Описание экскурсии
Знакомство с Флоренцией эпохи Медичи
Наша экскурсия будет отчасти и обзорной, ведь во Флоренции практически всё связано с именами Медичи. Мы пройдём по центру города, начиная с огромного монументального комплекса церкви Сан-Лоренцо и заканчивая дворцом Веккьо с его 94-метровой башней.
Вы узнаете, как эта банковская династия стала покровителем величайших художников, учёных, архитекторов Возрождения. От политических интриг до грандиозных культурных достижений — как Медичи сформировали Флоренцию и оставили неизгладимый след в истории.
Палаццо Веккьо
Вы побываете в главном символе политической власти Флоренции. В 16 веке Козимо I Медичи переехал жить в палаццо, чтобы показать, кто в городе хозяин. Покои Козимо и покои его жены Элеоноры Толедской, тайны и секреты да Винчи и Джорджо Вазари в Зале пятисот, секретные дверцы и слуховые окошки — всё это я вам покажу.
Организационные детали
Билеты во дворец не входят в стоимость. Вам нужно будет заранее их забронировать — как это сделать, я расскажу. Цена — €12,50, детям до 18 лет бесплатно.