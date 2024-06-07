1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи
Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€160 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая прогулка по Флоренции: от Медичи до Уффици
Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, где каждый уголок хранит истории великих художников, заговоров и тайн
Начало: На piazza Santa Maria Novella
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00, во вторник, четверг и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€40 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Загадки капеллы Медичи: индивидуальная экскурсия по Флоренции
Капелла Медичи - одно из сокровищ Флоренции, сочетающее архитектуру Ренессанса и историю влиятельного рода. Узнайте о Медичи и их роли в развитии города
Начало: Около Кафедрального собора Дуомо (Santa María del ...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Флоренция и династия Медичи: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя величие Флоренции через призму истории династии Медичи. Узнайте о символах власти, меценатстве и культурном наследии этой выдающейся семьи
Начало: У фасада базилики Сан-Лоренцо
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€120 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великие усыпальницы Медичи
Разобраться в истории, влиянии и наследии могущественной династии правителей Флоренции
Сегодня в 09:30
19 июня в 09:30
€160 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Медичи: 300 лет династии, подарившей Флоренции вечность
Отправиться в путешествие по следам самого знаменитого и влиятельного флорентийского семейства
10 июня в 15:30
11 июня в 08:30
250€225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Флорентийские убийства
Погрузитесь в захватывающий мир истории Флоренции, раскрывая тайны знаменитого рода Медичи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEliso7 июня 2024Очень понравилось! Экскурсия подходит, как тем кто знаком с городом и историей, так и и тем, кто здесь оказался впервые.
- SSasha6 июня 2024Не первый раз заказываем экскурсии у Italy Discover. были в Милане, Венеции. Все на высшем уровне. Флоренция не подкачала! Были в потрясной аптеке, сами бы туда не пошли. Все легко, просто, но при этом глубоко. Гид харизматичная личность.
- TTamara5 июня 2024Рекомендую. Увлекательно, информативно. Не сложная физически прогулка по основным городским достопримечательностям. Оживали образы навеянные сериалом Медичи повелители Флоренции… 😄Можно отметить интересные для себя места, в которые захочется вернуться самостоятельно. Спасибо Лидия!
- ННаталья5 июня 2024Мы только что вернулись из удивительной экскурсии по Флоренции и не могли не поделиться нашим восторгом! История этого города, особенно
- AAnastasiia10 мая 2024Лидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вам большое, экскурсией остались очень довольны))
- HHanna9 мая 2024Экскурсии пролетела как вспышка, так было интересно, что не хотелось заканчивать. Очень интенсивно и содержательно! Спасибо гиду!
- ГГалина21 апреля 2024Спасибо за экскурсию, было очень познавательно, большое количество материала, очень сложно запомнить, но очень интересно.
- ККсения25 января 2024Интересно - и тем, кто бывал, и тем, кто впервые в городе. Лидия - внимательный и щедрый экскурсовод, хорошо провели время, многое узнали. Будем обращаться еще. Спасибо!
- ТТатьяна22 октября 2023Замечательная и запоминающаяся экскурсия с профессионалом! Огромное спасибо Дарье за удовольствие, полученное во время хорошо продуманной, гармоничной и очень интересной экскурсии.
- ООлеся6 августа 2023Великолепная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Базилика Сан-Лоренцо»
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