5
3 отзыва
Мария К.
Мария К. – Гид из Флоренции
Я проведу вас по галерейных залам Уффици и поведаю о развитии живописи, начиная с XIII века, останавливаясь на главных шедеврах и лучших флорентийских художниках.

Вы увидите крупнейшую в мире коллекцию картин Боттичелли, произведения искусства Тициана, Тинторетто, Микеланджело, Рафаэля, Караваджо, Рубенса и других гениев того времени.

Наконец, расскажу вам интересные факты о некоторых античных статуях, которые хранят множество легенд и раскрою секреты таинственной семьи Медичи.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🎫Онлайн билеты
  • 👣Пешеходная

  • €120 за экскурсию

    Купить билеты
Галерея Уффици
Галерея Уффици

Что вы увидите

  • Галерея Уффици
В самом сердце Флоренции, в нескольких шагах от Дуомо и Старого дворца (Палаццо Веккио), у берега реки Арно расположились Уффици. В XVI веке объединяли под своими стенами 13 основных городских магистратур, которые являлись административной «машиной» города. Уже с 1580 года Уффици начинают приобретать облик музея, содержащего коллекции произведений искусства правящей семьи Флоренции, а именно, Медичи.
На данный момент, в галерее собрана самая большая в мире коллекция работ Боттичелли. На протяжении нашего с Вами путешествия в Уффици поведаю о развитии живописи, начиная с XIII века, перенесем свой взгляд на работы величайших художников, таких как Джотто, Филиппо Липпи, Боттичелли, Пьеро делла Франческа, Леонардо да Винчи, Тициан, Микеланджело, Рафаэль, Караваджо, Рубенс. И не только! Обеспечу Вас интересной информацией по некоторым античным статуям, которые имеют богатую историю 📖 и легенды.
Предварительно забронирую для Вас билеты 🎫 в музей 🖼 во избежание длительного ожидания в очереди.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • билеты в музей:
  • <a href="https://www. sputnik8. com/ru/florence/activities/24895-florentsiya-bilet-bystrogo-prohoda-v-galereyu-uffitsi">Билет быстрого прохода в галерею Уффици<a>
Начало
🚩 Piazza della signoria
Место завершения
🏁 Uffizi
Галерея Уффици
Галерея Уффици
Галерея Уффици
Галерея Уффици
Галерея Уффици
Галерея Уффици
Галерея Уффици
Галерея Уффици
Галерея Уффици
Галерея Уффици

Выберите дату начала действия билетов

  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Мария К.
Мария К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

3 отзыва оставили туристы

Мария К. проводит ещё 5 экскурсий

По уютным улочкам Флоренции
120
2 часа
По уютным улочкам Флоренции
12 отзывов
Путешествие по знаковым местам + Галерея Уффици
250
4 часа
Путешествие по знаковым местам + Галерея Уффици
8 отзывов
Микеланджело Буонарроти: жизнь и творчество
120
2.5 часа
Микеланджело Буонарроти: жизнь и творчество
2 отзыва
Уроки итальянской кухни
250
4 часа
Уроки итальянской кухни
2 отзыва
Обзорный тур по Флоренции в группе
30
2 часа
Обзорный тур по Флоренции в группе
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Флоренции

Ориентируемся во Флоренции — обзорная групповая экскурсия
20
2 часа
Ориентируемся во Флоренции — обзорная групповая экскурсия
283 отзыва
Флоренция глазами флорентийцев
30
2.5 часа
Флоренция глазами флорентийцев
263 отзыва
Главные достопримечательности, скрытые знаки и настоящая жизнь города на групповой экскурсии
Ежедневная прогулка по Флоренции
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Флоренции
163 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Влюбиться во Флоренцию
140
2.5 часа
Влюбиться во Флоренцию
146 отзывов
Понять, почему Флоренция — один из самых прекрасных городов в мире
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
От 110
4.5 часов
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
138 отзывов
Узнать историю знаменитого вина Кьянти в окружении тосканских холмов и виноградников
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
185
2.5 часа
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
136 отзывов
Узнать о главных страницах жизни города на прогулке с историком искусства