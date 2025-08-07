Медичи пользовались этим тайным переходом, чтобы безопасно перемещаться между Старым Дворцом и новой резиденцией. А ещё — чтобы незаметно присутствовать на службе в церкви. Долгие годы переход был закрыт, но теперь у вас есть возможность пройти по этому пути, окунуться в историю флорентийского искусства в галерее Уффици и познакомиться с историей знаменитых меценатов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Площадь Синьории — политическое сердце Флоренции и резиденция Медичи — до постройки палаццо Питти. Вы узнаете, зачем построили здание Уффици и как его использовали управлявшие городом господа.

Галерея Уффици. Вы познакомитесь с оригиналами работ Леонардо, Рафаэля, Тициана, Караваджо и увидите единственную картину Микеланджело, которая хранится в музее. Вы узнаете, для кого создавались эти шедевры и почему так получилось, что именно во Флоренции оказалось столько гениев разом.

Коридор Вазари — переход 16 века, проложенный над улицами, магазинами и даже церковью, чтобы Медичи могли передвигаться тайно и безопасно. Для посещения простыми смертными он был открыт совсем недавно после долгой реставрации. Мы пройдём по переходу и окажемся за стеной садов Боболи у дворца Питти.

Дворец Питти (снаружи), который построил конкурент Медичи — Лука Питти. Вы узнаете историю банкира, мечтам которого не суждено было сбыться.

Организационные детали