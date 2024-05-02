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на его родину. Пройтись по городу дорогами, которыми он ходил, увидеть, где он жил и творил, почувствовать его дух. Дарье удалось воплотить мою мечту! Дарья великолепно владеет материалом и обладает глубокими знаниями истории города и гения Микеланджело. Я получила огромное количество впечатлений от её рассказа, богатого множеством удивительных и малоизвестных исторических фактов, о которых не написано в путеводителях. Я услышала от Дарьи не только рассказ о творчестве великого мастера. Дарье также удалось приоткрыть завесу над многими сторонами жизни и быта великого мастера, ознакомить меня с его страхами и мечтами, красочно рассказать о его непростом характере и о сложных и противоречивых отношениях с его покровителями, его современниками и родственниками. К тому же, во время экскурсии Дарья показывала на планшете множество интересных фотографий и рисунков, которые дополнительно помогали понять и оживить рассказ! Если вы ищете насыщенную, увлекательную экскурсию о Микеланджело с эрудированным гидом, то выбирайте Дарью!