Экскурсии с посещением базилики Санта-Лоренцо

Найдено 7 экскурсий в категории «Базилика Сан-Лоренцо» во Флоренции на русском языке, цены от €40, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Медичи - повелители Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
39 отзывов
Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи
Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
160 за всё до 10 чел.
Камерная прогулка по Флоренции с посещением нетуристической точки
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
142 отзыва
Групповая прогулка по Флоренции: от Медичи до Уффици
Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, где каждый уголок хранит истории великих художников, заговоров и тайн
Начало: На piazza Santa Maria Novella
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00, во вторник, четверг и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
40 за человека
Загадки капеллы Медичи
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Загадки капеллы Медичи: индивидуальная экскурсия по Флоренции
Капелла Медичи - одно из сокровищ Флоренции, сочетающее архитектуру Ренессанса и историю влиятельного рода. Узнайте о Медичи и их роли в развитии города
Начало: Около Кафедрального собора Дуомо (Santa María del ...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
80 за всё до 10 чел.
Флоренция и династия Медичи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Флоренция и династия Медичи: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя величие Флоренции через призму истории династии Медичи. Узнайте о символах власти, меценатстве и культурном наследии этой выдающейся семьи
Начало: У фасада базилики Сан-Лоренцо
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
120 за всё до 20 чел.
Великие усыпальницы Медичи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Великие усыпальницы Медичи
Разобраться в истории, влиянии и наследии могущественной династии правителей Флоренции
Сегодня в 09:30
19 июня в 09:30
160 за всё до 10 чел.
Медичи: 300 лет династии, подарившей Флоренции вечность
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Медичи: 300 лет династии, подарившей Флоренции вечность
Отправиться в путешествие по следам самого знаменитого и влиятельного флорентийского семейства
10 июня в 15:30
11 июня в 08:30
250225 за всё до 6 чел.
Флорентийские убийства
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Флорентийские убийства
Погрузитесь в захватывающий мир истории Флоренции, раскрывая тайны знаменитого рода Медичи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Eliso
    7 июня 2024
    Камерная прогулка по Флоренции с посещением нетуристической точки
    Очень понравилось! Экскурсия подходит, как тем кто знаком с городом и историей, так и и тем, кто здесь оказался впервые.
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    Неожиданным и очень классным оказалось посещение старинной аптеки. От гида я в полном восторге! Прекрасно знает историю и очень увлекательно рассказывает. Огромное спасибо!

  • S
    Sasha
    6 июня 2024
    Камерная прогулка по Флоренции с посещением нетуристической точки
    Не первый раз заказываем экскурсии у Italy Discover. были в Милане, Венеции. Все на высшем уровне. Флоренция не подкачала! Были в потрясной аптеке, сами бы туда не пошли. Все легко, просто, но при этом глубоко. Гид харизматичная личность.
  • T
    Tamara
    5 июня 2024
    Медичи - повелители Флоренции
    Рекомендую. Увлекательно, информативно. Не сложная физически прогулка по основным городским достопримечательностям. Оживали образы навеянные сериалом Медичи повелители Флоренции… 😄Можно отметить интересные для себя места, в которые захочется вернуться самостоятельно. Спасибо Лидия!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Медичи - повелители Флоренции
    Мы только что вернулись из удивительной экскурсии по Флоренции и не могли не поделиться нашим восторгом! История этого города, особенно
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    история семьи Медичи, просто захватывает ум и сердце. Экскурсия была увлекательной как для взрослых, так и для детей. Наш гид Лидия справилась на все 100% - ее знания и страсть к рассказу заразили каждого из нас. Благодаря этой поездке мы узнали множество интересных фактов и по-новому взглянули на историю этого удивительного места. Благодарим за незабываемую прогулку! Уже рекомендовала друзьям 👍🏻

  • A
    Anastasiia
    10 мая 2024
    Медичи - повелители Флоренции
    Лидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вам большое, экскурсией остались очень довольны))
    Лидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вамЛидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вамЛидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вамЛидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вамЛидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вамЛидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вамЛидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вамЛидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вамЛидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вамЛидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вам
  • H
    Hanna
    9 мая 2024
    Камерная прогулка по Флоренции с посещением нетуристической точки
    Экскурсии пролетела как вспышка, так было интересно, что не хотелось заканчивать. Очень интенсивно и содержательно! Спасибо гиду!
  • Г
    Галина
    21 апреля 2024
    Медичи: 300 лет династии, подарившей Флоренции вечность
    Спасибо за экскурсию, было очень познавательно, большое количество материала, очень сложно запомнить, но очень интересно.
  • К
    Ксения
    25 января 2024
    Загадки капеллы Медичи
    Интересно - и тем, кто бывал, и тем, кто впервые в городе. Лидия - внимательный и щедрый экскурсовод, хорошо провели время, многое узнали. Будем обращаться еще. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    22 октября 2023
    Медичи: 300 лет династии, подарившей Флоренции вечность
    Замечательная и запоминающаяся экскурсия с профессионалом! Огромное спасибо Дарье за удовольствие, полученное во время хорошо продуманной, гармоничной и очень интересной экскурсии.
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    Это была непринужденная прогулка по Флоренции, с массой историй про семью Медичи (и не только:)) которая часто принимала форму увлекательной беседы. Это весомое преимущество индивидуальной авторской экскурсии! Стоит отметить, что с нами была десятилетняя дочь, которой тоже понравилась экскурсия, несмотря на продолжительность (более 3 часов и только голод удержал нас от продления!). Кстати о голоде: мы бонусом получили «вкусные» рекомендации в гастрономической сфере, которыми охотно и удачно воспользовались. Дарья очень тактичный, внимательный и чуткий экскурсовод, мастер своего дела. Рекомендуем экскурсию от души!

    Замечательная и запоминающаяся экскурсия с профессионалом!Замечательная и запоминающаяся экскурсия с профессионалом!Замечательная и запоминающаяся экскурсия с профессионалом!Замечательная и запоминающаяся экскурсия с профессионалом!
  • О
    Олеся
    6 августа 2023
    Флоренция и династия Медичи
    Великолепная экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Базилика Сан-Лоренцо»

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  1. Медичи - повелители Флоренции
  2. Камерная прогулка по Флоренции с посещением нетуристической точки
  3. Загадки капеллы Медичи
  4. Флоренция и династия Медичи
  5. Великие усыпальницы Медичи
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
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