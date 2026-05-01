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влюбляет в то, о чём она говорит. Совсем не хотелось уходить по окончании экскурсии, хотелось ещё слушать и слушать и слушать! Восторг!

Экскурсия проходит в интерактивном формате, нет такого, что ты стоишь и скучаешь, а потом без сил еле выползаешь из галереи. Учит разбираться в живописи, видеть особенности почерка разных художников, рассказывает много интересных биографических фактов, историю создания работ. Очень часто на экскурсиях в художественных галереях встречаешь такой формат: «здравствуйте, это картина N, на ней изображён M и О, а нарисовал её художник P по заказу C в X году. Перейдём к следующей картине» - это не про Оксану. Она умеет заинтересовать даже очень далёкого от творчества человека, а это дорогого стоит. Вам невероятно повезёт, если попадёте к ней на экскурсию!

Также я была с этим гидом во дворце Питти и если выбирать что-то одно между Уфицци и Питти, то выбрала бы Питти. Кстати, организационный момент: обратите внимание, что к началу экскурсии у вас уже должен быть на руках билет, я помчалась за ним в кассу в последний момент.