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И Игорь Узнали много нового и интересного. Спасибо Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Юлия У нас была гид Наталья, она очень знающий гид, рассказала нам не только историческую, но и мифологическую часть. Нам понравилось с ней узнавать Флоренцию, это наш первый визит в этот город.

Наталья нам показала очень много интересных и необычных мест, в том числе куда сходить и где пообедать. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Максим Наталья отлично провела экскурсию, а в конце еще отвела в столовую где вкусно и не дорого))) спасибо Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Юлия У нас была утренняя прогулка и эта была прекрасная экскурсия вместо с гидом Татьяной. Благодарю:) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет