Получили большое удовольствие от экскурсии, много, что удалось посмотреть за 4 часа, спасибо! Хороший русский язык, поставленная речь, получили ответы

на все возникающие вопросы, поели вкусное мороженое) Надежда очень внимательна, проводила нас до вокзала, беспокоилась, как добрались, были проблемы с железной дорогой. Обязательно вернемся к Вам на другие экскурсии! Успехов!

М Марина

Нам очень понравилась экскурсовод Надежда. Она была профессиональна, очень хорошо подготовлена, отвечала на сотни наших вопросов. Флоренция буквально открылась нам благодаря экскурсии Надежды. Она даже показала нам чудесную джелатерию, когда мы устали ходить и понадобилась передышка))