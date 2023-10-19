У вас есть отличная возможность посетить два удивительных итальянских города за один день! Вы увидите всемирно известную Пизанскую башню и узнаете, почему она до сих пор стоит. Посмотрите на нетуристическую Пизу и прогуляетесь по набережной Арно. Погрузитесь в уютную атмосферу Лукки, нетронутую временем, и насладитесь чашечкой кофе на площади бывшего колизея.

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Описание

Что вас ожидает

Если Пиза известна на весь мир своей башней, к которой ежедневно съезжаются миллионы людей, то Лукка не может предложить вам ярких достопримечательностей. Но вся её атмосфера пропитана историей и особым духом, ведь когда-то этот город был столицей Тосканской территории. На экскурсии вы побываете в самых колоритных уголках этих городов и узнаете их историю.

Пиза

Мы прогуляемся по популярным и нетуристическим местам города. Полюбуемся видами на набережной Арно, сделаем красивые фотографии и отправимся к легендарной башне. При желании вы сможете на неё подняться.

Вы узнаете:

почему Пиза когда-то была великой державой,

как Медичи пытались восстановить экономику города,

в чём секрет устойчивости Пизанской башни и что чуть не привело к её падению,

из-за чего в античные времена Пиза напоминала Венецию,

сколько лет стоит Пизанская башня и когда она в первый раз наклонилась.

Лукка

Мы побываем на площади Амфитеатра, поднимемся на башню с небольшим садом, при желании можем посетить один из аристократических дворцов, сохранившихся в Лукке. Любителям оперы будет интересно побывать на родине Джакомо Пуччини и посмотреть дом, в котором он родился. Сейчас в его стенах расположен музей. А самым смелым я предложу прокатиться на четырёхколесных великах по городской стене Лукки. Также мы обязательно зайдём в ресторан, где вы попробуете блюда местной кухни.

Примерная программа

10:00-11:00 — Переезд из Флоренции в Пизу

11:00-12:00 — Прогулка по Пизе

12:00-13:00 — Осмотр комплекса Соборной площади и фото с Пизанской башней

13:00-14:00 — Обед

14:00-15:00 — Прогулка по набережной Арно

15:00-15:30 — Переезд в Лукку

15:30-16:30 — Собор Святого Мартина, площадь Наполеона, дом Пуччини, церковь Сан-Микеле-ин-Форо

16:30-17:00 — Подъём на башню Гуиниджи

17:00-18:00 — Посещение площади Амфитеатра, городских ворот, городской стены, церкви Сан Фредьяно

18:00-19:00 — По желанию посещение дворца Пффанер, Виллы Гуиниджи, дворца Манси

18:30/19:30 — Выезд во Флоренцию

Организационные детали

Между городами мы передвигаемся на комфортных поездах, внутри городов — пешком.

Дополнительные расходы

Проезд — €20/чел.

Обед — по меню

Подъём в Лукке на башню Гуиниджи с садом — €5/чел.

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