Приехать во Флоренцию и не посетить галерею Уффици немыслимо! Именно здесь находится самое большое собрание работ великого Боттиччели, в том числе “Рождение Венеры”.

Не заблудиться в 50ти залах галереи, не растеряться от большого количества мировых шедевров вам помогут наши гиды. Без нашей экскурсии 🧭 на осмотр многочисленных полотен может уйти не один день, мы же за два часа расскажем и покажем вам все самое выдающееся и интересное. Вы узнаете как развивалось искусство с 13 по 18 века, как сменялись стили живописи и скульптуры, начиная от византийского периода и заканчивая барокко.

Наши экскурсии проходят в маленьких группах. Вы точно все услышите и увидите!

Билет надо выкупить самостоятельно заранее перед экскурсией на официальном сайте галереи.

Обратите также внимание: экскурсия ⛳ проводится только в утреннее время, согласно календарю бронирования.

Допустимо иметь билеты 🎫, купленные на время: 08:45, 09:00 или 09:15.