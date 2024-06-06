читать дальше

история семьи Медичи, просто захватывает ум и сердце. Экскурсия была увлекательной как для взрослых, так и для детей. Наш гид Лидия справилась на все 100% - ее знания и страсть к рассказу заразили каждого из нас. Благодаря этой поездке мы узнали множество интересных фактов и по-новому взглянули на историю этого удивительного места. Благодарим за незабываемую прогулку! Уже рекомендовала друзьям 👍🏻