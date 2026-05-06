Королевские апартаменты перенесут вас в прошлые столетия и погрузят в удивительную атмосферу, в которой протекала жизнь герцогов и королей. Мы полюбуемся изысканной старинной мебелью, редчайшими образцами флорентийской мозаики и античными скульптурами, поговорим о трансформациях дворца, его архитектурных особенностях, обитателях и гостях. А также вы узнаете, зачем дворец Питти соединен с Уффици и правительственным дворцом палаццо Веккьо.
Галерея бесценных картин
Сегодня Питти — один из крупнейших и интереснейших музеев Флоренции. В его стенах размещены Музей Серебра и Музей Карет, Галерея современного искусства и Палатинская Галерея, куда мы направимся далее. Вы увидите уникальную коллекцию картин династии Медичи — самое большое собрание Рафаэля, полотна Караваджо, Тициана, Рубенса, Рембрандта, узнаете о группе художников «Маккьяйоли» и их необычном стиле письма, а также заглянете в великолепный «Белый зал», в котором родилась высокая итальянская мода. При желании вы сможете пройтись по старинным аллеям садов Боболи в тени кипарисов и платанов, наслаждаясь итальянским парковым искусством и видами Флоренции.
Организационные детали
Дополнительные расходы: стоимость билета в Палатинскую галерею — 16€. Детям до 18 лет вход бесплатный. Стоимость билета в сады Боболи — 10€.
Для группы более 6 человек необходимы радиопередатчики. Стоимость — 2 евро/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа во дворец
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 676 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости, рада приветствовать вас на моей страничке! Меня зовут Ирина, я — лицензированный гид в регионе Тоскана. Живу здесь с 1997 года. Окончила Сиенский Университет — факультет иностранных читать дальшеуменьшить
языков и литературы, а также специализированный курс в Пизанском Университете. За эти годы Италия стала для меня вторым домом. Культура, традиции и местные обычаи стали мне настолько близки, что я отучилась на профессиональных курсах и стала квалифицированным гидом в райском месте — Тоскане. С удовольствием поделюсь моим опытом и знаниями, чтобы у вас остались самые яркие впечатления и позитивные эмоции! До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Александра
Палаццо Питти обязательно к посещению всем ценителям искусства! Мы в восторге от экскурсии, проведенной Ириной! Захватывающее и системное повествование, внимание к деталям и огромный багаж знаний - всё было на читать дальшеуменьшить
высшем уровне! Плутать без экскурсии по бесконечным залам бывает утомительно, даже если вокруг море шедевров искусства. А с Ириной мы так увлеклись, что не заметили, как пролетело время, и хотелось ходить и рассматривать еще и еще. Большое спасибо!!!
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Елена
Прекрасная экскурсия. Ирина замечательный гид, человек влюбленный в свою профессию. Палаццо Питти большой музей с огромным количеством экспонатов. Ирина помогла нам увидеть главные шедевры, рассказала историю их создания. По ходу читать дальшеуменьшить
экскурсии мы услышали много интересных историй о самой Флоренции эпохи возрождения и ее обитателях, освежили в памяти множество мифов и легенд, вдохновивших художников на создание представленных в коллекции картин, скульптур и предметов дворцового интерьера. Рекомендую эту экскурсию всем любителям истории и искусства.
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Андрей
Ирина прекрасный гид по Италии. В прошлом году познакомились с ней во время экскурсии по Сиене и все прошло великолепно, в этом году были во Флоренции и среди всех гидов выбрали именно ее. Как и в Сиене, Ирина была на высоте. Ирина обладает великолепными знаниями и сама проводит экскурсии, а не присылает помощников как многие. Всем рекомендую.
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П
Павел
Очень доволен экскурсией проведенной Ириной 18-го сентября. Она любит и знает свой предмет, умеет увлекательно рассказать об экспозиции Палаццо Питти, об истории Флоренции и семьи Медичи. Если бы осматривал Палаццо самостоятельно, пропустил бы много интересного.
Павел
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