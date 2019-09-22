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  4. Палаццо Питти — резиденция великих герцогов

Зайти в гости к Медичи и Габсбургам, увидеть знаменитые коллекции и услышать историю дворца

Irina
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Irina – ваш гид
Вы узнаете, почему палаццо носит имя Питти — кем он был и почему ему не удалось утереть нос семейству Медичи.

Я проведу вас по Палатинской галерее и покажу шедевры мирового искусства, поделюсь придворными тайнами и интригами, а также расскажу о судьбе роскошного дворца.

А после экскурсии можно будет прогуляться по аллеям великолепных садов Боболи.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Синьории, у статуи Давида
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У этой экскурсии1 отзыв
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Палаццо Питти — резиденция великих герцогов
Палаццо Питти — резиденция великих герцогов

Что вас ожидает

Роскошь убранства комнат дворца
Королевские апартаменты перенесут вас в прошлые столетия и погрузят в удивительную атмосферу, в которой протекала жизнь герцогов и королей. Мы полюбуемся изысканной старинной мебелью, редчайшими образцами флорентийской мозаики и античными скульптурами, поговорим о трансформациях дворца, его архитектурных особенностях, обитателях и гостях. А также вы узнаете, зачем дворец Питти соединен с Уффици и правительственным дворцом палаццо Веккьо.

Галерея бесценных картин
Сегодня Питти — один из крупнейших и интереснейших музеев Флоренции. В его стенах размещены Музей Серебра и Музей Карет, Галерея современного искусства и Палатинская Галерея, куда мы направимся далее. Вы увидите уникальную коллекцию картин династии Медичи — самое большое собрание Рафаэля, полотна Караваджо, Тициана, Рубенса, Рембрандта, узнаете о группе художников «Маккьяйоли» и их необычном стиле письма, а также заглянете в великолепный «Белый зал», в котором родилась высокая итальянская мода. При желании вы сможете пройтись по старинным аллеям садов Боболи в тени кипарисов и платанов, наслаждаясь итальянским парковым искусством и видами Флоренции.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: стоимость билета в Палатинскую галерею — 16€. Детям до 18 лет вход бесплатный. Стоимость билета в сады Боболи — 10€.
  • Чтобы избежать очереди, я могу помочь с резервацией входных билетов. Стоимость резервации — 3€.
  • Для группы более 6 человек необходимы радиопередатчики, стоимость — 2 евро/чел.
Палаццо Питти — резиденция великих герцогов
Палаццо Питти — резиденция великих герцогов
Палаццо Питти — резиденция великих герцогов
Палаццо Питти — резиденция великих герцогов
Палаццо Питти — резиденция великих герцогов
Палаццо Питти — резиденция великих герцогов
Палаццо Питти — резиденция великих герцогов
Палаццо Питти — резиденция великих герцогов
Палаццо Питти — резиденция великих герцогов
Палаццо Питти — резиденция великих герцогов
Палаццо Питти — резиденция великих герцогов
Палаццо Питти — резиденция великих герцогов
Палаццо Питти — резиденция великих герцогов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Синьории, у статуи Давида.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Irina
Irina
Здравствуйте, уважаемые гости, рада приветствовать вас на моей страничке! Меня зовут Ирина, я — лицензированный русский гид в регионе Тоскана. Живу здесь с 1997 года. Окончила Сиенский Университет — факультет иностранных языков и литературы, а также специализированный курс в Пизанском Университете. За эти годы Италия стала для меня вторым домом. Культура, традиции и местные обычаи стали мне настолько близки, что я отучилась на профессиональных курсах и стала квалифицированным гидом в райском месте — Тоскане. С удовольствием поделюсь моим опытом и знаниями, чтобы у вас остались самые яркие впечатления и позитивные эмоции! До скорой встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

22 сентября 2019
Очень доволен экскурсией проведенной Ириной 18-го сентября. Она любит и знает свой предмет, умеет увлекательно рассказать об экспозиции Палаццо Питти, об истории Флоренции и семьи Медичи.
Если бы осматривал Палаццо самостоятельно, пропустил бы много интересного.

Павел

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