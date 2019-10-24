3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. В гостях у Леонардо да Винчи

Побывать на родине гения и приоткрыть тайны его загадочной личности

Елена
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Елена – ваш гид
Винчи полюбится тем, кто ценит уют и очарование маленьких городков.

Прекрасные природные ландшафты, дом Леонардо да Винчи и музей, расположенный в старинном замке, перенесут нас в XV век.

Я расскажу самые интересные факты из биографии великого изобретателя, а вместе мы разгадаем несколько его предсказаний.
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — у Римских ворот, piazza Porta Romana, Флоренция
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У этой экскурсии3 отзыва
5
В гостях у Леонардо да Винчи
В гостях у Леонардо да Винчи

Что вас ожидает

Леонардо из Винчи
Минуя живописные места Кьянти, мы отправимся к городочку Винчи, притаившемуся среди холмов. По пути заедем на легендарную винодельню, которая некогда служила самой могущественной семье Европы охотничьим домиком. Здесь у вас будет возможность продегустировать несколько сортов вин и насладиться традиционными местными закусками. Вы узнаете о предпочтениях Леонардо да Винчи и найдете напиток, который идеально подойдет под ваш вкус.

Фамильный дом у Альбанских гор
В селении Анкиано среди оливковых рощ скрывается дом, где родился и до 14 лет жил Леонардо. Вам откроются панорамные виды на бесконечные холмы и дикие виноградники, которые увековечил автор в своих работах. Именно Тоскана вдохновляла его на райские пасторали и нет ничего удивительного в том, что здесь был создан первый в истории живописи пейзаж — набросок долины реки Арно. Мы поговорим о детстве «универсального человека», уникальном творческом методе, и даже пообщаемся с мастером в интерактивном формате.

Гений, художник, изобретатель, музыкант…
Мы заглянем в картинную галерею и поднимемся в исторический центр города Винчи, где в замке Кастелло ди Поппи, расположился самый большой музей, посвященный Леонардо да Винчи. Специально к 500-летию со дня его смерти, совместно с государственным архивом Флоренции и галереей Уфицци, была подготовлена масштабная выставка. Экспозиция музея разбита на секции, каждая из которых посвящена научной сфере, в которой проявил себя изобретатель. Я расскажу о строительных механизмах, боевых машинах и легендарных крыльях-махолетах, объясню, что такое «почерк Леонардо» и почему современники прозвали его магом.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость. Экскурсия проводится на моем автомобиле Citroen Picasso.
  • Дополнительные расходы: дегустация (вина — 15 евро, вместе с тосканскими закуски — 20 евро), билет в музеи (13 евро (все 3) для взрослого, дети 6-14 лет — 8 евро, дети до 6 лет – бесплатно).
В гостях у Леонардо да Винчи
В гостях у Леонардо да Винчи
В гостях у Леонардо да Винчи
В гостях у Леонардо да Винчи
В гостях у Леонардо да Винчи
В гостях у Леонардо да Винчи
В гостях у Леонардо да Винчи
В гостях у Леонардо да Винчи
В гостях у Леонардо да Винчи
В гостях у Леонардо да Винчи
В гостях у Леонардо да Винчи
В гостях у Леонардо да Винчи
В гостях у Леонардо да Винчи
В гостях у Леонардо да Винчи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — у Римских ворот, piazza Porta Romana, Флоренция.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Всем привет! Меня зовут Елена, родилась в Москве, большую часть жизни провела в Одессе и, однажды приехав во Флоренцию, влюбилась в этот удивительный город. Здесь я встретила свою любовь и резко поменяла профессию скучного банкира на жизнерадостного гида. Я люблю кухню Тосканы, ее вина, знаю о регионе уже чуть больше, чем муж-флориентиец. Мне нравится знакомить людей с удивительным городом, богатым самобытной историей и вкусной едой. Каждая прогулка индивидуальна и зависит от ваших предпочтений, но не влюбиться во Флоренцию после нее вы точно не сможете!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 октября 2019
Замечательная экскурсия! Елена интересно все рассказывала, мы остались очень довольны
30 сентября 2019
Отличная экскурсия! Невообразимые красоты местности. Профессиональное и интересное сопровождение гида. Рекомендую всем туристам посетить эту экскурсию.
24 сентября 2019
Доброго времени суток!!! Я и моя подруга Наталья провели очень интересные и замечательные 2 дня во Флоренции и Тоскане! Экскурсия в гостях у Леонардо Да Винчи потрясла нас до глубины дущи! Очень интересная и занимательная! Наш гид Елена настолько здорово и интересно все нам рассказала,показала места красивейшие и удивительные! Я была удивлена тем ,что Елена очень много знает про Винчи, Тоскану, Флоренцию!! Я никогда не забуду эти экскурсии и благодарна судьбе, что на свете есть такая Елена!!! Я желаю всем, чтобы их путешевствия сопровождались такими гидами!!! Спасибо Трипстер!!!

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