Экскурсии в галерею Академии

Найдено 5 экскурсий в категории «Галерея Академии» во Флоренции на русском языке, цены от €107. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа
Великое наследие Возрождения и тайны одной из самых влиятельных и богатых династий в истории Италии
Начало: На площади Мадонны Альдобрандини
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
114 за всё до 10 чел.
Знакомство с Микеланджело: "греховность" и "божественность" великого гения
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Знакомство с Микеланджело: "греховность" и "божественность" великого гения
Экскурсия во Флоренции по мотивам фильма Андрея Кончаловского: жизнь и творчество художника
Начало: На Piazza delle Belle Arti
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
225 за всё до 7 чел.
Микеланджело Буонарроти: понять гения
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Микеланджело Буонарроти: понять гения
Прикоснуться к идеям великого мастера Возрождения в Капелле Медичи и Галерее Академии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
134 за всё до 20 чел.
Знакомство с Флоренцией
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Знакомство с Флоренцией
Прогуляться по главным местам города и почувствовать себя настоящим флорентийцем
Начало: На площади San Lorenzo
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
250 за всё до 8 чел.
Шедевры Галереи Академии
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
Экскурсия по Галерее Академии: Встреча с шедеврами Возрождения
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Галерее Академии, где каждый зал расскажет свою историю о великих мастерах и их творениях
Начало: На площади Дуомо
Завтра в 08:00
11 июня в 08:30
107 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    2 мая 2024
    Микеланджело Буонарроти: понять гения
    Марина провела экскурсию профессионально - мы узнали очень много нового. Всем рекомендую изучать музеи Флоренции с профессиональным гидом. Времени на все просто не хватит, а вы успеете посмотреть самые главные экспозиции.
  • С
    Светлана
    6 апреля 2024
    Микеланджело Буонарроти: понять гения
    Рекомендую ознакомиться с творчеством великого гения! История гида Марины неразрывно связана с историей Флоренции. Мы посетили знаковые места, множество фактов биографии, с гидом значительно интереснее и понятнее ознакомиться с замыслом творца!
    Рекомендую ознакомиться с творчеством великого гения! История гида Марины неразрывно связана с историей Флоренции. Мы посетилиРекомендую ознакомиться с творчеством великого гения! История гида Марины неразрывно связана с историей Флоренции. Мы посетилиРекомендую ознакомиться с творчеством великого гения! История гида Марины неразрывно связана с историей Флоренции. Мы посетилиРекомендую ознакомиться с творчеством великого гения! История гида Марины неразрывно связана с историей Флоренции. Мы посетили
  • В
    Вероника
    17 декабря 2023
    Микеланджело Буонарроти: понять гения
    Марина волшебный человек,интересный рассказчик,восхитительные знания истории,города. Провели шикарное время в ее компании и полюбили Флоренцию еще больше. очень рекомендую
    Марина волшебный человек,интересный рассказчик,восхитительные знания истории,города. Провели шикарное время в ее компании и полюбили Флоренцию еще
  • О
    Ольга
    6 ноября 2023
    Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа
    Очень понравилось! Александра была великолепна!
  • с
    семен
    18 июня 2023
    Шедевры Галереи Академии
    Спасибо все было интересно
  • М
    Мадина
    22 мая 2023
    Шедевры Галереи Академии
    Очень дружелюбный гид, без сопровождения в галерею, наверное, лучше не ходить. Сложно оценить полотна и скульптуры. Было очень интересно!
  • М
    Мария
    29 октября 2022
    Шедевры Галереи Академии
    Отличная экскурсия! Спасибо Лидии, что помогла с покупкой билетов
    Отличная экскурсия! Спасибо Лидии, что помогла с покупкой билетовОтличная экскурсия! Спасибо Лидии, что помогла с покупкой билетовОтличная экскурсия! Спасибо Лидии, что помогла с покупкой билетовОтличная экскурсия! Спасибо Лидии, что помогла с покупкой билетовОтличная экскурсия! Спасибо Лидии, что помогла с покупкой билетов
  • М
    Мария
    6 июля 2022
    Знакомство с Микеланджело: "греховность" и "божественность" великого гения
    После прочтения книги американского писателя Ирвинга Стоуна «Муки и радости» о судьбе Микеланджело Буонаротти мне очень хотелось приехать во Флорецию,
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    на его родину. Пройтись по городу дорогами, которыми он ходил, увидеть, где он жил и творил, почувствовать его дух. Дарье удалось воплотить мою мечту! Дарья великолепно владеет материалом и обладает глубокими знаниями истории города и гения Микеланджело. Я получила огромное количество впечатлений от её рассказа, богатого множеством удивительных и малоизвестных исторических фактов, о которых не написано в путеводителях. Я услышала от Дарьи не только рассказ о творчестве великого мастера. Дарье также удалось приоткрыть завесу над многими сторонами жизни и быта великого мастера, ознакомить меня с его страхами и мечтами, красочно рассказать о его непростом характере и о сложных и противоречивых отношениях с его покровителями, его современниками и родственниками. К тому же, во время экскурсии Дарья показывала на планшете множество интересных фотографий и рисунков, которые дополнительно помогали понять и оживить рассказ! Если вы ищете насыщенную, увлекательную экскурсию о Микеланджело с эрудированным гидом, то выбирайте Дарью!

  • Б
    Баранова
    12 января 2020
    Знакомство с Флоренцией
    Екатерина отличный экскурсовод! Показала нам все самое интересное, рассказала множество необычных фактов, замечательно знает город и произведения искусства. Однозначно рекомендуем знакомиться с Италией вместе с Катериной!
  • Н
    Надежда
    3 октября 2019
    Знакомство с Флоренцией
    Наш приезд во Флоренцию получился однодневным, поэтому стояла задача - увидеть как можно больше и получить максимальную информацию. Выбрав Катю, мы не ошиблись ни разу: увлечённая, вдохновлённая, позитивная, эрудированная!!!! Рекомендуем всем смело смотреть красоты Флоренции под ее чутким руководством!

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Галерея Академии»

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  1. Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа
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  3. Микеланджело Буонарроти: понять гения
  4. Знакомство с Флоренцией
  5. Шедевры Галереи Академии
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  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Галерея Академии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 107 до 250. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Галерея Академии», 45 ⭐ отзывов, цены от €107. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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