Этот маршрут особо любим флорентийцами и позволяет насладиться самыми знаменитыми и красочными панорамами города. Первая откроется у романской церкви Сан-Миниато-аль-Монте, вторая — на живописной площади Микеланджело. Путь пройдёт от Золотого моста мимо оборонительных стен, средневековых башен и старинных церквей. А сопровождать вас будут мои рассказы об истории 📖, архитектуре, тайнах и… причинах влюбиться ❤️ во Флоренцию!

Что вас ожидает

Вся Флоренция с террасы Сан-Миниато-аль-Монте и площади Микеланджело

В центре внимания на прогулке 👣 лучшие виды Флоренции. Вы вдоволь полюбуетесь городом, поднявшись к романской базилике Сан-Миниато-аль-Монте. Узнаете, кто такой Св. Миниато и почему именно ему посвящена прекрасная церковь ⛪. Разумеется, эта легенда будет не единственной о чудесном холме. Со смотровой площадки на площади Микеланджело вам откроются сразу все значимые достопримечательности 🏛️ города — я расскажу главное о каждой. Осторожно: здесь вы рискуете навсегда влюбиться во Флоренцию!

Истории древних башен и городских стен

Вы увидите три хорошо сохранившиеся средневековые башни, которые контролировали вход в город 🏙️, и узнаете историю знаменитой фразы Козимо I де Медичи «каждый — хозяин своего дома». Пройдёте вдоль уцелевших оборонительных стен, спроектированных самим Микеланджело, и услышите о событии, которое привело к их постройке. Я расскажу, зачем изначально возвели крепость Форте Бельведере и как она использовалась на самом деле. А ещё покажу одни из древнейших ворот Флоренции, построенные ещё в 1260 году — на них до сих пор виден барельеф Св. Георгия, убивающего дракона.

Старинная церковь, Галилей и очарование столицы ⭐️ Тосканы

Путь пройдёт через живой квартал Сан Никколо, а также мимо самой древней (после Сан-лоренцо) флорентийской церкви Санта-Феличита, близ которой во 2 веке поселились сирийские и греческие торговцы, принеся христианство в регион. Рядом с Форте Бельведере вам откроется вид на сады Боболи и на узнаваемый тосканский пейзаж с оливковыми деревьями и кипарисами. А проходя мимо дома Галилео Галилея, поговорим о непростой жизни гения, его врагах и щедрых покровителях.