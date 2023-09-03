Мифы и легенды Флоренции

Прикоснуться к удивительным сюжетам города, раскрыть его тайны и расшифровать таинственные символы

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Флоренция — это город-загадка. Её улицы, храмы и дворцы скрывают множество секретов. Мы приоткроем над ними завесу тайны! Поделимся местными мифами, легендами, верованиями и сказаниями. Расскажем о Данте, масонах, дьяволе Джамболоньи и флорентийском петрушке. И о том, как все они повлияли на городские традиции и культуру.
Мифы и легенды Флоренции
Мифы и легенды Флоренции
Мифы и легенды Флоренции
Мифы и легенды Флоренции
Мифы и легенды Флоренции
Мифы и легенды Флоренции
Мифы и легенды Флоренции
Мифы и легенды Флоренции
Мифы и легенды Флоренции
Мифы и легенды Флоренции
Мифы и легенды Флоренции
Мифы и легенды Флоренции
Ближайшие даты:
29
сен
1
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гуляя по историческому центру Флоренции, вы:

  • Раскроете тайны Кафедрального собора и церкви Санта-Мария-Новелла
  • Погрузитесь в мир Данте и познакомитесь с загадочной фигурой Берты
  • Узнаете о таинственных масонах и их роли в формировании городской культуры
  • Расшифруете загадочную надпись «чтобы не спать» на палаццо Бартолини-Салимбени
  • Услышите легенду о колонне Юстиции и увидите «балкон наоборот»

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • По запросу мы можем организовать экскурсию в индивидуальном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Piazza Santa Maria Novella
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Юлия
3 сен 2023
У нас была утренняя прогулка и эта была прекрасная экскурсия вместо с гидом Татьяной. Благодарю:)

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