Многие слышали о семье Медичи — она правила Флоренцией почти четыре века. Я предлагаю более подробно погрузиться в историю династии, о которой сложились легенды. Мы пройдём по городу, где влияние Медичи чувствуется на каждом шагу. Поговорим о заговорах, отравлениях, богатстве и власти, символом которой стал дворец Веккьо.

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Описание экскурсии

Знакомство с Флоренцией эпохи Медичи

Наша экскурсия будет отчасти и обзорной, ведь во Флоренции практически всё связано с именами Медичи. Мы пройдём по центру города, начиная с огромного монументального комплекса церкви Сан-Лоренцо и заканчивая дворцом Веккьо с его 94-метровой башней.

Вы узнаете, как эта банковская династия стала покровителем величайших художников, учёных, архитекторов Возрождения. От политических интриг до грандиозных культурных достижений — как Медичи сформировали Флоренцию и оставили неизгладимый след в истории.

Палаццо Веккьо

Вы побываете в главном символе политической власти Флоренции. В 16 веке Козимо I Медичи переехал жить в палаццо, чтобы показать, кто в городе хозяин. Покои Козимо и покои его жены Элеоноры Толедской, тайны и секреты да Винчи и Джорджо Вазари в Зале пятисот, секретные дверцы и слуховые окошки — всё это я вам покажу.

Организационные детали

Билеты во дворец не входят в стоимость. Вам нужно будет заранее их забронировать — как это сделать, я расскажу. Цена — €12,50, детям до 18 лет бесплатно.