Могущественные Медичи: три дворца во Флоренции

Узнайте, как династия Медичи формировала облик Флоренции через свои величественные дворцы. Посетите места, где история оживает
Дворцы Медичи - это не просто архитектурные шедевры, а символы власти и влияния. На экскурсии вы посетите три знаковых здания: Медичи-Риккарди, Старый дворец и Палаццо Питти. Каждый из них хранит уникальные фрески и коллекции картин.

Погрузитесь в атмосферу эпохи и узнайте, как Медичи использовали свои резиденции для демонстрации могущества. Это путешествие позволит глубже понять историю Флоренции и её великих правителей
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальные фрески и картины
  • 🕰 Погружение в историю Медичи
  • 🌆 Прогулка по историческим местам
  • 🎨 Искусство эпохи Возрождения
  • 🏰 Архитектурные шедевры
Ближайшие даты:
10
ноя13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя20
ноя21
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Что можно увидеть

  • Дворец Медичи-Риккарди
  • Старый дворец
  • Палаццо Питти
  • Кафедральный собор
  • Понте Веккьо

Описание экскурсии

Династия Медичи правила Флоренцией 300 лет и оставила яркий след в её истории. На прогулке мы выясним, как видели Медичи управление городом, как готовились к этому и к каким приёмам прибегали, чтобы показать своё могущество народу и врагам.

Вы увидите:

  • Дворец Медичи-Риккарди, построенный Козимо Старшим в 15 веке, и уникальные фрески Беноццо Гоццоли, изображающие членов семьи Медичи
  • Старый дворец (Palazzo Vecchio), где Козимо I продемонстрировал свою власть
  • Палаццо Питти, купленный супругой Козимо I в 16 веке, и коллекцию картин от Фра Филиппо Липпи и Боттичелли до Рафаэля и Тициана в Палатинской галерее

Вы узнаете:

  • Как Медичи использовали свои дворцы для демонстрации власти и влияния на город
  • Почему старые дворцы флорентийских семей отличались от резиденций знатной фамилии
  • О значении каждого из дворцов для истории Флоренции и семьи Медичи
  • А также о кафедральном соборе, центральной улице и Понте Веккьо

Организационные детали

  • Билеты в музеи не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются на месте (цена билета может измениться):
    — Дворец Медичи-Риккарди — €12 с чел.
    — Палаццо Веккьо — €17,5 с чел.
    — Палатинская галерея дворца Питти — €16 с чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Светлана
Светлана — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 624 туристов
Искусство и история зажигают меня с тех пор, как я оказалась во Флоренции в 2003 году. Высока вероятность, что посмотрев на Флоренцию через призму моего восприятия, вы вернётесь в собственную
читать дальше

реальность другим человеком: более заряженным и с ясным пониманием того, что вам нужно от жизни. К этому располагает история семьи, с которой в Тоскане связан каждый камень, — Медичи. Да и сами камни тоже играют не последнюю роль в формировании вашего настроения. Я провожу экскурсии в команде с коллегами-гидами.

E
Elena
13 июл 2025
Экскурсия стала для меня настоящим путешествием во времени! Я словно оказалась в самом сердце Флоренции эпохи Возрождения — среди интриг, богатства и невероятной красоты. Каждый из трёх дворцов открыл свои
читать дальше

роскошные интерьеры, тайные истории династии Медичи, тонкие детали, которые без экскурсии легко пропустить.

Особенно понравилось, что экскурсия построена как увлекательный рассказ: не сухие даты, а живые персонажи и их судьбы. После неё начинаешь по-другому смотреть на Флоренцию — она оживает, наполняется голосами и образами прошлого.

От души рекомендую! Это не просто экскурсия, это опыт, который останется с вами надолго.

