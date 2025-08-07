Площадь Синьории — политическое сердце Флоренции и резиденция Медичи — до постройки палаццо Питти. Вы узнаете, зачем построили здание Уффици и как его использовали управлявшие городом господа.
Галерея Уффици. Вы познакомитесь с оригиналами работ Леонардо, Рафаэля, Тициана, Караваджо и увидите единственную картину Микеланджело, которая хранится в музее. Вы узнаете, для кого создавались эти шедевры и почему так получилось, что именно во Флоренции оказалось столько гениев разом.
Коридор Вазари — переход 16 века, проложенный над улицами, магазинами и даже церковью, чтобы Медичи могли передвигаться тайно и безопасно. Для посещения простыми смертными он был открыт совсем недавно после долгой реставрации. Мы пройдём по переходу и окажемся за стеной садов Боболи у дворца Питти.
Дворец Питти (снаружи), который построил конкурент Медичи — Лука Питти. Вы узнаете историю банкира, мечтам которого не суждено было сбыться.
Организационные детали
Билеты не входят в стоимость, их нужно купить онлайн самостоятельно: €43 (+€4 бронь) за чел., за детей до 18 лет нужно оплатить только бронь. Обратите внимание: путешественники до 18 лет обязательно должны иметь при себе паспорт. Билет для гида покупать не нужно
При необходимости я могу купить для вас билеты сама — в этом случае вы перечислите мне их стоимость на карточку (можно в рублях по курсу на день перевода), а я пришлю вам электронные копии билетов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 627 туристов
Искусство и история зажигают меня с тех пор, как я оказалась во Флоренции в 2003 году. Высока вероятность, что посмотрев на Флоренцию через призму моего восприятия, вы вернётесь в собственную читать дальше
реальность другим человеком: более заряженным и с ясным пониманием того, что вам нужно от жизни. К этому располагает история семьи, с которой в Тоскане связан каждый камень, — Медичи. Да и сами камни тоже играют не последнюю роль в формировании вашего настроения. Я провожу экскурсии в команде с коллегами-гидами.
мария
7 авг 2025
Мы были во Флоренции первый раз. Посещение Галереи Уффици оставила самые яркие воспоминания благодаря замечательному экскурсоводу Светлане! Более того, Светлана - лучший экскурсовод, которого я встречала. Мы встретились снаружи и читать дальше
пошли ко входу. В это время Светлана рассказала нам почему и для чего эту галерею построили, рассказала про семью Медичи. Удобно было то, что билеты были куплены заранее. Сначала мы посмотрели на портреты Медичи, потом поднялись на второй этаж и прогулялись по очень красивому коридору. Затем стали ходить по залам. Рассмотрели картины Рафаэля и Леонардо Да Винчи, увидели единственную картину Микеланджело. Наглядно увидели развитие алтарной живописи от 11 (если не ошибаюсь) до 18 веков, а также видели, как начинал Да Винчи. Светлана рассказала про особенности его живописи, про революционные методы, которые он привнес. После мы спустились на первый этаж и рассмотрели автопортреты множества великих художников и скульпторов. Светлана рассказывала много интересных подробностей, предысторией, чувствовалось, что у нее есть историческое образование, можно было спросить что угодно, даже не по теме, и она подробно отвечала нам. Рассказывает очень интересно и легко, нас было 3 человека, никто не устал. Светлана - это гид, влюбляющий в искусство и Флоренцию. Очень приятная женщина, рекомендуем!!