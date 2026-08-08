Обзорные экскурсии во Флоренции

Название «Флоренция», или «Цветущая», как имя корабля, — своеобразное пожелание древних римлян. Основывая город, они хотели, чтобы он процветал и богател, и их мечта сбывается до сих пор. Вы убедитесь в этом сами, гуляя по средневековым улочкам Флоренции тропами Данте и Брунеллески, любуясь архитектурными шедеврами и погружаясь в истории славного прошлого города.

Описание экскурсии

Действующие лица



Фёдор Достоевский, Иосиф Бродский, Андрей Тарковский — Флоренция всегда была меккой для творческих людей; кто-то из них здесь родился и жил, кто-то — приезжал за вдохновением. Пётр Чайковский написал здесь «Пиковую даму», а Данте Алигьери сочинил «Божественную комедию». Вы пройдёте по местам города, где гулял Джотто, и посетите церковь, где Данте познакомился со своей музой — Беатриче Портинари, а я расскажу о сложившейся за века традиции с записочками. И открою тайны, почему Микеланджело не закончил фасад церкви Святого Лаврентия, а кафедральный собор, посвящённый Святой Деве Марии с цветком лилии, строили так долго.

Невыдуманные истории



Вы узнаете, каким блюдом кормил своих строителей Филиппо Брунеллески во время обеденного перерыва и почему женщины приходили стирать грязное белье в фонтане Нептуна, посвященном Козимо I Медичи. Побываете на площадях Сеньории и Республики. Первую называют «музеем под открытым небом», потому что на ней расположились великолепные скульптуры Джамболоньи, Микеланджело и Челлини. Одну из работ последнего — Персею — флорентийцы долго обходили стороной. Мы перейдём через Старый мост, я и расскажу, кто торговал здесь до ювелиров и почему тут обосновались кожевенники. Поделюсь историей о Кабанчике и вдохновении Ганса Христиана Андерсона и многими другими, которые веками хранит «цветущий» город.