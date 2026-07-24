Флоренция - город-загадка, где каждое здание и улица хранят свои секреты.
На этой индивидуальной экскурсии вы узнаете о мифах и легендах, которые веками передавались из уст в уста.
Погружение в историю Кафедрального
На этой индивидуальной экскурсии вы узнаете о мифах и легендах, которые веками передавались из уст в уста.
Погружение в историю Кафедрального
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛 Исторические места
- 📜 Увлекательные легенды
- 🔍 Тайны и загадки
- 🎭 Культурное наследие
Что можно увидеть
- Кафедральный собор
- Церковь Санта-Мария-Новелла
- Палаццо Бартолини-Салимбени
- Колонна Юстиции
Описание экскурсии
Гуляя по историческому центру Флоренции, вы:
- Раскроете тайны Кафедрального собора и церкви Санта-Мария-Новелла
- Погрузитесь в мир Данте и познакомитесь с загадочной фигурой Берты
- Узнаете о таинственных масонах и их роли в формировании городской культуры
- Расшифруете загадочную надпись «чтобы не спать» на палаццо Бартолини-Салимбени
- Услышите легенду о колонне Юстиции и увидите «балкон наоборот»
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Piazza Santa Maria Novella
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 7409 туристов
Я — культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 года: видела, как Италия меняется, но одно остаётся неизменным — люди хотят чувствовать себя желанными гостями, а не частью
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Узнали много нового и интересного. Спасибо
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У нас была гид Наталья, она очень знающий гид, рассказала нам не только историческую, но и мифологическую часть. Нам понравилось с ней узнавать Флоренцию, это наш первый визит в этот город.
Наталья нам показала очень много интересных и необычных мест, в том числе куда сходить и где пообедать.
Наталья нам показала очень много интересных и необычных мест, в том числе куда сходить и где пообедать.
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Наталья отлично провела экскурсию, а в конце еще отвела в столовую где вкусно и не дорого))) спасибо
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У нас была утренняя прогулка и эта была прекрасная экскурсия вместо с гидом Татьяной. Благодарю:)
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Здравствуйте. Экскурсия очень понравилась. Гид Диана подобрала для нас интересный маршрут с учетом того что с нами были дети. Всем было интересно. Информации много. Не растянуто. Хороший темп. Спасибо за рекомендации мест к посещению.
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