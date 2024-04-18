1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?
Погрузитесь в атмосферу Флоренции с экспертом, который раскроет вам все тайны и красоты этого великолепного города
Начало: Площадь и церковь Санта-Мария-Новелла
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 25 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечернее свидание с Флоренцией: индивидуальный осмотр достопримечательностей
Погрузитесь в вечернюю сказку Флоренции, где исторические здания оживают под светом иллюминации
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по знаковым местам + Галерея Уффици
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно кроме понедельника в 9:30,10:30,11:30,14:30,15:30,16:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Флоренция за 1,5 часа: памятники, истории, культура
Ваш путеводитель по самым значимым достопримечательностям Флоренции, сопровождаемый увлекательными рассказами
Начало: Площадь Санта Мария Новелла
Расписание: Ежедневно с 8.00 - 11.00 / 18.00 - 20.00
€75 за человека
Индивидуальная
2 часа
По ту сторону моста
Начало: Палаццо Веккио
Расписание: Летом после 18 часов
€75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина18 апреля 2024Отличная экскурсия по основным достопримечательностям Флоренции. Узнали много о истории города. Жаль не совсем повезло с погодой.
- ММария20 ноября 2023Благодарим нашего гида! Экскурсия была забронирована в последний момент, накануне поздно вечером. Нас провели по самым ключевым местам, рассказали историю флоренции, дали рекомендации куда сходить, что попробовать, как быстрее купить билет в загруженные музеи. Большое спасибо!
- ИИбрагим29 сентября 2023Обзорная экскурсия по ФлоренцииОчень хороший и активный гид. Всё рассказала,показала и ответила на все наши вопросы и не только о экскурсии
- VVeronika26 июля 2023Спасибо вам большое, милая Юля! Жара, конечно, несколько расплавила нам мозги, что мешало в полной мере насладиться рассказом, но все равно получилось очень уютно и интересно. Вероника и Павел.
- YYevgeniya9 июня 2023Хочу выразить огромную благодарность Марии, за очень интересную экскурсию. Очень тактичная, вежливая девушка, нам всем очень понравилось не смотря на
- ИИлона15 апреля 2022Обзорная экскурсия по ФлоренцииЭкскурсия прошла идеально! Мы провели замечательно 2 часа с Натальей, очень интересно рассказывала и показала нам основные достопримечательности Флоренции.
- ДДарья3 октября 2021Мария самый начитанный гид, который у нас был. Умная, приятная, интеллигентная девушка. В какой-то момент казалось, что она не говорит, а поёт. Не было ни одного вопроса, на который она не смогла ответить.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Золотой мост Понте Веккьо»
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