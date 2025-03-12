Небольшая, но богатая достопримечательностями Пистоя вам точно понравится. Здесь — средневековые лавочки, античные дворцы, старинные церкви и улицы с интересными названиями. Мы покажем всё самое интересное и расскажем, почему историк 13 века называл местных жителей ругливыми и что писал про город Данте Алигьери.

Описание экскурсии

Вы самостоятельно сядете на поезд во Флоренции, а мы встретим вас на вокзале Пистои. И пойдём гулять!

На нашем пути:

Городские стены 12 века — точнее, хорошо сохранившиеся фрагменты

Религиозный центр с кафедральным собором, крестильней, колокольней и античным дворцом епископа, а также дворцами подесты и старейшин 14 века. Здесь вы поймёте, почему в Средневековье в Пистою рекой стекались паломники

Фонтан на улице Abbi Pazienza, название которой переводится как «Будь любезен» или «Потерпи». Как ни странно, на этой улице мы будем говорить о том, как часто и охотно жители города пользовались ножами, даже бистури изобрели

Как доехать из Флоренции в Пистою

Вам нужно сесть в поезд на вокзале Firenze SMN в 14:09 (конечная станция — Viareggio). В 14:42 вы прибудете в Пистою — мы вас встретим на перроне у лифта с табличкой Tripster.

Стоимость билета на поезд — €5 евро в одну сторону (оплачиваете самостоятельно).

Организационные детали