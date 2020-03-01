Обзорные экскурсии во Флоренции

Действующие лица Фёдор Достоевский, Иосиф Бродский, Андрей Тарковский — Флоренция всегда была меккой для творческих людей; кто-то из них здесь родился и жил, кто-то — приезжал за вдохновением. Пётр Чайковский написал здесь «Пиковую даму», а Данте Алигьери сочинил «Божественную комедию». Вы пройдёте по местам города, где гулял Джотто, и посетите церковь, где Данте познакомился со своей музой — Беатриче Портинари, а я расскажу о сложившейся за века традиции с записочками. И открою тайны, почему Микеланджело не закончил фасад церкви Святого Лаврентия, а кафедральный собор, посвящённый Святой Деве Марии с цветком лилии, строили так долго.
Невыдуманные истории Вы узнаете, каким блюдом кормил своих строителей Филиппо Брунеллески во время обеденного перерыва и почему женщины приходили стирать грязное белье в фонтане Нептуна, посвященном Козимо I Медичи. Побываете на площадях Сеньории и Республики. Первую называют «музеем под открытым небом», потому что на ней расположились великолепные скульптуры Джамболоньи, Микеланджело и Челлини. Одну из работ последнего — Персею — флорентийцы долго обходили стороной. Мы перейдём через Старый мост, я и расскажу, кто торговал здесь до ювелиров и почему тут обосновались кожевенники. Поделюсь историей о Кабанчике и вдохновении Ганса Христиана Андерсона и многими другими, которые веками хранит «цветущий» город.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добро пожаловать в Италию!
Меня зовут Наталья. Я лицензированный русскоговорящий гид по городу Флоренция и региону Тоскана.
Живу во Флоренции уже более 17 лет, но открываю для себя этот город снова и снова.
Предлагаю Вам посетить самые знаменитые исторические места и достопримечательности. В родину Данте влюблена с самого детства. Итальянская музыка и итальянские фильмы когда-то вскружили мне голову и своей любовью я хочу поделиться с Вами!
Если Вы хотите поближе познакомиться с этим чудесным городом, я Вам в этом с удовольствием помогу. Познакомлю Вас с итальянской культурой и модой, покажу где можно хорошо и вкусно поесть, и посоветую самые вкусные блюда и вина флорентийской кухни.
Могу Вам посоветовать и сопроводить в магазины и бутики, в зависимости от Вашего интереса и возможностей, избавляя Вас от лишней траты времени и сил в поисках покупок.
Жду Вас!
Главные достопримечательности, скрытые знаки и настоящая жизнь города на групповой экскурсии
Эта прогулка позволит вам увидеть Флоренцию не как набор исторических декораций, а как многослойный и живой город. Вы изучите главные достопримечательности на площадях Дуомо и Синьории, но также обратите внимание на тайные знаки и послания из прошлого. Поймете, как устроена современная жизнь города и обнаружите ее неразрывные связи с историей. А также узнаете, как живут, о чем думают и где едят флорентийцы.
Познакомиться с историей города от древнеримского периода и Средневековья до XIX века
У Флоренции много лиц, она открывается вам постепенно, и каждое здание в центре является ярким свидетельством того или иного исторического момента. Я познакомлю вас с главными событиями и достопримечательностями города, подарившего миру таких талантливых людей, как Данте, Микеланджело, Галилей, Макиавелли и Леонардо да Винчи. Вы узнаете о развитии города в Средние века, о могущественном роде Медичи, а также поймёте, почему именно Флоренция в 1865 году стала столицей Итальянского королевства.
Красоты города, тайные символы, истории великих династий и творцов на прогулке в мини-группе
Вы узнаете о великих людях прошлого, почему город называют «Колыбелью Ренессанса» и «Музеем под открытым небом», о флорентийском характере, особенностях жизни современной Флоренции, а также типичных блюдах и местах, где можно ими насладиться, почувствовав себя местным жителем! Я покажу самое-самое в этом прекрасном городе и поделюсь увлекательными историями о нём.
Увидеть главные объекты исторического центра за 2 часа и погрузиться в атмосферу города
Добро пожаловать в цветущую Флоренцию! За 2 часа я покажу вам самую интересную часть исторического центра города от Дуомо до дворца Питти, не перегружая датами и именами, рассказывая об интересных особенностях флорентийских достопримечательностей. Приготовьтесь увидеть must-see места Флоренции, а еще получить рекомендации от местного жителя о том, где можно попробовать настоящую тосканскую кухню.
Увидеть знаковые локации, услышать историю города и познать менталитет флорентийцев
Флоренция — город художников, коварных Медичи и особой красоты! На групповой прогулке вы проникнетесь её судьбой: узнаете о жестоких заговорах и местном парламенте, средневековых выборах и менталитете современных жителей. Базилика Сан-Лоренцо, площадь Республики, Уффици, баптистерий и церковь Санта-Мария-Новелла — фоном для интереснейшего рассказа станут лучшие места города.
Представьте, что Флоренция похожа на многослойный пирог — изящный и воздушный. На первый взгляд кажется, что можно познакомиться с этим городом, просто прогулявшись по его улицам. Но на самом деле легко упустить главное: за парадными фасадами, лепниной и архитектурой разных столетий стоит богатая, насыщенная событиями история, и эта экскурсия — шанс всмотреться в облик города пристальнее. Вы встретитесь с красивейшими памятниками Флоренции и узнаете всё про жизнь города в прошлом и сегодня: как флорентийцы завтракают, что говорят, когда хотят обозвать кого-то дураком, и как здесь принято играть в футбол с давних времён.