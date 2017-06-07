2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погружение в мир Флорентийского Ренессанса и знакомство с его ключевыми работами
Экскурсия по всемирно известной галерее Уффици познакомит вас с шедеврами Джотто, Филиппо и Филиппино Липпи, Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Тициана, Караваджо и других выдающихся итальянских и европейских читать дальшеуменьшить
мастеров. Вы увидите лучшие работы из коллекции, начало которой положил еще Франческо I де Медичи.
Узнаете об этапах развития европейского искусства, научитесь разбираться в сюжетах великих полотен и глубже поймете итальянскую живопись.
Бывшие офисы городской администрации, а сегодня — знаменитая картинная галерея Уффици — один из старейших музеев Европы. Более пятисот лет прошло с тех пор, как Франческо I де Медичи создал в Уффици галерею «картин, статуй и других драгоценнейших предметов»; уникальная коллекция Медичи и после заката династии продолжала пополняться.
В чем отличие Джотто от живописи его современников? Почему на картинах флорентийцев XV века так много блондинок? Кем была соблазнительная незнакомка, чью красоту великий Тициан увековечил в — и поныне волнующем — образе Венеры Урбинской? На все эти вопросы вы найдете ответ в ходе экскурсии.
Гуляя по залам музея, мы поговорим об этапах развития изобразительного искусства, о судьбах художников и об их героях.
По желанию, в перерыве — чай/кофе в баре с незабываемым видом на площадь Синьории.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 965 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я москвичка, уже очень давно живу в Италии. По профессии я филолог и лицензированный гид по Флоренции, провожу экскурсии по любимой Флоренции, а также чудесной Болонье читать дальшеуменьшить
и другим городам Эмилии-Романьи. По счастливому стечению обстоятельств, я мама; для школ своих детей я создала яркие детские экскурсии по Флоренции и Болонье. Буду рада познакомить с этими городами ваши школы и семьи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
Ольга - прекрасный сертифицированный экскурсовод Флоренции, влюблённая в своё дело и искусство. Если вы хотите полного погружения в мир галереи Уффици,выбирайте обязательно Ольгу, она как никто другой не сможет так читать дальшеуменьшить
передать эмоции и погрузить слушателя в прошлое искусства Флоренции. Время пролетело незаметно и легко. Мы благодарны Ольге за прекрасно проведённое время, обязательно вернёмся уже на новую экскурсию и посоветуем своим друзьям и близким! И всем посетителям Tripster тоже советуем:)
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M
Marianna
Очень понравилась экскурсия с Ольгой особенно детям (9 и 19 лет). Ольга профессиональный гид с глубокими знаниями истории и культуры Италии и Флоренции в частности, у нее есть история о каждой картине, каждом здании, мы узнали столько интересных деталей, Очень рекомендую всем провести экскурсию с Ольгой. Ольга спасибо вам!
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Е
Евгений
Замечательный и очень содержательный рассказ о развитии живописи во Флоренции. Экскурсия прошла на одном дыхании, Мы получили то, на что рассчитывали. Большое спасибо!
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Лариса
Ольга - безусловный профессионал своего дела. Мы провели два замечательных дня с ней во Флоренции, посмотрев и город, и галерею Уффици. Спасибо.
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М
Мария
Все отлично!
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К
Константин
Супер, очень понравилось
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