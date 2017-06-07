2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по всемирно известной галерее Уффици познакомит вас с шедеврами Джотто, Филиппо и Филиппино Липпи, Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Тициана, Караваджо и других выдающихся итальянских и европейских

мастеров. Вы увидите лучшие работы из коллекции, начало которой положил еще Франческо I де Медичи. Узнаете об этапах развития европейского искусства, научитесь разбираться в сюжетах великих полотен и глубже поймете итальянскую живопись.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Бывшие офисы городской администрации, а сегодня — знаменитая картинная галерея Уффици — один из старейших музеев Европы. Более пятисот лет прошло с тех пор, как Франческо I де Медичи создал в Уффици галерею «картин, статуй и других драгоценнейших предметов»; уникальная коллекция Медичи и после заката династии продолжала пополняться.

В чем отличие Джотто от живописи его современников? Почему на картинах флорентийцев XV века так много блондинок? Кем была соблазнительная незнакомка, чью красоту великий Тициан увековечил в — и поныне волнующем — образе Венеры Урбинской? На все эти вопросы вы найдете ответ в ходе экскурсии.

Гуляя по залам музея, мы поговорим об этапах развития изобразительного искусства, о судьбах художников и об их героях.

По желанию, в перерыве — чай/кофе в баре с незабываемым видом на площадь Синьории.