Палаццо Питти во Флоренции - это уникальная возможность погрузиться в историю великих герцогов. Вы узнаете, кем был Питти и почему его амбиции не увенчались успехом.Прогулка по Палатинской галерее откроет перед

вами шедевры мирового искусства, включая работы Рафаэля, Караваджо и Тициана. Тайны и интриги придворной жизни, роскошные апартаменты и старинная мебель создадут атмосферу прошлых веков. После экскурсии можно насладиться прогулкой по аллеям садов Боболи, где кипарисы и платаны создают уникальный парк

Описание экскурсии

Роскошь убранства комнат дворца

Королевские апартаменты перенесут вас в прошлые столетия и погрузят в удивительную атмосферу, в которой протекала жизнь герцогов и королей. Мы полюбуемся изысканной старинной мебелью, редчайшими образцами флорентийской мозаики и античными скульптурами, поговорим о трансформациях дворца, его архитектурных особенностях, обитателях и гостях. А также вы узнаете, зачем дворец Питти соединен с Уффици и правительственным дворцом палаццо Веккьо.

Галерея бесценных картин

Сегодня Питти — один из крупнейших и интереснейших музеев Флоренции. В его стенах размещены Музей Серебра и Музей Карет, Галерея современного искусства и Палатинская Галерея, куда мы направимся далее. Вы увидите уникальную коллекцию картин династии Медичи — самое большое собрание Рафаэля, полотна Караваджо, Тициана, Рубенса, Рембрандта, узнаете о группе художников «Маккьяйоли» и их необычном стиле письма, а также заглянете в великолепный «Белый зал», в котором родилась высокая итальянская мода. При желании вы сможете пройтись по старинным аллеям садов Боболи в тени кипарисов и платанов, наслаждаясь итальянским парковым искусством и видами Флоренции.

Организационные детали