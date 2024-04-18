Золотой мост Понте Веккьо – экскурсии во Флоренции

Найдено 5 экскурсий в категории «Золотой мост Понте Веккьо» во Флоренции на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?
Погрузитесь в атмосферу Флоренции с экспертом, который раскроет вам все тайны и красоты этого великолепного города
Начало: Площадь и церковь Санта-Мария-Новелла
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за всё до 25 чел.
Вечернее свидание с Флоренцией
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Вечернее свидание с Флоренцией: индивидуальный осмотр достопримечательностей
Погрузитесь в вечернюю сказку Флоренции, где исторические здания оживают под светом иллюминации
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Путешествие по знаковым местам + Галерея Уффици
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Путешествие по знаковым местам + Галерея Уффици
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно кроме понедельника в 9:30,10:30,11:30,14:30,15:30,16:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
300 за всё до 6 чел.
Лёгкая экскурсия или всё, что нужно увидеть за 1,5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Флоренция за 1,5 часа: памятники, истории, культура
Ваш путеводитель по самым значимым достопримечательностям Флоренции, сопровождаемый увлекательными рассказами
Начало: Площадь Санта Мария Новелла
Расписание: Ежедневно с 8.00 - 11.00 / 18.00 - 20.00
75 за человека
По ту сторону моста
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
По ту сторону моста
Начало: Палаццо Веккио
Расписание: Летом после 18 часов
75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    18 апреля 2024
    Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?
    Отличная экскурсия по основным достопримечательностям Флоренции. Узнали много о истории города. Жаль не совсем повезло с погодой.
  • М
    Мария
    20 ноября 2023
    Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?
    Благодарим нашего гида! Экскурсия была забронирована в последний момент, накануне поздно вечером. Нас провели по самым ключевым местам, рассказали историю флоренции, дали рекомендации куда сходить, что попробовать, как быстрее купить билет в загруженные музеи. Большое спасибо!
  • И
    Ибрагим
    29 сентября 2023
    Обзорная экскурсия по Флоренции
    Очень хороший и активный гид. Всё рассказала,показала и ответила на все наши вопросы и не только о экскурсии
  • V
    Veronika
    26 июля 2023
    Лёгкая экскурсия или всё, что нужно увидеть за 1,5 часа
    Спасибо вам большое, милая Юля! Жара, конечно, несколько расплавила нам мозги, что мешало в полной мере насладиться рассказом, но все равно получилось очень уютно и интересно. Вероника и Павел.
  • Y
    Yevgeniya
    9 июня 2023
    Путешествие по знаковым местам + Галерея Уффици
    Хочу выразить огромную благодарность Марии, за очень интересную экскурсию. Очень тактичная, вежливая девушка, нам всем очень понравилось не смотря на
    читать дальше

    то, что это был второй раз в галерее Уффици, столько интересной информации мы узнали! Мы еще много чего не посмотрели во Флоренции, обязательно в следующий нашим гидом будет Мария, можно сказать были на одной волне! Спасибо! С уважением, Евгения

  • И
    Илона
    15 апреля 2022
    Обзорная экскурсия по Флоренции
    Экскурсия прошла идеально! Мы провели замечательно 2 часа с Натальей, очень интересно рассказывала и показала нам основные достопримечательности Флоренции.
  • Д
    Дарья
    3 октября 2021
    Путешествие по знаковым местам + Галерея Уффици
    Мария самый начитанный гид, который у нас был. Умная, приятная, интеллигентная девушка. В какой-то момент казалось, что она не говорит, а поёт. Не было ни одного вопроса, на который она не смогла ответить.

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Золотой мост Понте Веккьо»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?
  2. Вечернее свидание с Флоренцией
  3. Путешествие по знаковым местам + Галерея Уффици
  4. Лёгкая экскурсия или всё, что нужно увидеть за 1,5 часа
  5. По ту сторону моста
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Золотой мост Понте Веккьо" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 75 до 300. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Золотой мост Понте Веккьо», 28 ⭐ отзывов, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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