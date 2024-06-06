1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи
Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Интерьеры и шедевры палаццо Питти во Флоренции
Погрузитесь в историю и искусство палаццо Питти. Узнайте о шедеврах итальянских мастеров и архитектуре этого величественного дворца
Начало: На площади Питти
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€114 за всё до 25 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Флоренции: от Санта Мария Новелла до Палаццо Питти
Погрузитесь в атмосферу Возрождения с экскурсией по Флоренции. Вас ждут два маршрута на выбор, каждый из которых раскроет город с новой стороны
Начало: На площади Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Мини-группа
2 часа
Палаццо Питти: экскурсия по королевскому дворцу Флоренции
Откройте для себя великолепие Палаццо Питти: от королевских садов до сокровищных галерей искусства
Начало: У входа во дворец Питти
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
€40 за человека
Индивидуальная
2 часа
Флоренция и династия Медичи: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя величие Флоренции через призму истории династии Медичи. Узнайте о символах власти, меценатстве и культурном наследии этой выдающейся семьи
Начало: У фасада базилики Сан-Лоренцо
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€120 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Флоренция по следам «Инферно»
Погрузиться в атмосферу увлекательных приключений и таинственных символов
Начало: Около Палаццо Питти
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€120 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Палаццо Питти - резиденция великих герцогов
Узнайте, почему Палаццо Питти носит имя Питти и как ему не удалось утереть нос Медичи. Посетите Палатинскую галерею и сады Боболи
Начало: У входа во дворец
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Исследуйте дворец Питти: роскошь эпохи Медичи и шедевры искусства
Откройте для себя мир аристократии и великих художников в одной из самых значимых резиденций Флоренции
Начало: на piazza Pitti
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флоренция и мода
Восхититься почтенным Понте Веккьо и оценить наследие итальянских повелителей стиля
Начало: на площади Синьории
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флорентийские любовные истории
Погулять по историческому центру и погрузиться в его романтические сюжеты с гидом-писателем
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
Посетите Палаццо Питти и прогуляйтесь по садам Боболи. Оцените шедевры Рафаэля и других мастеров Возрождения, насладитесь панорамными видами на Флоренцию
Начало: У дворца Палаццо Веккьо
11 июня в 13:00
13 июня в 13:00
€127 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Флорентийские убийства
Погрузитесь в захватывающий мир истории Флоренции, раскрывая тайны знаменитого рода Медичи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLaura6 июня 2024Мы в первый раз были во Флоренции, Мила нам развернуто рассказала историю Возрождения, было очень интересно и познавательно, спасибо большое, после этой экскурсии мы взяли и в других городах Италии эту услугу, рекомендую 🙌🏼
- TTamara5 июня 2024Рекомендую. Увлекательно, информативно. Не сложная физически прогулка по основным городским достопримечательностям. Оживали образы навеянные сериалом Медичи повелители Флоренции… 😄Можно отметить интересные для себя места, в которые захочется вернуться самостоятельно. Спасибо Лидия!
- ННаталья5 июня 2024Мы только что вернулись из удивительной экскурсии по Флоренции и не могли не поделиться нашим восторгом! История этого города, особенно
- ААнна4 июня 2024Нас сопровождала экскурсовод Людмила, очень хороший рассказчик, материал был прекрасно структурирован. По ходу эксурсии давались отличные рекомендации, которыми мы с удовольствием впоследствии воспользовались. Спасибо.
- GGiedrius2 июня 2024Мне очень понравилось! Интересный и с любовью рассказ. Спасибо!
- ААндрей31 мая 2024Ирина прекрасный гид по Италии. В прошлом году познакомились с ней во время экскурсии по Сиене и все прошло великолепно, в
- KKate28 мая 2024Прекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсия по сути получилась индивидуальной. Гид в целом вполне профессиональный, но, к сожалению, не «мой» человек, мне было не совсем комфортно. В остальном все замечательно
- ЭЭлина27 мая 2024Спасибо, Марина очень опытный гид, приятное общение. Сады прекрасны, Палаццо красив. Как бонус - выставка православных икон коллекции Габсбургов и интересный музей серебра. Рекомендую!
- AAnastasiia10 мая 2024Лидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вам большое, экскурсией остались очень довольны))
- DDamdin6 мая 2024Определённо рекомендую Марину как лучшего гида и искусствоведа по истории Флоренции и работам мастеров эпохи Возрождения. Полностью раскрывает замысел автора
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Палаццо Питти»
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