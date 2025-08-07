Мои заказы

Галерея Уффици и тайный коридор Вазари

Узнать тайны Старого дворца и палаццо Питти и полюбоваться шедеврами галереи Уффици
Медичи пользовались этим тайным переходом, чтобы безопасно перемещаться между Старым Дворцом и новой резиденцией. А ещё — чтобы незаметно присутствовать на службе в церкви.

Долгие годы переход был закрыт, но теперь у вас есть возможность пройти по этому пути, окунуться в историю флорентийского искусства в галерее Уффици и познакомиться с историей знаменитых меценатов.
1 отзыв
Галерея Уффици и тайный коридор Вазари© Светлана
Галерея Уффици и тайный коридор Вазари© Светлана
Галерея Уффици и тайный коридор Вазари© Светлана
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Площадь Синьории — политическое сердце Флоренции и резиденция Медичи — до постройки палаццо Питти. Вы узнаете, зачем построили здание Уффици и как его использовали управлявшие городом господа.

Галерея Уффици. Вы познакомитесь с оригиналами работ Леонардо, Рафаэля, Тициана, Караваджо и увидите единственную картину Микеланджело, которая хранится в музее. Вы узнаете, для кого создавались эти шедевры и почему так получилось, что именно во Флоренции оказалось столько гениев разом.

Коридор Вазари — переход 16 века, проложенный над улицами, магазинами и даже церковью, чтобы Медичи могли передвигаться тайно и безопасно. Для посещения простыми смертными он был открыт совсем недавно после долгой реставрации. Мы пройдём по переходу и окажемся за стеной садов Боболи у дворца Питти.

Дворец Питти (снаружи), который построил конкурент Медичи — Лука Питти. Вы узнаете историю банкира, мечтам которого не суждено было сбыться.

Организационные детали

  • Билеты не входят в стоимость, их нужно купить онлайн самостоятельно: €43 (+€4 бронь) за чел., за детей до 18 лет нужно оплатить только бронь. Обратите внимание: путешественники до 18 лет обязательно должны иметь при себе паспорт. Билет для гида покупать не нужно
  • При необходимости я могу купить для вас билеты сама — в этом случае вы перечислите мне их стоимость на карточку (можно в рублях по курсу на день перевода), а я пришлю вам электронные копии билетов

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Флоренции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 627 туристов
Искусство и история зажигают меня с тех пор, как я оказалась во Флоренции в 2003 году. Высока вероятность, что посмотрев на Флоренцию через призму моего восприятия, вы вернётесь в собственную
реальность другим человеком: более заряженным и с ясным пониманием того, что вам нужно от жизни. К этому располагает история семьи, с которой в Тоскане связан каждый камень, — Медичи. Да и сами камни тоже играют не последнюю роль в формировании вашего настроения. Я провожу экскурсии в команде с коллегами-гидами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
м
мария
7 авг 2025
Мы были во Флоренции первый раз. Посещение Галереи Уффици оставила самые яркие воспоминания благодаря замечательному экскурсоводу Светлане! Более того, Светлана - лучший экскурсовод, которого я встречала.
Мы встретились снаружи и
пошли ко входу. В это время Светлана рассказала нам почему и для чего эту галерею построили, рассказала про семью Медичи. Удобно было то, что билеты были куплены заранее. Сначала мы посмотрели на портреты Медичи, потом поднялись на второй этаж и прогулялись по очень красивому коридору. Затем стали ходить по залам. Рассмотрели картины Рафаэля и Леонардо Да Винчи, увидели единственную картину Микеланджело. Наглядно увидели развитие алтарной живописи от 11 (если не ошибаюсь) до 18 веков, а также видели, как начинал Да Винчи. Светлана рассказала про особенности его живописи, про революционные методы, которые он привнес. После мы спустились на первый этаж и рассмотрели автопортреты множества великих художников и скульпторов. Светлана рассказывала много интересных подробностей, предысторией, чувствовалось, что у нее есть историческое образование, можно было спросить что угодно, даже не по теме, и она подробно отвечала нам. Рассказывает очень интересно и легко, нас было 3 человека, никто не устал. Светлана - это гид, влюбляющий в искусство и Флоренцию. Очень приятная женщина, рекомендуем!!

