. Завершите прогулку у Понте Веккьо, наслаждаясь видами на Арно
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Собор Дуомо
- Колокольня Джотто
- Баптистерий святого Иоанна
- Площадь Синьории
- Галерея Уффици
- Понте Веккьо
Описание экскурсии
Исторический центр Флоренции
- Вы полюбуетесь собором Дуомо с невероятным куполом работы Брунеллески
- Рассмотрите колокольню Джотто и баптистерий святого Иоанна с легендарными Золотыми воротами
- Пройдёте по площади Синьории — политическому и культурному центру города
Галерея Уффици
- Вы увидите работы великих мастеров — Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Караваджо и других
- А гид расскажет о каждом шедевре, секретах их создания, символике и значении в истории искусства
А закончим прогулку у знаменитого Понте Веккьо — старинного моста с уникальными ювелирными лавками, откуда открываются великолепные виды на реку Арно.
Организационные детали
- Билеты в галерею Уффици не входят в стоимость, но мы поможем их вам выкупить в день экскурсии на месте в секретной кассе, в которой всегда есть билеты. Или вы можете приобрести их заранее онлайн
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У башни Джотто
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 6439 туристов
Я культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 года. С 2016 с коллегами ежедневно проводили групповые экскурсии для крупной туристической сети, но отказались от такого бездушного подхода вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Николай
27 окт 2025
Спасибо гиду Наталье за новые знания по архитектуре и живописи Флоренции.
Александра
20 окт 2025
Немного смазано вначале ввиду некорректной информации по покупке билетов в Уфицци (мы считали, что можем купить их в моменте в кассе, но пришлось тратить время на покупку билетов на сайте), но в целом прогулка с Дианой нам понравилась
Наталия
9 сен 2025
Насыщенная экскурсия!
Много и плотно.
И погуляли по городу, и по Галерее, и про стритфуд флорентийский узнали, и рекомендации по городу получили.
Довольны!
А
Аскер
2 авг 2025
Хочется выразить благодарность экскурсоводу Диане! Мы уже были на похожей экскурсии ранее, и она очень быстро адаптировала маршрут под нас, чтобы прогулка была интересной и не повторялась.
Диана не просто поделилась новой информацией о местах, где мы уже побывали, но и открыла для нас новые. Благодаря ей экскурсия получилась насыщенной и познавательной.
