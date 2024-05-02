1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа
Великое наследие Возрождения и тайны одной из самых влиятельных и богатых династий в истории Италии
Начало: На площади Мадонны Альдобрандини
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€114 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с Микеланджело: "греховность" и "божественность" великого гения
Экскурсия во Флоренции по мотивам фильма Андрея Кончаловского: жизнь и творчество художника
Начало: На Piazza delle Belle Arti
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€225 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Микеланджело Буонарроти: понять гения
Прикоснуться к идеям великого мастера Возрождения в Капелле Медичи и Галерее Академии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
€134 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Флоренцией
Прогуляться по главным местам города и почувствовать себя настоящим флорентийцем
Начало: На площади San Lorenzo
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по Галерее Академии: Встреча с шедеврами Возрождения
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Галерее Академии, где каждый зал расскажет свою историю о великих мастерах и их творениях
Начало: На площади Дуомо
Завтра в 08:00
11 июня в 08:30
€107 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса2 мая 2024Марина провела экскурсию профессионально - мы узнали очень много нового. Всем рекомендую изучать музеи Флоренции с профессиональным гидом. Времени на все просто не хватит, а вы успеете посмотреть самые главные экспозиции.
- ССветлана6 апреля 2024Рекомендую ознакомиться с творчеством великого гения! История гида Марины неразрывно связана с историей Флоренции. Мы посетили знаковые места, множество фактов биографии, с гидом значительно интереснее и понятнее ознакомиться с замыслом творца!
- ВВероника17 декабря 2023Марина волшебный человек,интересный рассказчик,восхитительные знания истории,города. Провели шикарное время в ее компании и полюбили Флоренцию еще больше. очень рекомендую
- ООльга6 ноября 2023Очень понравилось! Александра была великолепна!
- ссемен18 июня 2023Спасибо все было интересно
- ММадина22 мая 2023Очень дружелюбный гид, без сопровождения в галерею, наверное, лучше не ходить. Сложно оценить полотна и скульптуры. Было очень интересно!
- ММария29 октября 2022Отличная экскурсия! Спасибо Лидии, что помогла с покупкой билетов
- ММария6 июля 2022После прочтения книги американского писателя Ирвинга Стоуна «Муки и радости» о судьбе Микеланджело Буонаротти мне очень хотелось приехать во Флорецию,
- ББаранова12 января 2020Екатерина отличный экскурсовод! Показала нам все самое интересное, рассказала множество необычных фактов, замечательно знает город и произведения искусства. Однозначно рекомендуем знакомиться с Италией вместе с Катериной!
- ННадежда3 октября 2019Наш приезд во Флоренцию получился однодневным, поэтому стояла задача - увидеть как можно больше и получить максимальную информацию. Выбрав Катю, мы не ошиблись ни разу: увлечённая, вдохновлённая, позитивная, эрудированная!!!! Рекомендуем всем смело смотреть красоты Флоренции под ее чутким руководством!
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Галерея Академии»
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