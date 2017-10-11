2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Бывшие офисы городской администрации, а сегодня – знаменитая картинная галерея Уффици — один из старейших музеев Европы. Более пятисот лет прошло с тех пор, как Франческо I де Медичи создал в Уффици галерею «картин, статуй и других драгоценнейших предметов»; уникальная коллекция Медичи и после заката династии продолжала пополняться.
В чем отличие Джотто от живописи его современников? Почему на картинах флорентийцев XV века так много блондинок? Кем была соблазнительная незнакомка, чью красоту великий Тициан увековечил в – и поныне волнующем – образе Венеры Урбинской? На все эти вопросы вы найдете ответ в ходе экскурсии.
Гуляя по залам музея, мы поговорим об этапах развития изобразительного искусства, о судьбах художников и об их героях.
По желанию, в перерыве — чай/кофе в баре с незабываемым видом на площадь Синьории.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я москвичка, уже очень давно живу в Италии. По профессии я филолог и лицензированный гид по Флоренции, провожу экскурсии по любимой Флоренции, а также чудесной Болонье и другим городам Эмилии-Романьи.
По счастливому стечению обстоятельств, я – мама; для школ своих детей я создала яркие детские экскурсии по Флоренции и Болонье. Буду рада познакомить с этими городами ваши школы и семьи!
Очень понравилась экскурсия с Ольгой особенно детям ( 9 и 19 лет). Ольга профессиональный гид с глубокими знаниями истории и культуры Италии и Флоренции в частности, у нее есть история о каждой картине, каждом здании, мы узнали столько интересных деталей,
Очень рекомендую всем провести экскурсию с Ольгой.
Ольга спасибо вам!
Александр
7 июня 2017
Ольга - прекрасный сертифицированный экскурсовод Флоренции, влюблённая в своё дело и искусство. Если вы хотите полного погружения в мир галереи Уффици,выбирайте обязательно Ольгу, она как никто другой не сможет так передать эмоции и погрузить слушателя в прошлое искусства Флоренции. Время пролетело незаметно и легко. Мы благодарны Ольге за прекрасно проведённое время, обязательно вернёмся уже на новую экскурсию и посоветуем своим друзьям и близким! И всем посетителям Tripster тоже советуем :)
Увлекательное знакомство с персонажами и авторами великих полотен
Как говорить с детьми об искусстве и как сделать так, чтобы они не заскучали в музее? На экскурсии я попробую заинтересовать ваших детей тем богатством, которое есть в музее Уффици. В легкой и игровой форме ребята познакомятся с героями, интересными сюжетами и художественными особенностями творений Боттичелли, Пьеро ди Козимо и других мастеров живописи.
Занимательно-познавательная экскурсия для детей (4-9 лет) и их родителей
Если вам посчастливилось оказаться в неповторимой столице Тосканы с детьми, не спешите думать, что они не оценят и ничего не запомнят. Эта экскурсии поможет ребёнку увидеть город так, что у него останутся чудесные и добрые воспоминания! Вместе мы изучим улочки Старого города, разглядим купол Дуомо и обсудим, как люди жили в средневековых башнях. Попробуем разгадать названия улиц, откроем местные ремёсла и найдём красивейший мост города. Добро пожаловать, маленькие и взрослые путешественники!
Влияние знаменитого рода на становление великих творцов и великолепное культурное наследие Флоренции
Микеланджело, Брунеллески, Донателоо, Беноццо Гоццоли — среди многих великих имен флорентийского Возрождения одно имя стоит особо — Медичи. В удивительную эпоху расцвета Флоренции Медичи вершили судьбы города и флорентийцев. Мы разберемся в истории семейства, значении, которое оно оказало на город, и в их великом наследим.
Эта экскурсия идеально подойдет тем, кто впервые в городе и хочет познакомиться с главными достопримечательностями Флоренции, сориентироваться в структуре ее исторической части, а также прилегающих кварталах. На прогулке вы узнаете об истории тосканской столицы, развитии градостроительства и становлении ремесел, о династии Медичи и, конечно же, о Возрождении.
Увидеть роскошное собрание мировых шедевров искусства и узнать их историю
Вы рассмотрите главные экспонаты галереи и услышите увлекательный рассказ о Флоренции, жизни художников, философии и менталитете Средневековья и эпохи Возрождения. Я расскажу о великих коллекционерах — семье Медичи — и помогу раскрыть смысл собранных ими произведений.
Понятно и интересно о мире шедевров главного музея Флоренции
Великие герцоги Медичи не просто украсили галерею Уффици благородной живописью, статуями и другими ценными работами — они изменили отношение к искусству во всей Европе. Вы поймёте, как это произошло, и соприкоснётесь с шедеврами коллекции музея не как пассивные слушатели, а как исследователи. Специально для этого я припасла «сундучок секретов», который превратит прогулку по Уффици в игру и позволит познакомиться с творениями Филиппо Липпи, Сандро Ботичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Тициана и Караваджо.
Восхититься живописью и талантливыми мастерами вдвойне, узнав о тайных смыслах их работ
В Уффици так много шедевров разных эпох, здесь нехитрым делом будет потеряться и не уловить смысла картин и скульптур. Я проведу вас по залам от самых истоков искусства и поэтапно расскажу о символах полотен и художниках, аккуратно вплетая их идеи в те времена, когда они жили и творили. Вы приблизитесь к прекрасному, поймёте искусство и научитесь отличать работы Рафаэля и Микеланджело.
Прогуляться в душистом саду, заглянуть в роскошный особняк и почувствовать себя потомком королей
В стенах грандиозного дворца поместились музеи серебра и карет, Палатинская Галерея и Галерея современного искусства! Чтобы обойти их, потребуется целая жизнь. На экскурсии вы увидите главные экспонаты, услышите забавные истории из жизни великих династий и прогуляетесь в садах невероятной красоты.
Познакомиться с творениями Микеланджело и историей самого могущественного рода Флоренции
Капелла Медичи — одно из сокровищ Флоренции, которое просто нельзя обойти вниманием. Здесь соединились потрясающая архитектура итальянского Ренессанса и история самого влиятельного флорентийского рода. На экскурсии вы осмотрите Дворец Медичи, церковь Святого Лаврентия и Капеллу Медичи, узнаете о роли семьи в развитии Флоренции и увидите скульптуры-аллегории, прославившие великого Микеланджело.
Познать тайны и секреты шедевров мирового искусства
Самый главный музей Флоренции поможет прикоснуться к подлинной красоте и наглядно ознакомиться с эволюцией всего мирового живописного искусства. Вы проникнете в тонкости идейных замыслов и художественных стилей разных эпох, узнаете о талантах династии Медичи и поймете, почему Флоренцию заслужено называют «Колыбелью Возрождения».