Увидеть знаменитую Пизанскую башню и окунуться в уютную атмосферу Лукки за один день
Погрузитесь в уютную атмосферу Лукки, нетронутую временем, и насладитесь чашечкой кофе на площади бывшего колизея.
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Описание
Что вас ожидает
Если Пиза известна на весь мир своей башней, к которой ежедневно съезжаются миллионы людей, то Лукка не может предложить вам ярких достопримечательностей. Но вся её атмосфера пропитана историей и особым духом, ведь когда-то этот город был столицей Тосканской территории. На экскурсии вы побываете в самых колоритных уголках этих городов и узнаете их историю.
Пиза
Мы прогуляемся по популярным и нетуристическим местам города. Полюбуемся видами на набережной Арно, сделаем красивые фотографии и отправимся к легендарной башне. При желании вы сможете на неё подняться.
Вы узнаете:
- почему Пиза когда-то была великой державой,
- как Медичи пытались восстановить экономику города,
- в чём секрет устойчивости Пизанской башни и что чуть не привело к её падению,
- из-за чего в античные времена Пиза напоминала Венецию,
- сколько лет стоит Пизанская башня и когда она в первый раз наклонилась.
Лукка
Мы побываем на площади Амфитеатра, поднимемся на башню с небольшим садом, при желании можем посетить один из аристократических дворцов, сохранившихся в Лукке. Любителям оперы будет интересно побывать на родине Джакомо Пуччини и посмотреть дом, в котором он родился. Сейчас в его стенах расположен музей. А самым смелым я предложу прокатиться на четырёхколесных великах по городской стене Лукки. Также мы обязательно зайдём в ресторан, где вы попробуете блюда местной кухни.
Примерная программа
10:00-11:00 — Переезд из Флоренции в Пизу
11:00-12:00 — Прогулка по Пизе
12:00-13:00 — Осмотр комплекса Соборной площади и фото с Пизанской башней
13:00-14:00 — Обед
14:00-15:00 — Прогулка по набережной Арно
15:00-15:30 — Переезд в Лукку
15:30-16:30 — Собор Святого Мартина, площадь Наполеона, дом Пуччини, церковь Сан-Микеле-ин-Форо
16:30-17:00 — Подъём на башню Гуиниджи
17:00-18:00 — Посещение площади Амфитеатра, городских ворот, городской стены, церкви Сан Фредьяно
18:00-19:00 — По желанию посещение дворца Пффанер, Виллы Гуиниджи, дворца Манси
18:30/19:30 — Выезд во Флоренцию
Организационные детали
Между городами мы передвигаемся на комфортных поездах, внутри городов — пешком.
Дополнительные расходы
- Проезд — €20/чел.
- Обед — по меню
- Подъём в Лукке на башню Гуиниджи с садом — €5/чел.
Также по желанию:
- Подъём на Пизанскую башню — €18/чел.
- Вход в Пизанский собор, Крестильню и на кладбище Кампосанто — €7/чел.
- Подъём на башню Оролоджо в Лукке — €4/чел.
- Дворец Пфаннер в Лукке — €5,5/чел.
- Дворец Манси в Лукке — €4/чел.
- Дворец Манси и вилла Гуинджи — €6,5/чел.
- Музей пыток — €10/чел.
- Музей Джакомо Пуччини — €7/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.