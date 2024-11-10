4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Узнать секреты Флоренции
Начало: Piazza di Santa Maria Novella, 50123 Firenze
Расписание: С понедельника по воскресенье с 08: 30 до 17 часов.
Завтра в 08:30
28 ноя в 08:30
€120 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Средневековая Флоренция
Начало: Площадь Республики
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
23 ноя в 09:00
€125 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Флоренция и ее тайны
Начало: Площадь Республики
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
23 ноя в 09:00
€180 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария10 ноября 2024Получили большое удовольствие от экскурсии, много, что удалось посмотреть за 4 часа, спасибо! Хороший русский язык, поставленная речь, получили ответы
- ММарина30 сентября 2024Нам очень понравилась экскурсовод Надежда. Она была профессиональна, очень хорошо подготовлена, отвечала на сотни наших вопросов. Флоренция буквально открылась нам благодаря экскурсии Надежды. Она даже показала нам чудесную джелатерию, когда мы устали ходить и понадобилась передышка))
- ННаталья30 августа 2024Надежда, очень приятная девушка. В спокойной обстановке провела экскурсию. Показала много интересных мест. Даже успели выпить чашечку кофе) рекомендую для тех, кто устал от музеев и хочет спокойно провести время и насладиться другими видами во Флоренции.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Площадь Санта Кроче»
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