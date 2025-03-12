Небольшая, но богатая достопримечательностями Пистоя вам точно понравится. Здесь — средневековые лавочки, античные дворцы, старинные церкви и улицы с интересными названиями.
Мы покажем всё самое интересное и расскажем, почему историк 13 века называл местных жителей ругливыми и что писал про город Данте Алигьери.
Описание экскурсии
Вы самостоятельно сядете на поезд во Флоренции, а мы встретим вас на вокзале Пистои. И пойдём гулять!
На нашем пути:
- Городские стены 12 века — точнее, хорошо сохранившиеся фрагменты
- Церковь Сан-Джованни-Фуорчивитас — один из самых ярких образцов архитектурной моды Тосканы 11–12 веков
- Лангобардский центр, где сохранились средневековые торговые лавки и колодец эпохи Возрождения
- Религиозный центр с кафедральным собором, крестильней, колокольней и античным дворцом епископа, а также дворцами подесты и старейшин 14 века. Здесь вы поймёте, почему в Средневековье в Пистою рекой стекались паломники
- Улица с недвусмысленным названием Tomba di Catilina — Могила Катилины. Мы расскажем, кем был Луций Сергий Катилина и как он связан с Пистоей
- Античный госпиталь с огромным полихромным фризом 15 века из глазурованной керамики, на котором разворачиваются сцены из жизни больницы
- Фонтан на улице Abbi Pazienza, название которой переводится как «Будь любезен» или «Потерпи». Как ни странно, на этой улице мы будем говорить о том, как часто и охотно жители города пользовались ножами, даже бистури изобрели
- Дворец семейства Фаброни — отреставрированный шедевр 17 века
- Церковь Святого Андрея Первозванного с шедевром Джованни Пизано 1301 года. С этой церковью связана любопытная история из жизни города, поэтому окончание экскурсии будет весёлым
Как доехать из Флоренции в Пистою
Вам нужно сесть в поезд на вокзале Firenze SMN в 14:09 (конечная станция — Viareggio). В 14:42 вы прибудете в Пистою — мы вас встретим на перроне у лифта с табличкой Tripster.
Стоимость билета на поезд — €5 евро в одну сторону (оплачиваете самостоятельно).
Организационные детали
- Вход в некоторые церкви платный. Общая стоимость билетов — около €5 евро за чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Irina
12 мар 2025
Пистоя оказалась очень интересным средневековым городом, далёким от проторенных туристических троп. Очень удобно доехала на поезде за 40 минут, Светлана меня сразу встретила и началось погружение в историю. Когда я возвращалась во Флоренцию, у меня было впечатление, что воспользовалась машиной времени. Замечательные гид и город! Рекомендую всем, кто не первый раз во Флоренции.
