3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Винчи полюбится тем, кто ценит уют и очарование маленьких городков. Прекрасные природные ландшафты, дом Леонардо да Винчи и музей, расположенный в старинном замке, перенесут нас в XV век. Я расскажу самые интересные факты из биографии великого изобретателя, а вместе мы разгадаем несколько его предсказаний.

Описание экскурсии

Леонардо из Винчи

Минуя живописные места Кьянти, мы отправимся к городочку Винчи, притаившемуся среди холмов. По пути заедем на легендарную винодельню, которая некогда служила самой могущественной семье Европы охотничьим домиком. Здесь у вас будет возможность продегустировать несколько сортов вин и насладиться традиционными местными закусками. Вы узнаете о предпочтениях Леонардо да Винчи и найдете напиток, который идеально подойдет под ваш вкус.

Фамильный дом у Альбанских гор

В селении Анкиано среди оливковых рощ скрывается дом, где родился и до 14 лет жил Леонардо. Вам откроются панорамные виды на бесконечные холмы и дикие виноградники, которые увековечил автор в своих работах. Именно Тоскана вдохновляла его на райские пасторали и нет ничего удивительного в том, что здесь был создан первый в истории живописи пейзаж — набросок долины реки Арно. Мы поговорим о детстве «универсального человека», уникальном творческом методе, и даже пообщаемся с мастером в интерактивном формате.

Гений, художник, изобретатель, музыкант…

Мы заглянем в картинную галерею и поднимемся в исторический центр города Винчи, где в замке Кастелло ди Поппи, расположился самый большой музей, посвященный Леонардо да Винчи. Специально к 500-летию со дня его смерти, совместно с государственным архивом Флоренции и галереей Уфицци, была подготовлена масштабная выставка. Экспозиция музея разбита на секции, каждая из которых посвящена научной сфере, в которой проявил себя изобретатель. Я расскажу о строительных механизмах, боевых машинах и легендарных крыльях-махолетах, объясню, что такое «почерк Леонардо» и почему современники прозвали его магом.

Организационные детали