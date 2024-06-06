Экскурсии в Палаццо Питти во Флоренции

Найдено 12 экскурсий в категории «Палаццо Питти» во Флоренции на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Медичи - повелители Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
39 отзывов
Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи
Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
160 за всё до 10 чел.
Интерьеры и шедевры палаццо Питти
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Интерьеры и шедевры палаццо Питти во Флоренции
Погрузитесь в историю и искусство палаццо Питти. Узнайте о шедеврах итальянских мастеров и архитектуре этого величественного дворца
Начало: На площади Питти
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
114 за всё до 25 чел.
Ежедневная прогулка по Флоренции
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
227 отзывов
Групповая экскурсия по Флоренции: от Санта Мария Новелла до Палаццо Питти
Погрузитесь в атмосферу Возрождения с экскурсией по Флоренции. Вас ждут два маршрута на выбор, каждый из которых раскроет город с новой стороны
Начало: На площади Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
30 за человека
Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции
Мини-группа
2 часа
21 отзыв
Палаццо Питти: экскурсия по королевскому дворцу Флоренции
Откройте для себя великолепие Палаццо Питти: от королевских садов до сокровищных галерей искусства
Начало: У входа во дворец Питти
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
40 за человека
Флоренция и династия Медичи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Флоренция и династия Медичи: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя величие Флоренции через призму истории династии Медичи. Узнайте о символах власти, меценатстве и культурном наследии этой выдающейся семьи
Начало: У фасада базилики Сан-Лоренцо
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
120 за всё до 20 чел.
Флоренция по следам «Инферно»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Флоренция по следам «Инферно»
Погрузиться в атмосферу увлекательных приключений и таинственных символов
Начало: Около Палаццо Питти
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
120 за всё до 20 чел.
Палаццо Питти - резиденция великих герцогов
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Палаццо Питти - резиденция великих герцогов
Узнайте, почему Палаццо Питти носит имя Питти и как ему не удалось утереть нос Медичи. Посетите Палатинскую галерею и сады Боболи
Начало: У входа во дворец
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130 за всё до 10 чел.
Роскошь и искусство дворца Питти
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Исследуйте дворец Питти: роскошь эпохи Медичи и шедевры искусства
Откройте для себя мир аристократии и великих художников в одной из самых значимых резиденций Флоренции
Начало: на piazza Pitti
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
140 за всё до 6 чел.
Флоренция и мода
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Флоренция и мода
Восхититься почтенным Понте Веккьо и оценить наследие итальянских повелителей стиля
Начало: на площади Синьории
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
150 за всё до 10 чел.
Флорентийские любовные истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Флорентийские любовные истории
Погулять по историческому центру и погрузиться в его романтические сюжеты с гидом-писателем
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 10 чел.
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
Посетите Палаццо Питти и прогуляйтесь по садам Боболи. Оцените шедевры Рафаэля и других мастеров Возрождения, насладитесь панорамными видами на Флоренцию
Начало: У дворца Палаццо Веккьо
11 июня в 13:00
13 июня в 13:00
127 за всё до 10 чел.
Флорентийские убийства
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Флорентийские убийства
Погрузитесь в захватывающий мир истории Флоренции, раскрывая тайны знаменитого рода Медичи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Laura
    6 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Флоренции
    Мы в первый раз были во Флоренции, Мила нам развернуто рассказала историю Возрождения, было очень интересно и познавательно, спасибо большое, после этой экскурсии мы взяли и в других городах Италии эту услугу, рекомендую 🙌🏼
    Мы в первый раз были во Флоренции, Мила нам развернуто рассказала историю Возрождения, было очень интересно
  • T
    Tamara
    5 июня 2024
    Медичи - повелители Флоренции
    Рекомендую. Увлекательно, информативно. Не сложная физически прогулка по основным городским достопримечательностям. Оживали образы навеянные сериалом Медичи повелители Флоренции… 😄Можно отметить интересные для себя места, в которые захочется вернуться самостоятельно. Спасибо Лидия!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Медичи - повелители Флоренции
    Мы только что вернулись из удивительной экскурсии по Флоренции и не могли не поделиться нашим восторгом! История этого города, особенно
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    история семьи Медичи, просто захватывает ум и сердце. Экскурсия была увлекательной как для взрослых, так и для детей. Наш гид Лидия справилась на все 100% - ее знания и страсть к рассказу заразили каждого из нас. Благодаря этой поездке мы узнали множество интересных фактов и по-новому взглянули на историю этого удивительного места. Благодарим за незабываемую прогулку! Уже рекомендовала друзьям 👍🏻

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Флоренции
    Нас сопровождала экскурсовод Людмила, очень хороший рассказчик, материал был прекрасно структурирован. По ходу эксурсии давались отличные рекомендации, которыми мы с удовольствием впоследствии воспользовались. Спасибо.
  • G
    Giedrius
    2 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Флоренции
    Мне очень понравилось! Интересный и с любовью рассказ. Спасибо!
  • А
    Андрей
    31 мая 2024
    Палаццо Питти - резиденция великих герцогов
    Ирина прекрасный гид по Италии. В прошлом году познакомились с ней во время экскурсии по Сиене и все прошло великолепно, в
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    этом году были во Флоренции и среди всех гидов выбрали именно ее. Как и в Сиене, Ирина была на высоте. Ирина обладает великолепными знаниями и сама проводит экскурсии, а не присылает помощников как многие. Всем рекомендую.

  • K
    Kate
    28 мая 2024
    Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции
    Прекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсия по сути получилась индивидуальной. Гид в целом вполне профессиональный, но, к сожалению, не «мой» человек, мне было не совсем комфортно. В остальном все замечательно
    Прекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсияПрекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсияПрекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсия
  • Э
    Элина
    27 мая 2024
    Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
    Спасибо, Марина очень опытный гид, приятное общение. Сады прекрасны, Палаццо красив. Как бонус - выставка православных икон коллекции Габсбургов и интересный музей серебра. Рекомендую!
  • A
    Anastasiia
    10 мая 2024
    Медичи - повелители Флоренции
    Лидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вам большое, экскурсией остались очень довольны))
    Лидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вамЛидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вамЛидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вамЛидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вамЛидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вамЛидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вамЛидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вамЛидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вамЛидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вамЛидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вам
  • D
    Damdin
    6 мая 2024
    Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
    Определённо рекомендую Марину как лучшего гида и искусствоведа по истории Флоренции и работам мастеров эпохи Возрождения. Полностью раскрывает замысел автора
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    картины и объяснит малейшие штрихи и приёмы использованные им. Глубоко эрудированная, интеллегентная, легко и просто поделится с вами с любовью к этому городу. Чему мы были только рады и поддались полному очарованию Флоренцией. Палаццо Питти - впечатляющая коллекция щедевров живописи и скульптуры в роскошно оформленных интерьерах дворца. Легкая прогулка по саду Боболи с рассказами об истории от Марины предворяла великолепный дворец.

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Палаццо Питти»

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  1. Медичи - повелители Флоренции
  2. Интерьеры и шедевры палаццо Питти
  3. Ежедневная прогулка по Флоренции
  4. Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции
  5. Флоренция и династия Медичи
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Палаццо Питти" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 30 до 180. Туристы уже оставили гидам 342 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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