Дворцы Медичи - это не просто архитектурные шедевры, а символы власти и влияния. На экскурсии вы посетите три знаковых здания: Медичи-Риккарди, Старый дворец и Палаццо Питти. Каждый из них хранит уникальные фрески и коллекции картин.
Погрузитесь в атмосферу эпохи и узнайте, как Медичи использовали свои резиденции для демонстрации могущества. Это путешествие позволит глубже понять историю Флоренции и её великих правителей
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальные фрески и картины
- 🕰 Погружение в историю Медичи
- 🌆 Прогулка по историческим местам
- 🎨 Искусство эпохи Возрождения
- 🏰 Архитектурные шедевры
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Что можно увидеть
- Дворец Медичи-Риккарди
- Старый дворец
- Палаццо Питти
- Кафедральный собор
- Понте Веккьо
Описание экскурсии
Династия Медичи правила Флоренцией 300 лет и оставила яркий след в её истории. На прогулке мы выясним, как видели Медичи управление городом, как готовились к этому и к каким приёмам прибегали, чтобы показать своё могущество народу и врагам.
Вы увидите:
- Дворец Медичи-Риккарди, построенный Козимо Старшим в 15 веке, и уникальные фрески Беноццо Гоццоли, изображающие членов семьи Медичи
- Старый дворец (Palazzo Vecchio), где Козимо I продемонстрировал свою власть
- Палаццо Питти, купленный супругой Козимо I в 16 веке, и коллекцию картин от Фра Филиппо Липпи и Боттичелли до Рафаэля и Тициана в Палатинской галерее
Вы узнаете:
- Как Медичи использовали свои дворцы для демонстрации власти и влияния на город
- Почему старые дворцы флорентийских семей отличались от резиденций знатной фамилии
- О значении каждого из дворцов для истории Флоренции и семьи Медичи
- А также о кафедральном соборе, центральной улице и Понте Веккьо
Организационные детали
- Билеты в музеи не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются на месте (цена билета может измениться):
— Дворец Медичи-Риккарди — €12 с чел.
— Палаццо Веккьо — €17,5 с чел.
— Палатинская галерея дворца Питти — €16 с чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 624 туристов
Искусство и история зажигают меня с тех пор, как я оказалась во Флоренции в 2003 году. Высока вероятность, что посмотрев на Флоренцию через призму моего восприятия, вы вернётесь в собственную
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
E
Elena
13 июл 2025
Экскурсия стала для меня настоящим путешествием во времени! Я словно оказалась в самом сердце Флоренции эпохи Возрождения — среди интриг, богатства и невероятной красоты. Каждый из трёх дворцов открыл свои
Входит в следующие категории Флоренции
