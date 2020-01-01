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Галерея Уффици с гидом

4.6
28 отзывов
Italy D.
Italy D. – Гид из Флоренции
Галерея Уффици во Флоренции – музей 🖼 с богатой коллекцией, привлекающей миллионы туристов.

Здесь хранятся шедевры величайших художников эпохи Возрождения.

Вы увидите работы Леонардо да Винчи, Караваджо и других мастеров.

Гид поможет вам не потеряться в залах галереи и расскажет об истории 📖 искусства.

Вы узнаете, как менялись живопись и другие сферы творчества с 13 по 18 век.
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  • 👥Групповая
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €35 за человека

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Галерея Уффици с гидом
Галерея Уффици с гидом

Что вы увидите

  • Галерея Уффици
Приехать во Флоренцию и не посетить галерею Уффици немыслимо! Именно здесь находится самое большое собрание работ великого Боттиччели, в том числе “Рождение Венеры”.
Не заблудиться в 50ти залах галереи, не растеряться от большого количества мировых шедевров вам помогут наши гиды. Без нашей экскурсии 🧭 на осмотр многочисленных полотен может уйти не один день, мы же за два часа расскажем и покажем вам все самое выдающееся и интересное. Вы узнаете как развивалось искусство с 13 по 18 века, как сменялись стили живописи и скульптуры, начиная от византийского периода и заканчивая барокко.
Наши экскурсии проходят в маленьких группах. Вы точно все услышите и увидите!
Билет надо выкупить самостоятельно заранее перед экскурсией на официальном сайте галереи.
Обратите также внимание: экскурсия ⛳ проводится только в утреннее время, согласно календарю бронирования.
Допустимо иметь билеты 🎫, купленные на время: 08:45, 09:00 или 09:15.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входной билет
Начало
🚩 Piazzale degli Uffiz
Место завершения
🏁 Piazzale degli Uffizi
Галерея Уффици с гидом
Галерея Уффици с гидом
Галерея Уффици с гидом
Галерея Уффици с гидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Italy D.
Italy D.
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28 отзывов оставили туристы

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