Обзорные экскурсии во Флоренции

Встретиться с визитными карточками очаровательного города и рассказами о судьбах его жителей
Название «Флоренция», или «Цветущая», как имя корабля, — своеобразное пожелание древних римлян. Основывая город, они хотели, чтобы он процветал и богател, и их мечта сбывается до сих пор.
Вы убедитесь в этом сами, гуляя по средневековым улочкам Флоренции тропами Данте и Брунеллески, любуясь архитектурными шедеврами и погружаясь в истории славного прошлого города.
Описание экскурсии
Действующие лица
Фёдор Достоевский, Иосиф Бродский, Андрей Тарковский — Флоренция всегда была меккой для творческих людей; кто-то из них здесь родился и жил, кто-то — приезжал за вдохновением. Пётр Чайковский написал здесь «Пиковую даму», а Данте Алигьери сочинил «Божественную комедию». Вы пройдёте по местам города, где гулял Джотто, и посетите церковь, где Данте познакомился со своей музой — Беатриче Портинари, а я расскажу о сложившейся за века традиции с записочками. И открою тайны, почему Микеланджело не закончил фасад церкви Святого Лаврентия, а кафедральный собор, посвящённый Святой Деве Марии с цветком лилии, строили так долго.
Невыдуманные истории
Вы узнаете, каким блюдом кормил своих строителей Филиппо Брунеллески во время обеденного перерыва и почему женщины приходили стирать грязное белье в фонтане Нептуна, посвященном Козимо I Медичи. Побываете на площадях Сеньории и Республики. Первую называют «музеем под открытым небом», потому что на ней расположились великолепные скульптуры Джамболоньи, Микеланджело и Челлини. Одну из работ последнего — Персею — флорентийцы долго обходили стороной. Мы перейдём через Старый мост, я и расскажу, кто торговал здесь до ювелиров и почему тут обосновались кожевенники. Поделюсь историей о Кабанчике и вдохновении Ганса Христиана Андерсона и многими другими, которые веками хранит «цветущий» город.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Basilica San Lorenzo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Добро пожаловать в Италию!
Меня зовут Наталья. Я лицензированный русскоговорящий гид по городу Флоренция и региону Тоскана.
Живу во Флоренции уже более 17 лет, но открываю для себя этот город снова и читать дальшеуменьшить
снова.
Предлагаю Вам посетить самые знаменитые исторические места и достопримечательности. В родину Данте влюблена с самого детства. Итальянская музыка и итальянские фильмы когда-то вскружили мне голову и своей любовью я хочу поделиться с Вами!
Если Вы хотите поближе познакомиться с этим чудесным городом, я Вам в этом с удовольствием помогу. Познакомлю Вас с итальянской культурой и модой, покажу где можно хорошо и вкусно поесть, и посоветую самые вкусные блюда и вина флорентийской кухни.
Могу Вам посоветовать и сопроводить в магазины и бутики, в зависимости от Вашего интереса и возможностей, избавляя Вас от лишней траты времени и сил в поисках покупок.
Жду Вас!
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