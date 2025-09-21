Мини-группа
до 10 чел.
Из Флоренции - в изумительную Пистою (на поезде)
Почувствовать дух времени в тихой провинции Тосканы
Начало: У вокзала Пистои
«Вы самостоятельно сядете на поезд во Флоренции, а мы встретим вас на вокзале Пистои»
Расписание: в воскресенье в 14:45
21 сен в 14:45
28 сен в 14:45
€57 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Из Рима во Флоренцию на скоростном поезде
Начало: Roma Termini
«Наша команда выкупит вам билеты на скоростной поезд, пошагово напишет как вам добраться до вокзала, на каком пути, в каком вагоне ваше место»
Расписание: Пн., ср., пт., вскр в 07:30
17 сен в 07:30
19 сен в 07:30
€230 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Поездка в Геную на поезде из Флоренции
Начало: По договорённости
«Поездка осуществляется на региональном поезде»
Расписание: По согласованию с гидом
17 сен в 09:00
18 сен в 09:00
€150 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «На поезде»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в сентябре 2025
Сейчас во Флоренции в категории "На поезде" можно забронировать 3 экскурсии от 57 до 230. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на поезде, 1 ⭐ отзыв, цены от €57. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь