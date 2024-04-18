А Алина Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом? Отличная экскурсия по основным достопримечательностям Флоренции. Узнали много о истории города. Жаль не совсем повезло с погодой.

М Мария Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом? Благодарим нашего гида! Экскурсия была забронирована в последний момент, накануне поздно вечером. Нас провели по самым ключевым местам, рассказали историю флоренции, дали рекомендации куда сходить, что попробовать, как быстрее купить билет в загруженные музеи. Большое спасибо!

И Ибрагим Обзорная экскурсия по Флоренции Очень хороший и активный гид. Всё рассказала,показала и ответила на все наши вопросы и не только о экскурсии

V Veronika Лёгкая экскурсия или всё, что нужно увидеть за 1,5 часа Спасибо вам большое, милая Юля! Жара, конечно, несколько расплавила нам мозги, что мешало в полной мере насладиться рассказом, но все равно получилось очень уютно и интересно. Вероника и Павел.

Y Yevgeniya Путешествие по знаковым местам + Галерея Уффици читать дальше то, что это был второй раз в галерее Уффици, столько интересной информации мы узнали! Мы еще много чего не посмотрели во Флоренции, обязательно в следующий нашим гидом будет Мария, можно сказать были на одной волне! Спасибо! С уважением, Евгения Хочу выразить огромную благодарность Марии, за очень интересную экскурсию. Очень тактичная, вежливая девушка, нам всем очень понравилось не смотря на

И Илона Обзорная экскурсия по Флоренции Экскурсия прошла идеально! Мы провели замечательно 2 часа с Натальей, очень интересно рассказывала и показала нам основные достопримечательности Флоренции.