3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Минуя живописные места Кьянти, мы отправимся к городочку Винчи, притаившемуся среди холмов. По пути заедем на легендарную винодельню, которая некогда служила самой могущественной семье Европы охотничьим домиком. Здесь у вас будет возможность продегустировать несколько сортов вин и насладиться традиционными местными закусками. Вы узнаете о предпочтениях Леонардо да Винчи и найдете напиток, который идеально подойдет под ваш вкус.
Фамильный дом у Альбанских гор
В селении Анкиано среди оливковых рощ скрывается дом, где родился и до 14 лет жил Леонардо. Вам откроются панорамные виды на бесконечные холмы и дикие виноградники, которые увековечил автор в своих работах. Именно Тоскана вдохновляла его на райские пасторали и нет ничего удивительного в том, что здесь был создан первый в истории живописи пейзаж — набросок долины реки Арно. Мы поговорим о детстве «универсального человека», уникальном творческом методе, и даже пообщаемся с мастером в интерактивном формате.
Гений, художник, изобретатель, музыкант…
Мы заглянем в картинную галерею и поднимемся в исторический центр города Винчи, где в замке Кастелло ди Поппи, расположился самый большой музей, посвященный Леонардо да Винчи. Специально к 500-летию со дня его смерти, совместно с государственным архивом Флоренции и галереей Уфицци, была подготовлена масштабная выставка. Экспозиция музея разбита на секции, каждая из которых посвящена научной сфере, в которой проявил себя изобретатель. Я расскажу о строительных механизмах, боевых машинах и легендарных крыльях-махолетах, объясню, что такое «почерк Леонардо» и почему современники прозвали его магом.
Организационные детали
Транспортные расходы включены в стоимость. Экскурсия проводится на моем автомобиле Citroen Picasso
Дополнительные расходы: дегустация (вино — 15 евро, вместе с тосканскими закусками — 20 евро), билет в музеи (13 евро (все 3) для взрослого, дети 6-14 лет — 8 евро, дети до 6 лет — бесплатно)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На piazza Porta Romana
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 709 туристов
Я на Трипстере с 2018 года. Проведу для вас экскурсию лично или предложу кого-то из моих коллег-единомышленников. Все мы — лицензированные гиды, объединённые любовью к Флоренции и Тоскане. Среди нас есть профессиональные сомелье и фотографы.
Работаем только индивидуально. Наша цель — познакомить вас с красотой Тосканы, погрузить в культуру и эногастрономию этой удивительной части Италии.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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MARIFAT
Доброго времени суток!!! Я и моя подруга Наталья провели очень интересные и замечательные 2 дня во Флоренции и Тоскане! Экскурсия в гостях у Леонардо Да Винчи потрясла нас до глубины читать дальшеуменьшить
дущи! Очень интересная и занимательная! Наш гид Елена настолько здорово и интересно все нам рассказала,показала места красивейшие и удивительные! Я была удивлена тем,что Елена очень много знает про Винчи, Тоскану, Флоренцию!! Я никогда не забуду эти экскурсии и благодарна судьбе, что на свете есть такая Елена!!! Я желаю всем, чтобы их путешевствия сопровождались такими гидами!!! Спасибо Трипстер!!!
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Н
Николай
Отличная экскурсия! Невообразимые красоты местности. Профессиональное и интересное сопровождение гида. Рекомендую всем туристам посетить эту экскурсию.
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Л
Лариса
Замечательная экскурсия! Елена интересно все рассказывала, мы остались очень довольны
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Анастасия
Чудесные места, волшебные виды, Елена отличный гид и очень приятный собеседник!
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Л
Людмила
Очень красивая Тоскана, день в оливковых плантациях приятно провести. Гид - заботливая и старательная. О Леонардо схематично. А в остальном день прошёл приятно.
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I
Irina
Большое спасибо
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