В самом сердце Флоренции, в нескольких шагах от Дуомо и Старого дворца (Палаццо Веккио), у берега реки Арно расположились Уффици. В XVI веке объединяли под своими стенами 13 основных городских магистратур, которые являлись административной «машиной» города. Уже с 1580 года Уффици начинают приобретать облик музея, содержащего коллекции произведений искусства правящей семьи Флоренции, а именно, Медичи.

На данный момент, в галерее собрана самая большая в мире коллекция работ Боттичелли. На протяжении нашего с Вами путешествия в Уффици поведаю о развитии живописи, начиная с XIII века, перенесем свой взгляд на работы величайших художников, таких как Джотто, Филиппо Липпи, Боттичелли, Пьеро делла Франческа, Леонардо да Винчи, Тициан, Микеланджело, Рафаэль, Караваджо, Рубенс. И не только! Обеспечу Вас интересной информацией по некоторым античным статуям, которые имеют богатую историю 📖 и легенды.

Предварительно забронирую для Вас билеты 🎫 в музей 🖼 во избежание длительного ожидания в очереди.