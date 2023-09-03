Прикоснуться к удивительным сюжетам города, раскрыть его тайны и расшифровать таинственные символы
Флоренция — это город-загадка. Её улицы, храмы и дворцы скрывают множество секретов. Мы приоткроем над ними завесу тайны! Поделимся местными мифами, легендами, верованиями и сказаниями. Расскажем о Данте, масонах, дьяволе Джамболоньи и флорентийском петрушке. И о том, как все они повлияли на городские традиции и культуру.
Ближайшие даты:
29
сен
сен
1
окт
окт
2
окт
окт
4
окт
окт
6
окт
окт
8
окт
окт
9
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Гуляя по историческому центру Флоренции, вы:
- Раскроете тайны Кафедрального собора и церкви Санта-Мария-Новелла
- Погрузитесь в мир Данте и познакомитесь с загадочной фигурой Берты
- Узнаете о таинственных масонах и их роли в формировании городской культуры
- Расшифруете загадочную надпись «чтобы не спать» на палаццо Бартолини-Салимбени
- Услышите легенду о колонне Юстиции и увидите «балкон наоборот»
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- По запросу мы можем организовать экскурсию в индивидуальном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Piazza Santa Maria Novella
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 2424 туристов
Ciao! Меня зовут Алина. Я работаю в туризме с 2013 года и, как вы, устала от скучных, перенасыщенных фактами и датами экскурсий. Поэтому нашла единомышленников (гидов, волонтеров, блогеров), с которыми мы создали для вас лёгкие и увлекательные прогулки в Милане, Венеции и Флоренции на любой вкус и кошелёк. A presto!
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
3 сен 2023
У нас была утренняя прогулка и эта была прекрасная экскурсия вместо с гидом Татьяной. Благодарю:)
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции
Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Колокольня Джотто
Популярные места
Санта-Мария-дель-Фьоре
Похожие туры из Флоренции
Индивидуальная
3 часа
Необычная Флоренция
Прогуляться по нетуристическим улочкам города, чтобы обнаружить его скрытые сокровища
на Piazza della Repubblica
Сегодня
Завтра
2 окт
3 окт
€225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Головокружительная Флоренция
Красоты города, тайные символы, истории великих династий и творцов на прогулке в мини-группе
на площади Santa Maria Novella
Завтра
30 сен
1 окт
2 окт
160€144 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Легенды и предания Флоренции
Прогуляться по знаменитым уголкам города, узнавая их мифы, загадки и странные истории
на площади Санта Мария Новелла
Завтра
30 сен
1 окт
2 окт
€175 за всё до 7 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании