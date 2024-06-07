E Eliso Камерная прогулка по Флоренции с посещением нетуристической точки читать дальше Неожиданным и очень классным оказалось посещение старинной аптеки. От гида я в полном восторге! Прекрасно знает историю и очень увлекательно рассказывает. Огромное спасибо! Очень понравилось! Экскурсия подходит, как тем кто знаком с городом и историей, так и и тем, кто здесь оказался впервые.

S Sasha Камерная прогулка по Флоренции с посещением нетуристической точки Не первый раз заказываем экскурсии у Italy Discover. были в Милане, Венеции. Все на высшем уровне. Флоренция не подкачала! Были в потрясной аптеке, сами бы туда не пошли. Все легко, просто, но при этом глубоко. Гид харизматичная личность.

T Tamara Медичи - повелители Флоренции Рекомендую. Увлекательно, информативно. Не сложная физически прогулка по основным городским достопримечательностям. Оживали образы навеянные сериалом Медичи повелители Флоренции… 😄Можно отметить интересные для себя места, в которые захочется вернуться самостоятельно. Спасибо Лидия!

Н Наталья Медичи - повелители Флоренции читать дальше история семьи Медичи, просто захватывает ум и сердце. Экскурсия была увлекательной как для взрослых, так и для детей. Наш гид Лидия справилась на все 100% - ее знания и страсть к рассказу заразили каждого из нас. Благодаря этой поездке мы узнали множество интересных фактов и по-новому взглянули на историю этого удивительного места. Благодарим за незабываемую прогулку! Уже рекомендовала друзьям 👍🏻 Мы только что вернулись из удивительной экскурсии по Флоренции и не могли не поделиться нашим восторгом! История этого города, особенно

A Anastasiia Медичи - повелители Флоренции Лидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вам большое, экскурсией остались очень довольны))

H Hanna Камерная прогулка по Флоренции с посещением нетуристической точки Экскурсии пролетела как вспышка, так было интересно, что не хотелось заканчивать. Очень интенсивно и содержательно! Спасибо гиду!

Г Галина Медичи: 300 лет династии, подарившей Флоренции вечность Спасибо за экскурсию, было очень познавательно, большое количество материала, очень сложно запомнить, но очень интересно.

К Ксения Загадки капеллы Медичи Интересно - и тем, кто бывал, и тем, кто впервые в городе. Лидия - внимательный и щедрый экскурсовод, хорошо провели время, многое узнали. Будем обращаться еще. Спасибо!

Т Татьяна Медичи: 300 лет династии, подарившей Флоренции вечность читать дальше Это была непринужденная прогулка по Флоренции, с массой историй про семью Медичи (и не только:)) которая часто принимала форму увлекательной беседы. Это весомое преимущество индивидуальной авторской экскурсии! Стоит отметить, что с нами была десятилетняя дочь, которой тоже понравилась экскурсия, несмотря на продолжительность (более 3 часов и только голод удержал нас от продления!). Кстати о голоде: мы бонусом получили «вкусные» рекомендации в гастрономической сфере, которыми охотно и удачно воспользовались. Дарья очень тактичный, внимательный и чуткий экскурсовод, мастер своего дела. Рекомендуем экскурсию от души! Замечательная и запоминающаяся экскурсия с профессионалом! Огромное спасибо Дарье за удовольствие, полученное во время хорошо продуманной, гармоничной и очень интересной экскурсии.