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Красоты Флоренции «свысока»

Irina Z.
Irina Z. – Гид из Флоренции
Флоренция — столица ⭐️ Возрождения.

Каждая деталь города моментально переносит в прошлое.

Сюда приезжают тысячи туристов, чтобы насладиться красотой архитектуры и рассмотреть работы мастеров.

Но лучше всего любоваться городом с высоты — так можно рассмотреть все детали, а привычные здания раскроются совсем иначе.

За 2 часа я покажу вам самые лучшие точки, с которых открывается панорамный вид на Флоренцию.

И, конечно же, расскажу об истории 📖 города и раскрою многовековые тайны.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €120 за экскурсию

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Красоты Флоренции «свысока»
Красоты Флоренции «свысока»

Что вы увидите

  • Понте Веккио
  • понте Санта Тринита
  • церковь Св. Филиция
  • дом Галилея Галилей
  • средневековые ворота Св. Григория и Сан Никколо
  • крепость Белведере
  • смотровую башню Сан Никколо
  • сад Роз
  • базилику Сан Миньято аль Монте
  • смотровую площадку Микеланджело
  • сад Ирисов
  • площадь Санта Кроче
  • базилика Санта Кроче
  • национальная библиотека
  • палаццо Веккио
  • кафедральный собор
  • купол Брунеллески
  • колокольня Джотто
  • церковь Орсанмикеле
  • усыпальница Медичей
  • площадь Демидовых
Этот маршрут особо любим флорентийцами и позволяет насладиться самыми знаменитыми и красочными панорамами города. Первая откроется у романской церкви Сан-Миниато-аль-Монте, вторая — на живописной площади Микеланджело. Путь пройдёт от Золотого моста мимо оборонительных стен, средневековых башен и старинных церквей. А сопровождать вас будут мои рассказы об истории 📖, архитектуре, тайнах и… причинах влюбиться ❤️ во Флоренцию!
Что вас ожидает
Вся Флоренция с террасы Сан-Миниато-аль-Монте и площади Микеланджело
В центре внимания на прогулке 👣 лучшие виды Флоренции. Вы вдоволь полюбуетесь городом, поднявшись к романской базилике Сан-Миниато-аль-Монте. Узнаете, кто такой Св. Миниато и почему именно ему посвящена прекрасная церковь ⛪. Разумеется, эта легенда будет не единственной о чудесном холме. Со смотровой площадки на площади Микеланджело вам откроются сразу все значимые достопримечательности 🏛️ города — я расскажу главное о каждой. Осторожно: здесь вы рискуете навсегда влюбиться во Флоренцию!
Истории древних башен и городских стен
Вы увидите три хорошо сохранившиеся средневековые башни, которые контролировали вход в город 🏙️, и узнаете историю знаменитой фразы Козимо I де Медичи «каждый — хозяин своего дома». Пройдёте вдоль уцелевших оборонительных стен, спроектированных самим Микеланджело, и услышите о событии, которое привело к их постройке. Я расскажу, зачем изначально возвели крепость Форте Бельведере и как она использовалась на самом деле. А ещё покажу одни из древнейших ворот Флоренции, построенные ещё в 1260 году — на них до сих пор виден барельеф Св. Георгия, убивающего дракона.
Старинная церковь, Галилей и очарование столицы ⭐️ Тосканы
Путь пройдёт через живой квартал Сан Никколо, а также мимо самой древней (после Сан-лоренцо) флорентийской церкви Санта-Феличита, близ которой во 2 веке поселились сирийские и греческие торговцы, принеся христианство в регион. Рядом с Форте Бельведере вам откроется вид на сады Боболи и на узнаваемый тосканский пейзаж с оливковыми деревьями и кипарисами. А проходя мимо дома Галилео Галилея, поговорим о непростой жизни гения, его врагах и щедрых покровителях.
Что входит
  • услуги гида
Начало и место завершения
🚩 у Золотого моста
Красоты Флоренции «свысока»
Красоты Флоренции «свысока»
Красоты Флоренции «свысока»
Красоты Флоренции «свысока»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Irina Z.
Irina Z.
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