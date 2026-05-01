Галерея Уффици во Флоренции – музей с богатой коллекцией, привлекающей миллионы туристов. Здесь хранятся шедевры величайших художников эпохи Возрождения.
Вы увидите работы Леонардо да Винчи, Караваджо и других мастеров. Гид поможет вам не потеряться в залах галереи и расскажет об истории искусства. Вы узнаете, как менялись живопись и другие сферы творчества с 13 по 18 век.
Вы увидите работы Леонардо да Винчи, Караваджо и других мастеров. Гид поможет вам не потеряться в залах галереи и расскажет об истории искусства. Вы узнаете, как менялись живопись и другие сферы творчества с 13 по 18 век.
Описание экскурсииПриехать во Флоренцию и не посетить галерею Уффици немыслимо! Именно здесь находится самое большое собрание работ великого Боттиччели, в том числе “Рождение Венеры”. Не заблудиться в 50ти залах галереи, не растеряться от большого количества мировых шедевров вам помогут наши гиды. Без нашей экскурсии на осмотр многочисленных полотен может уйти не один день, мы же за два часа расскажем и покажем вам все самое выдающееся и интересное. Вы узнаете как развивалось искусство с 13 по 18 века, как сменялись стили живописи и скульптуры, начиная от византийского периода и заканчивая барокко. Наши экскурсии проходят в маленьких группах. Вы точно все услышите и увидите! После бронирования мы пришлём вам реквизиты счёта Revolut в евро или номер карты РФ, на который необходимо будет перевести предоплату за билет в размере €55. Эта сумма вычитается из того, что вам надо заплатить на месте. Эта сумма не возвращается в случае отмены экскурсии по вашей инициативе.
Вт. -вскр в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пиацале дельи Уффизи
Завершение: Piazzale degli Uffizi
Когда и сколько длится?
Когда: Вт. -вскр в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 86 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Замечательно! Гид Наталья-высший пилотаж! Я сама много знаю про искусство, поэтому мне было очень интересно с этим гидом. Особенно порадовала тактичность, внимательность и дружелюбность. Софт скилл. Ну и сама экскурсия великолепная! Рекомендую
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l
Была в галерее с гидом Оксаной и хочу сказать, что Оксана - сокровище! У неё талант рассказывать, таких гидов единицы. В экскурсиях восприятие места очень зависит от гида, Оксана просто
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С
Мы с мужем остались очень довольны экскурсией по галерее Уффици во Флоренции, проведенной нашим чудесным гидом Татьяной Пидгорной ранним утром 31 декабря!!! Татьяна ее прекрасно провела в развлекательно- увлекательной манере,
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С
Мы с мужем остались очень довольны экскурсией по галерее Уффици во Флоренции, проведенной нашим чудесным гидом Татьяной Пидгорной ранним утром 31 декабря!!! Татьяна ее прекрасно провела в развлекательно- увлекательной манере,
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С
Экскурсия Шедевры галереи Уффици прошла 6 августа 2024 года с гидом Светланой. Экскурсия прошла на высоком профессиональном уровне с интересными подробностями создания шедевров. Мы посмотрели картины художников: Джотто, Леонардо да
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M
Была чудесная экскурсия, как раз подходящая уровню интересуещегося историей и культурой туриста. Катя,наш экскурсовод, несмотря на то,что в этот день группа состояла только из 2 человек, показала нам все самые
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