Медичи: власть и искусство во Флоренции

Обзорная экскурсия по городу, где почти всё связано с великой династией, с посещением палаццо Веккьо
Многие слышали о семье Медичи — она правила Флоренцией почти четыре века. Я предлагаю более подробно погрузиться в историю династии, о которой сложились легенды. Мы пройдём по городу, где влияние Медичи чувствуется на каждом шагу. Поговорим о заговорах, отравлениях, богатстве и власти, символом которой стал дворец Веккьо.
5
2 отзыва
Медичи: власть и искусство во Флоренции
Медичи: власть и искусство во Флоренции
Медичи: власть и искусство во Флоренции
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Знакомство с Флоренцией эпохи Медичи

Наша экскурсия будет отчасти и обзорной, ведь во Флоренции практически всё связано с именами Медичи. Мы пройдём по центру города, начиная с огромного монументального комплекса церкви Сан-Лоренцо и заканчивая дворцом Веккьо с его 94-метровой башней.

Вы узнаете, как эта банковская династия стала покровителем величайших художников, учёных, архитекторов Возрождения. От политических интриг до грандиозных культурных достижений — как Медичи сформировали Флоренцию и оставили неизгладимый след в истории.

Палаццо Веккьо

Вы побываете в главном символе политической власти Флоренции. В 16 веке Козимо I Медичи переехал жить в палаццо, чтобы показать, кто в городе хозяин. Покои Козимо и покои его жены Элеоноры Толедской, тайны и секреты да Винчи и Джорджо Вазари в Зале пятисот, секретные дверцы и слуховые окошки — всё это я вам покажу.

Организационные детали

Билеты во дворец не входят в стоимость. Вам нужно будет заранее их забронировать — как это сделать, я расскажу. Цена — €12,50, детям до 18 лет бесплатно.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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Дмитрий
21 мар 2025
Непринужденная тематическая экскурсия, позволившая сфокусироввться на месте, времени и роде Медичи.
Севиль
28 янв 2025
Моё путешествие по Тоскане началось со знакомства с Флоренцией и семьёй Медичи вместе с Галиной, которая погрузила меня в атмосферу средневековой Флоренции и передала дух города и его жителей во
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время нашей прогулки по огромному дворцу и прекрасному городу🥰

Дворец реально удивительный, он не похож на типичные дворцы в которых мне удалось побывать. Дворец полностью каменный, на первом этаже расположен огромный зал (вроде, это самый большой зал в Италии), комнаты украшены в разных стилях. Больше всего меня удивила коллекция изделий, украшенных флорентийской мозаикой - камни, вручную высеченные в форме птиц и цветов.

Галина рассказала очень много интересных, порой забавных вещей о семье Медичи. В общем, прогулка по дворцу прошла на одном дыхании!

А после мы прогулялись немного по городу и гид меня познакомила с другими достопримечательностями Флоренции, включая два других дворца Медичи, и показала, куда ещё можно сходить. Мне очень все понравилось! 💗

Моё путешествие по Тоскане началось со знакомства с Флоренцией и семьёй Медичи вместе с Галиной, котораяМоё путешествие по Тоскане началось со знакомства с Флоренцией и семьёй Медичи вместе с Галиной, котораяМоё путешествие по Тоскане началось со знакомства с Флоренцией и семьёй Медичи вместе с Галиной, котораяМоё путешествие по Тоскане началось со знакомства с Флоренцией и семьёй Медичи вместе с Галиной, котораяМоё путешествие по Тоскане началось со знакомства с Флоренцией и семьёй Медичи вместе с Галиной, котораяМоё путешествие по Тоскане началось со знакомства с Флоренцией и семьёй Медичи вместе с Галиной, котораяМоё путешествие по Тоскане началось со знакомства с Флоренцией и семьёй Медичи вместе с Галиной, котораяМоё путешествие по Тоскане началось со знакомства с Флоренцией и семьёй Медичи вместе с Галиной, которая

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