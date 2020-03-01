Обзорные экскурсии во Флоренции

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  4. Флоренция: знакомство с «Цветущей»

Встретиться с визитными карточками очаровательного города и рассказами о судьбах его жителей

Natalia
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Natalia – ваш гид
Название «Флоренция», или «Цветущая», как имя корабля, — своеобразное пожелание древних римлян.

Основывая город, они хотели, чтобы он процветал и богател, и их мечта сбывается до сих пор.

Вы убедитесь в этом сами, гуляя по средневековым улочкам Флоренции тропами Данте и Брунеллески, любуясь архитектурными шедеврами и погружаясь в истории славного прошлого города.
€110
99 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Флоренция: знакомство с «Цветущей»
Флоренция: знакомство с «Цветущей»

Что вас ожидает

Действующие лица
Фёдор Достоевский, Иосиф Бродский, Андрей Тарковский — Флоренция всегда была меккой для творческих людей; кто-то из них здесь родился и жил, кто-то — приезжал за вдохновением. Пётр Чайковский написал здесь «Пиковую даму», а Данте Алигьери сочинил «Божественную комедию». Вы пройдёте по местам города, где гулял Джотто, и посетите церковь, где Данте познакомился со своей музой — Беатриче Портинари, а я расскажу о сложившейся за века традиции с записочками. И открою тайны, почему Микеланджело не закончил фасад церкви Святого Лаврентия, а кафедральный собор, посвящённый Святой Деве Марии с цветком лилии, строили так долго.

Невыдуманные истории
Вы узнаете, каким блюдом кормил своих строителей Филиппо Брунеллески во время обеденного перерыва и почему женщины приходили стирать грязное белье в фонтане Нептуна, посвященном Козимо I Медичи. Побываете на площадях Сеньории и Республики. Первую называют «музеем под открытым небом», потому что на ней расположились великолепные скульптуры Джамболоньи, Микеланджело и Челлини. Одну из работ последнего — Персею — флорентийцы долго обходили стороной. Мы перейдём через Старый мост, я и расскажу, кто торговал здесь до ювелиров и почему тут обосновались кожевенники. Поделюсь историей о Кабанчике и вдохновении Ганса Христиана Андерсона и многими другими, которые веками хранит «цветущий» город.

Флоренция: знакомство с «Цветущей»
Флоренция: знакомство с «Цветущей»
Флоренция: знакомство с «Цветущей»
Флоренция: знакомство с «Цветущей»
Флоренция: знакомство с «Цветущей»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Добро пожаловать в Италию! Меня зовут Наталья. Я лицензированный русскоговорящий гид по городу Флоренция и региону Тоскана. Живу во Флоренции уже более 17 лет, но открываю для себя этот город снова и снова. Предлагаю Вам посетить самые знаменитые исторические места и достопримечательности. В родину Данте влюблена с самого детства. Итальянская музыка и итальянские фильмы когда-то вскружили мне голову и своей любовью я хочу поделиться с Вами! Если Вы хотите поближе познакомиться с этим чудесным городом, я Вам в этом с удовольствием помогу. Познакомлю Вас с итальянской культурой и модой, покажу где можно хорошо и вкусно поесть, и посоветую самые вкусные блюда и вина флорентийской кухни. Могу Вам посоветовать и сопроводить в магазины и бутики, в зависимости от Вашего интереса и возможностей, избавляя Вас от лишней траты времени и сил в поисках покупок. Жду Вас!
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