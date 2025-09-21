Найдено 3 экскурсии в категории « На поезде » во Флоренции на русском языке, цены от €57. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая На поезде 2 часа 1 отзыв Мини-группа до 10 чел. Из Флоренции - в изумительную Пистою (на поезде) Почувствовать дух времени в тихой провинции Тосканы Начало: У вокзала Пистои «Вы самостоятельно сядете на поезд во Флоренции, а мы встретим вас на вокзале Пистои» Расписание: в воскресенье в 14:45 €57 за человека Пешая На поезде 12 часов Мини-группа до 10 чел. Из Рима во Флоренцию на скоростном поезде Начало: Roma Termini «Наша команда выкупит вам билеты на скоростной поезд, пошагово напишет как вам добраться до вокзала, на каком пути, в каком вагоне ваше место» Расписание: Пн., ср., пт., вскр в 07:30 €230 за человека Пешая На поезде 8 часов Мини-группа до 5 чел. Поездка в Геную на поезде из Флоренции Начало: По договорённости «Поездка осуществляется на региональном поезде» Расписание: По согласованию с гидом €150 за человека Другие экскурсии Флоренции

